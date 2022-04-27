Во вторник, 26 апреля, в Киеве приступили к демонтажу монумента российскому и украинскому рабочему под аркой Дружбы народов. Скульптурную композицию установили в 1982 году в ознаменование воссоединения России и Украины

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко предложил переименовать Арку дружбы народов в центре столицы в Арку свободы украинского народа. Об этом 26 апреля он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня начали демонтаж и вечером планируем его завершить — убираем бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в центре столицы 1982 года… Я подписал и представлю проект решения, который Киевсовет рассмотрит на ближайшем заседании. О переименовании арки в Арку свободы украинского народа», — написал Кличко. В Киеве Льва Толстого поменяют на полк «Азов» © gdb.rferl.org

Но процесс дерусификации улиц и площадей Украины только начался. В целом, киевские власти планируют демонтировать еще около 60 памятников, барельефов и знаков, связанных с Советским Союзом и Россией. Под удар попали не только символы и лидеры советской эпохи, но и великие русские писатели, ученые, композиторы. Более того, некоторые из них были украинцами, киевлянами. Киевсовет обнародовал список объектов, которые надлежит снести или переименовать. Среди них памятник освободителю Киева Николаю Ватутину, памятник Зое Космодемьянской, памятник Александру Пушкину и даже Михаилу Булгакову.

Также депутаты предложили переименовать несколько десятков улиц и парков.

По этому вопросу в соцсетях развернулась дискуссия — каких российских украинцев сносить, а каких оставить.

Известный журналист Алексей Мустафин считает, что Булгакова все-таки нужно оставить, а вот Пушкина — отправить на Родину.

«Булгаков и Сикорский — киевляне. Уже поэтому память про них в Киеве в должна быть сохранена. Но, конечно, про российскость обоих забывать тоже нельзя. Пушкин должен вернуться в Михайловское. Красные звезды, серпы с молотами и бюстами Ленина — отправиться в том же направлении, что и русский корабль».

Однако многие с Мустафиным не согласны.

Бизнесмен Гарик Корогодский задался вопросом: «Пушкин и Ленин — близнецы-братья? Давайте сразу книги жечь».

Его поддержали в комментариях и напомнили, что в истории уже были такие примеры и ни к чему хорошему они не привели:

«Кто был в Берлине и видел под землей за стеклом библиотеку, тот знает, что фашизм начинался с сжигания книг. И пророчески слова Генриха Гейне 1821 года «Там, где сжигают книги, в конце концов будут сжигать людей» исполнились. Талант Пушкина и Булгакова для меня безусловны».

Также 27 апреля городские власти Броваров (Киевская область) приняли решение переименовать ряд улиц. В обнародованном списке — много забавных переименований.

Например, под раздачу попал переулок Дарвина. Он теперь будет называться Бучанским. Чем не угодил английский ученый, автор теории естественного отбора, сказать трудно. Возможно потому, что труды Дарвина были популярны в Советском Союзе, таким образом декоммунизировали и ученого-натуралиста, который ни к России, ни к русской культуре отношения не имеет.

Улицу Гагарина переименуют в Героев Украины, Глинки — в Богдана Ступки, Есенина — в Бородянскую, Лермонтова — в Херсонскую, Пушкина — в Возрождения.

На переименование улиц имени великих русских писателей не хватило имен своих собственных литераторов, поэтому их назвали в честь новых городов-героев Украины. Некоторые удостоились дважды этой чести. Так, улицу Толстого тоже переименуют в Бучанскую. А вот улицу Чайковского заменят улицей Ивасюка. Маяковскому противопоставили Данилу Галицкого.

Несмотря на то, что многие украинцы активно выступают за тотальное переименование всего русского на волне популярности «культуры отмены», все же здравый смысл пробивается даже в этом многоголосье.

Политический эксперт Алексей Якубин не побоялся высказать непопулярное мнение:

«Не в тренде. Предупреждаю сразу. Думаю, все мы слышали о советско-финской войне — но почему-то в столице Финляндии Хельсинки (!) не додумались снести из-за нее исторический памятник Александру II, российскому императору и явно империалисту (на всякий случай скажу, что я ему никоим образом не симпатизирую — просто констатирую факт), а также переименовать улицы в честь тех же российских императоров, то есть явно империалистов, и их жен — Софиевская, Елизаветинская и еще ряд других остались до наших дней (им тоже не симпатизирую, но — факт).

Могли, но не додумались. Потому что занимались защитой своей страны. И ее развитием. И хотели сохранить исторические артефакты для будущего. А еще — может дело в том, что у них нет Киевсовета. Поэтому Финляндия — это Финляндия, а Хельсинки — это Хельсинки. Ну а Киев легко могут оставить без достопримечательностей, названий. Одним решением Киевсовета. Как в большевистские времена. Ну, это же Киев. Зачем нам подлинное».