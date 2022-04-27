Президент США Джо Байден наконец решил занять пустующую с 2019 года должность посла США на Украине и доверить её Бриджит Бринк. Её загранкомандировки приходились на периоды, когда в странах пребывания разворачивались региональные конфликты

США впереди планеты всей по оказанию Киеву военной помощи — особенно сейчас, в условиях проведения российской спецоперации — чем крайне недовольны рядовые американцы, вынужденные экономить на повседневных тратах.

Силовые методы хороши, а подкреплённые действиями ветерана службы дипломатической, специализирующегося на региональных конфликтах, да ещё и со знанием русского языка — ещё лучше. Так, видимо, решил президент США Джо Байден — и объявил о намерении назначить послом на Украине Бриджит Бринк, которая сейчас руководит американской дипмиссией в Словакии. Посольство США на Украине вернулось во Львов © РИА Новости, Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

В Киеве она никогда не работала, но полученный за 25 лет работы в Госдепартаменте специфический опыт наверняка поможет ей быстро адаптироваться к новой роли. Пунктом первой загранкомандировки Бринк стал Белград, когда ситуация в регионе была более чем напряжённой, в 1997-1999 годах: межнациональные конфликты и бомбёжки Югославии силами НАТО.

«Я начинала свою карьеру на Балканах в 1990-х. Опыт, который я получила там, помог мне увидеть, как быстро общественный порядок может упасть, и это приводит к войне, и укрепил во мне глубокую и устойчивую веру в важность свободной прессы, сильного гражданского общества и демократической системы, основанной на верховенстве права», — рассказывала позже Бринк в одном из интервью.

Затем её перевели в американское представительство в другой стране с внутренним конфликтом — на Кипр. В 2002 году дипломат возвращается в Соединённые Штаты и становится специальным помощником заместителя госсекретаря по политическим вопросам.

В 2005 году Бринк знакомится с регионом, который впоследствии будет иметь в её жизни важное значение, — Кавказом. Бринк назначают начальником политико-экономического отдела посольства США в Грузии. И вновь на период работы дипломата приходится военный конфликт, в 2008-м, когда произошла 5-дневная война, она ещё находилась в Тбилиси. После чего Бринк сделала перерыв, вернувшись в Вашингтон, чтобы в 2009-2010 годах при президенте Бараке Обаме в Совете по национальной безопасности заняться координацией отношений США со странами Южного Кавказа и Эгейского моря.

В 2011-м Бринк возвращается в Грузию в качестве заместителя посла США. Иногда они возвращаются. Саакашвили как инструмент установления контроля Демпартии США над Украиной © AP, Efrem Lukatsky

Спустя 3 года, в 2014-м, занимает аналогичную должность в Узбекистане. Ходят разговоры, что именно она приложила руку к тому, чтобы убедить власти республики выйти из ОДКБ в 2012 году.

В 2015-м, вернувшись из загранкомандировки, Бринк занимает пост заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии — небезызвестной Виктории Нуланд, — в круг её обязанностей входят вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом.

2018 год мог стать пиком карьеры Бринк — она могла стать послом, причём ни где-нибудь, а в Грузии. Однако, по информации издания Foreign Policy, Тбилиси отказался выдать ей агреман из-за симпатии к бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили.

Её дипломатическую мечту 45-й президент США Дональд Трамп исполнил уже в августе 2019-го, доверив возглавить американское посольство в Словакии. Выбор неслучайно пал на эту страну. В 2002-2004 годах Бринк активно лоббировала вступление республики в НАТО (что официально произошло 29 марта 2004 года). И уже в статусе посла она поставила себе задачу укрепить трансатлантические связи и донести важность этих отношений до правительства и общественности Словакии.

И вот теперь Бриджит Бринк, которую часто называют «чёрным лебедем» и предвестником большой войны, готовится занять должность посла США на Украине, пустовавшую с мая 2019 года, когда республиканец Трамп досрочно отозвал из Киева ставленницу демократов Мари Йованович.

«Зеленский фактически находится в состоянии ручного управления из Вашингтона, он делает те заявления и совершает те действия, которые ему советуют делать американцы. Теперь появляется и резидент, представитель, который будет осуществлять прямую коммуникацию и давать указания Зеленскому.

Очевидно, что деятельность американского посольства не будет направлена на прекращение конфликта, на переговорный процесс, на поиск точек соприкосновения с Россией. Напротив, она будет направлена на разжигание конфликта, "войну до последнего украинца", и именно эта миссия будет вверена новому послу США в Киеве», — уверен политолог Владимир Шаповалов. Эксперт назвал условие отказа Запада от поддержки Украины © dan-news.info

Байден за 15 месяцев правления не предпринял серьёзных попыток назначить посла на Украине. Это только укрепляет уверенность, что мир в этой стране ему совершенно не нужен, ведь посол — это человек, чья миссия заключается в урегулировании на месте накопившихся проблем, поиске дипломатических путей их решения, развитии двусторонних отношений, что в нынешней ситуации крайне необходимо.

О противостоянии американских демократов и республиканцев можно книги писать. Чтобы не допустить превосходства оппонентов, они готовы блокировать любые проекты, хоть внутри-, хоть внешнеполитические, но оправдывать бездействие Байдена этим аргументом нельзя: в США послов назначает Конгресс, а большинство в обеих палатах принадлежит однопартийцам президента, так что предложенная им кандидатура без проблем прошла бы.

Какие цели поставить послу на Украине, лучше Байдена вряд ли кто-то знает, ведь в бытность вице-президентом США, а это период Майдана, он курировал украинское направление и частенько наведывался в Киев, выступал с трибуны Верховной Рады и диктовал президенту Петру Порошенко, кого на какие должности назначить, а кого уволить.

Два источника телеканала CBS сообщили, что Киев дал согласие на назначение Бринк. Теперь ей предстоит ответить на вопросы американских сенаторов на слушаниях в профильном комитете и дождаться результатов голосования Сената по утверждению её кандидатуры.

Услышав, кого Байден хочет направить на Украину, многие американцы вспомнили комедийный сериал с созвучным её фамилии названием The Brink, что в переводе значит «На грани», в котором сотрудники Госдепартамента пытаются предотвратить Третью мировую войну. Теперь на грани окажется Украина, только на грани чего — войны или мира?