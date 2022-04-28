Киев создаёт западным странам серьёзные внутриполитические проблемы, при этом сама Украина в скором времени сможет забыть о радикалах так же, как это произошло в Сирии – благодаря спецоперации РФ

Для Германии всё неоднозначно

Бундестаг большинством голосов принял документ «Защита мира и свободы в Европе — всеобъемлющая поддержка Украины», в котором содержатся критика спецоперации РФ на Украине, призывы «сделать более интенсивными и быстрыми поставки из Германии эффективных, в том числе тяжёлых, вооружений и сложных систем в координации с партнёрами», а также призыв к немецкому правительству поддержать возможное будущее соглашение между РФ и Украиной.

«За» документ высказались правящая коалиция — СДПГ, Союз 90/Зелёные, Свободная демократическая партия — и крупнейший оппозиционный блок ХДС/ХСС (586 депутатов),7 депутатов воздержались, а правая «Альтернатива для Германии» и Левая партия (100 депутатов) — против.

В ходе обсуждения проекта руководитель парламентской фракции «Альтернативы для Германии» Тино Хрупалла отметил, что наращивание поставок вооружения Киеву только продлит боевые действия на Украине и может сделать ФРГ стороной конфликта. Шольц крепко задумался. Германия осознала, чего ей стоит поддержка Украины © AFP, Soeren Stache / POOL

Политик рассчитывает, что в будущем Берлин будет иметь нормальные экономические, политические и культурные отношения как с Москвой, так и с Киевом.

В свою очередь сопредседатель парламентской фракции Левой партии Дитмар Барч подчеркнул, что немцы ждут того, о чём говорил канцлер ФРГ Олаф Шольц: недопущения эскалации, которая привела бы к мировой войне. Депутат уверен, что дипломатическим попыткам урегулирования конфликта на Украине уделяется слишком мало времени.

Однако глава правительства вместо поиска мирных путей урегулирования конфликта на Украине вскоре после голосования в Бундестаге объявил на пресс-конференции в Токио, где находится с визитом, о намерении и дальше оказывать военную помощь Киеву.

Принятый документ хоть и носит лишь рекомендательный характер, но наглядно демонстрирует раскол в правящих кругах из-за украинского вопроса, а соцопросы свидетельствуют о расколе внутри немецкого общества в целом.

Согласно результатам исследования, проведённого социологическим институтом YouGov с 25 по 27 апреля, действиями Шольца в контексте ситуации на Украине довольны 37% респондентов, 45% недовольны; лидерские качества в канцлере разглядели 25% опрошенных, 51% не согласились с этим; работа правящей коалиции устраивает 30% участников опроса, недовольны 50%.

США становятся рабами Украины

Старший научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу, бывший специальным помощником 33-го президента США Рональда Рейгана, в колонке для журнала The American Conservative обращает внимание на тот факт, что демонстративная поддержка Украины привела к подмене целей политики Соединённых Штатов: она всё больше выглядит как антимосковская и прокиевская.

«Такие разные страны, как Великобритания, Саудовская Аравия, Израиль, Тайвань, ОАЭ, Грузия и некоторые страны Восточной Европы, влияли на важнейшие направления политики США в своих интересах. Как правило, они получали особые привилегии в качестве «союзников», заставляли Америку относиться к своим противникам как к врагам - или и то и другое. Сегодня аналогичное явление происходит с Украиной», — пишет Бэндоу.

В этом контексте он процитировал отрывок «Прощальной речи» 1-го американского президента, одного из отцов основателей США Джорджа Вашингтона: «Нация, которая потакает другой нации в привычной ненависти или привычной привязанности, в какой-то степени становится рабской. Она раб своей вражды или привязанности, любого из которых достаточно, чтобы сбить с пути, отступив от своего долга и интересов». Почему американская империя и украинская провинция идут против логики развития человечества © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В последние годы не только внешняя, но и внутренняя политика Штатов действительно строится исходя не из потребностей рядовых американцев и желания повысить уровень их жизни, а из повестки, продиктованной ситуацией на Украине. Даже импичмент 45-му президенту Дональду Трампу хотели объявить за разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а не за преступление, совершённое против государства, например.

«Журналисты и аналитические центры превратились в пиар-агентов Киева. Хуже того, кампания журналистов и гигантов социальных сетей против «фейковых новостей» превратилась в запрет на противоположные мнения.

<…> Хотя США по-прежнему претендуют на звание «страны свободных», они давно превратились из республиканской державы в имперскую. За последние два 10-летия это привело к большим потерям. Ненужное сползание к конфликту с Россией будет гораздо хуже», — предупреждает Бэндоу.

Украина повторит судьбу Сирии: будет жить мирно после спецоперации РФ

Украинские и западные политики голословно обвиняют Россию в намерении развалить Украину, однако в Сирии точно знают, что военные спецоперации РФ в действительности направлены на денацификацию и установление мирной жизни, ведь от международных террористов арабскую республику освободили именно российские военные по просьбе сирийских властей.

«Сирия была одной из первых стран, поддержавших Россию в её спецоперации на Украине, будучи уверенной, что эта операция отвечает интересам народов и соответствует по своим целям сопротивлению народов по освобождению от американской гегемонии», — заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню Аль-Кудса. Настало время мести американцам. Как Ближний Восток отреагировал на спецоперацию РФ на Украине © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

На протяжении многих лет Россия проявляла сдержанность в то время, как НАТО постепенно приближалась к её границам, расширяясь на восток вопреки всем договорённостям, отмечает спецсоветник президента Сирии Луна аш-Шибль.

По её словам, Запад и США задействовали все возможности, чтобы навредить России как политически, так и в военном плане, а каждое государство вправе при военной угрозе защищать себя, и оно должно это делать, вот поэтому Дамаск поддерживает операцию РФ на Украине.

«Так же, как Сирия при поддержке своих верных союзников во главе с Ираном и РФ одерживала победу одну за другой над террористическими группировками, так и мы становимся свидетелями побед, одержанных Россией над неонацистскими группировками на Украине», — сказал посол Сирии в РФ.