Украинские активисты, инициаторы движения «Бойкот России», решили изучить настроения европейских и американских граждан — выяснить, насколько популярны их идеи о фактической травле всего русского

Активисты добиваются, чтобы международные корпорации и вообще любой бизнес перестал работать на российском рынке. Также украинцы всеми способами, в том числе с помощью взлома серверов, обнародования коммерческой информации, корпоративных «сливов», отслеживают обход санкций как российскими, так и европейскими компаниями.

Дмитрий Дубилет, украинский бизнесмен, один из авторов антироссийской кампании, отчитался о проделанном социологическом замере. Исследование провела компания Stickybeak. Опросы проводились в США, Великобритании, Германии и Франции. О выборке опрошенных и их количестве не сообщается. Результаты опроса очень вдохновили активистов, но есть в них и неожиданные открытия. Кто в Украине принимает решения. Сын подозреваемого в коррупции и патриот из интернета Дмитрий Дубилет © коллаж Украина.Ру

«Мы пытались выяснить настроения граждан западных стран по вопросу выхода западного бизнеса из России. Мы проводили исследования в четырех странах: США, Великобритания, Германия, Франция. Делюсь наиболее интересными результатами. Сначала два вопроса об общем отношении к войне, а затем два вопроса об отношении к бойкотированию.

Насколько внимательно следите за новостями из Украины?

"Очень внимательно" или "Внимательно" ответили: США — 60% Великобритания — 64% Германия — 72% Франция — 64% Как видите, европейцы следят внимательнее, чем американцы (что логично). А среди европейцев наиболее внимательно следят немцы.

Насколько вы выступаете против действий России?

"Очень сильно против" ответили: США — 72% Великобритания — 76% Германия — 70% Франция — 41%. Мы об этом догадывались, но здесь увидели наглядно: для большинства французов, в отличие от других трех стран, не все так однозначно. С другой стороны, я был приятно удивлен поддержке немцев».

Действительно, в опросе более всего удивили французские граждане, меньшинство которых выступают с резким осуждением России. Из этого следуют и дальнейшие результаты соцопроса, которые свидетельствуют: во Франции не хотят терпеть экономических лишений из-за антироссийских санкций.

Далее Дубилет приводит данные:

«Насколько вы поддерживаете решение компаний о выходе из России?

Поддерживают/Не поддерживают США — 73%/15%

Великобритания — 73%/18%

Германия — 60%/24%

Франция — 42%/42%.

Здесь видим две вещи. Несмотря на то, что немцы поддерживают Украину почти так же, как американцы и британцы, в этом вопросе их позиция более прагматична. С другой стороны, это все равно гораздо больше 50% населения! Позиция французов в этом вопросе для нас наиболее неблагоприятна». Задача — отменить Россию. Чего на самом деле добивается Запад © REUTERS, Johanna Geron

По данным социологического исследования бойкотировать продукцию компании, которая продолжает работать на российском рынке, готовы 65% американцев, 67% британцев. А вот в Германии и Франции мнения местных жителей не так радужны для украинских активистов. 61% французов не будут голосовать своим евро против тех, кто продолжает вести бизнес в России. И почти половина немцев солидарна в этом вопросе с соседями.

Возможно, на эти настроения ориентируется и крупнейшие французские ритейлеры Ашан и Леруа Мерлен, не желающие уходить с российского рынка.