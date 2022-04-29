Мариуполь освобожден, в окружении на «Азовстали» сидят взывающие о помощи и эвакуации «азовцы», где-то строительная техника разбирает завалы. Но мирная жизнь не сразу станет нормальной, жителям города надо будет осознавать себя в новой реальности

«Не реви!» — Виктория кричит на маму, которая не может сдержать рыдания — она впервые вошла в сожженную квартиру в доме по проспекту Металлургов. Боялась посетить то, что долгие годы было уютным жильем, очагом, решилась только с дочкой, теперь стоит и плачет. Виктория, прикрикивая на мать, находит в пепле на полу целую чашку и торжествующе поднимает над головой: «Что-то цело».

«Пасха с горькой травой». Кто отмечает исход Мариуполя из рабства © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Если бы не «азовцы», мы были с квартирами, в красивом городе, его только начали восстанавливать, у нас только во дворе проложили асфальт, у нас были лежаки, чтобы машины не гоняли, чтобы дети катались», — уже без эмоций говорит Виктория, почти примирившись с тем, что привычная жизнь закончилась, и пришел кошмар. Одно ее радует — разрушение части «Азовстали», той части, которая закрывала вид на море из центра города. Завод, превращенный в крепость, бывший ценным активом, из-за которого, как многие верят в Мариуполе, город вернули под контроль Киева, стал для Виктории причиной страданий. И в том, что вместо черных строений на горизонте полоска воды, женщина находит надежду.

А для кого-то даже остановка металлургических предприятий, если не трагедия, то жизненный удар. Виктор и Дарина хотели пожениться в феврале 2022-го, уже было свое жилье, и тут бои, штурм города. Квартира сгорела, пара лишись имущества, но все так же настроена стать мужем и женой. Романтическая, хотя и печальная история, оборачивается советским производственным романом 1930-х, едва молодые люди начинают говорить — для них нет смысла оставаться в Мариуполе, потому что они так привязаны к своему заводу. Металлургический комбинат имени Ильича для них — одно из сердец города, которое остановилось. Запустят — они могут и остаться.

Мариуполь: порт и первая регистрация. Репортаж с места событий © Украина.ру

Максим (имя изменено по просьбе собеседника) уже работает на восстановлении города, хотя восстановление — громко сказано. Пока работники только расчищают мусор и приступают к разбору обломков частично разрушенных зданий, но и эта нехитрая, на первый взгляд, деятельность там, где прошлись бои, требует изобретательности. «Он-то сам нормальный», — замечает он по поводу мэра Мариуполя Константина Иващенко.

«Но у него же будет команда? А откуда он ее возьмет? Наберет из местных, а местные после восьми лет (прошедших после референдума 2014-го, когда население проголосовало за Донецкую народную республику — Прим.ред.) во все [коррупционные] схемы встроилось», — объясняет он причины своего скепсиса.

Олег с бульвара Меотиды услышал от российских военных, что за работы по расчистке города будут платить. А потом еще и отстраивать будут. «Как-то жизнь наладится», — незамысловатой фразой выражает он оптимизм.

«Чтобы понять, как живут мариупольцы, надо здесь пожить. Ведь даже, чтобы утолить жажду, хотя мы не в пустыне, надо сделать усилие — пойти и набрать питьевой воды. Но мы не теряем надежды, не впадаем в уныние», — протоиерей Гавриил Покровского собора в Мариуполе после пасхальной проповеди обратил внимание и на неприглядную материальную сторону жизни. Ведь это сейчас определяющее — в город должно вернуться то, что делает его городом: свет, вода, тепло. И вместо разрушенных домов должны быть новые — этого ждут все.

Запорожец Артем Тимченко — числится в списках украинского сайта «Миротворец» как сепаратист, сейчас он занимается агитацией в общественном движении «Донецкая республика». И настроениями на освобожденных территориях он занимался по долгу службы, и к тому, что надежды на возвращение нормальной жизни будут нервом жизни Мариуполя — готов уже сейчас. «Понятное дело, что сейчас картина одна — люди рады тому факты, что просто не стреляют, и пока дальние планы никто не рисует. Но это пока, дальше динамика будет другая. Часть уедет на «старую» территорию ДНР, чтобы найти работу, часть — в Россию. А кто-то останется восстанавливать Мариуполь. И вот у тех, кто останется в Мариуполе претензий будет меньше всего, так думаю. Потому что люди будут заняты возрождением своего города, у них не будет времени заваливать администрацию президента России жалобами», — объясняет он.

О том, что оживление уже началось и есть надежды на скорое восстановление говорит то, что, по его информации, в городе уже появились риэлторы. «Приезжают прицениваться и из Ростова, и из Донецка. И готовы покупать даже не саму квартиру, а даже документы, они уже уверенны, что Мариуполь будут застраивать новыми домами, и люди получат вместо обгорелого или разрушенного жилья нового. Спекуляция — явление такое, неоднозначное, но она характеризует состояние умов, появились перспективы. Это при том, что рядом многие люди живут по принципу «день прошел, и слава Богу», — добавляет собеседник издания.

«Стреляйте в меня». Кто стал живым щитом в Мариуполе © РИА Новости, Михаил Андроник / Перейти в фотобанк

Один из представителей Донецкой народной милиции сообщил, что многие мариупольцы просятся в донецкие и российские части. «Может, кого-то проверенного командиры и берут. А что касается того, когда заживут раны войны — когда взорвется случайно последняя граната или мина. В одном дворе будут жить люди, у одного из которых медаль «За визволення Слов'янська», а у второго — «За оборону Славянска». В советское время и это было, изживали это долго, но успешно, как оказалось», — заключает военный.

«Счастливых война после себя не оставляет. Человеку надо найти объяснение — кто виновник ситуации, даже, если он его знает. Но при известной сноровке можно и переубедить людей — как смогли заставить задуматься о том, что не является ли виновником, например, блокады Ленинграда не вермахт, а Красная Армия, которая слишком сильно сопротивлялась», — приводит он пример. По его мнению, после завершения боев начнется игра вдолгую — «уважаемые партнеры» сделают все, чтобы добраться до умов и душ мариупольцев.