Свершилось: американские ковбои в галстуках и без них вышли на тропу войны и грабят уже без всякого стеснения, но с явно гуманитарным налетом демократии. Только 8 конгрессменов США выступили против закона, который позволяет направлять арестованные российские активы на поддержку Украины, при этом 417 конгрессменов сказали «да»

Речь идет о том, что Палата представителей США разрешила направлять на поддержку Украины вырученные от конфискации российских активов средства. Все они, сказали конгрессмены, пойдут в фонд помощи украинским беженцам и восстановлению Украины, которая-де сейчас подвергается агрессии России и страшно при этом разрушается.

Президенту США Джо Байдену указано, что ему следует «принять все предусмотренные конституцией шаги для ареста и изъятия в юрисдикции Соединенных Штатов активов иностранцев, чьи средства получены частично путем коррупции». Андрей Суздальцев: США уже финансируют войну против России российскими же деньгами © Владимир Трефилов

Днем ранее такую возможность, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, допустил госсекретарь Энтони Блинкен, когда довольно пространно высказался:

«Когда дело касается конфискации, вопрос заключается в том, имеются ли у нас надлежащие положения, полномочия гражданского и уголовного права, касающиеся конфискаций. Министерство юстиции США изучает это. Знаю, что есть ряд идей, которые я нахожу вескими и которые касаются поиска путей использования данных активов, чтобы поддержать Украину… Мы очень тесно работаем вместе с министерствами финансов и юстиции США, чтобы изучить, как можем эффективно замораживать активы и производить их конфискацию. И у нас, как вы знаете, введены блокирующие санкции в отношении ряда различных физических лиц и институтов, фактически замораживающие их собственность в Соединенных Штатах».

Чуть ранее министерство юстиции США Меррик Гарленд там же, в Сенате, заявил, что захваченные российские деньги пойдут в фонд конфискованных активов. Но, по его словам, никакого механизма, позволяющего сделать так, чтобы часть средств ушла на Украину, сейчас нет. И глава Минфина США Джанет Йеллен несколькими днями раньше заявляла, что американская сторона пока не знает, можно ли направить замороженные активы российского Центрального банка на помощь Украине. Более того, утверждала осторожно, последствия такого шага нужно взвесить.

Николай Патрушев: «Итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины» © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Джейк Салливан заявил, что Вашингтон решил в будущем не возвращать российским предпринимателям их арестованные активы: «Наша цель не заключается в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом».

Теперь все нужные обоснования и положения законодательства, как и следовало ожидать, быстренько нашлись. И российские деньги, арестованные на Западе, не исключено, могут там и остаться. Но перед этим «отмоются» — пройдут «прачечную» под названием «Украина». Потому что по бумагам будут направлены якобы на ее восстановление от последствий «вторжения России». А именно так в США и вообще на всем якобы цивилизованном Западе именуют спецвоенную операцию России по принуждению Украины к адекватности.

По словам сенатора Патрика Лихи денег, принадлежащих России, в Федеральной резервной системе США уже нахапано и заморожено почти 100 миллиардов долларов!

Что это за деньги? В конце февраля, спустя несколько дней после начала спецоперации на Украине, США, Канада и ЕС приняли решение заблокировать активы и резервы российского Центробанка. Глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что из-за западных санкций Россия лишилась доступа к почти половине своих резервов — около 300 млрд долл. из почти 640 млрд. Все остальное — это активы российского бизнеса, арестованные после санкций. И не только в США, но и в других странах.

Россию эти известия не порадовали, но, судя по всему, страна была готова к такому шагу. Например, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее уже заявлял, что «честных» российских предпринимателей, имущество которых конфисковали из-за санкций, ограбили, «как на Диком Западе». По-ковбойски, значит.

Российский сенатор Андрей Клишас тоже заявил, что Россия может расширить применение института конфискации по российскому законодательству и точно не оставит без ответных мер действия стран Запада, если они начнут проводить конфискацию имущества российских физических или юридических лиц. Глава МИД России Сергей Лавров тоже назвал заморозку, к примеру, активов Центробанка России на Западе «воровством». Сейчас же официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение Конгресса США конфисковать российские активы, а также инициативу признать РФ «спонсором терроризма» так: «Все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, получат свое развитие и продолжение. Мы, безусловно, как вы знаете, ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать».

В истории уже бывали случаи передачи замороженных активов. Например, в 2016 году суды США признали Тегеран ответственным за атаки на американских морпехов в Бейруте в 1983 году и причастным к теракту 11 сентября 2011 года. На этом основании суд разрешил США изъять из замороженных иранских резервов 12,5 млрд долл. на выплату компенсаций американским пострадавшим, их семьям и страховщикам.

Точно так же чуть раньше, после войны в Персидском заливе, в 1990 году и после семимесячной оккупации Кувейта и поражения войск Саддама Хусейна ООН создала компенсационную комиссию, которая принимала претензии от кувейтских частных лиц и компаний, пострадавших во время войны. Были поданы претензии на общую сумму 350 млрд долл., а после рассмотрения выплатили 50 млрд долл.

Здесь ограбление в виде «компенсации» предстоит более масштабное. Руководитель аналитического отдела консалтинговой компании «КоролевИнвест» Мария Давыдова раньше говорила журналистам «МК.RU»:

«Передать эти средства Украине — вполне жизнеспособная идея. Прецеденты подобных деяний наших западных партнеров уже были и механизмы отработаны. Поэтому украинские власти воспрянули духом и приготовились набивать свои карманы. Офис президента Зеленского очень надеется, что Запад отдаст хотя бы часть золотовалютных резервов ЦБ РФ на "восстановление" Украины». На самом деле эти деньги радостно разворуют еще на стадии перечисления и даже не сам Зеленский — ему достанутся "крохи с барского стола. Львиная доля пойдет на оплату американским юридическим фирмам и лоббистам, которые протолкнут нужные решения". А то что останется — разберут украинские олигархи».

В свою очередь российский юрист Сергей Ефимов в разговоре с журналистами интернет-ресурса «Блокнот» назвал принятый конгрессменами законопроект беспрецедентным:

«Получается, что понятия частной собственности больше не существует. Фактически американцы, не особо разбираясь и вникая в суть, под одну гребенку арестовали российские активы, чтобы передать их в дальнейшем Украине. К сожалению, настораживает, что такой тренд задают США, которые всегда позиционировали себя в качестве главной демократической державы».

Конечно, несколько удивляет ссылка юриста на «США — демократическую державу», но по сути сказано верно: Запад сам отменяет краеугольный принцип своего существования — неприкосновенность частной собственности. И если Россия что-либо не предпримет, то все эти деньги будут отобраны. И однозначно могут пойти «отмываться» через Украину под видом ее «восстановления».

Что-то, конечно, будет разворовано украинскими лихачами-ловкачами. Еще что-то будет «отмыто» и через саму Россию, ведь сенаторы предусмотрели, что часть денег может пойти на «гуманитарную помощь и содействие в развитии российскому народу, в том числе в области демократии, программ в сфере прав человека и их мониторинга».

Но однозначно большинство украденных сумм пойдет через Украину в качестве платы за оружие, которое она получила на борьбу с «вторжением». И за поставки, которые уже идут. И за ленд-лиз, закон о котором обсуждают сегодня конгрессмены.

Экспроприация экспроприаторами. Запад начинает конфискацию яхт крупных российских бизнесменов © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Украина, как прачечная или отмывочная стиральная машина для российских денег, уже готова к работе. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль назвал использование замороженных активов РФ для финансовой помощи Украине «международной целью для всего цивилизованного мира». Он сообщил, что обсуждал такую возможность во время недавнего своего визита в США. И, как сообщил замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Смирнов, его контора совместно с украинским Минюстом уже разработали механизм взыскания зарубежных активов России в сумме примерно 300 млрд долл.

«У нас есть несколько планов достижения этого. Основной — подписание международного договора, который предусматривает снятие иммунитета со средств РФ и направление их пострадавшим», — сказал Смирнов.

Второй путь и способ отъема и отмыва — принятие каждой страной, где размещены заблокированные российские активы, специального закона, позволяющего перечислить их в пользу Украины. И тогда украинская «прачечная» приобретет международный, практически вселенский масштаб — все ловкачи смогут погреть руки на украденном и «отмытом».

И если трюк удастся в полной мере, это будет грандиознейшая афера-грабеж в истории человечества. Под гуманитарно-цивилизационным прикрытием и во имя якобы торжества демократии. Получится, что Россия своими деньгами сама же заплатит за войну, которую против нее организовал коллективный Запад, натравив на нее Украину в качестве «анти-России», борющейся с «российским авторитаризмом». И оспорить подобные действия у России в международных судах никак не получится, потому что все они будут проходить на территории недружественных стран, которые, собственно, и разинули роток на российские деньги.

Следовательно, России не остается ничего иного, как побеждать в СВО в Украине. И не только…