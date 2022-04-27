Украинские активисты запустили акцию по давлению на немецкое правительство под хэштегом «Германия вставай». И это уже не просьба поставлять тяжёлое вооружение Украине, а прямой шантаж. Если запрос не будет удовлетворён, требуют отправить в отставку канцлера Олафа Шольца

Украинские активисты нашли новый способ воздействовать на общественность и политиков Германии: в ход пошли вирусные акции в социальных сетях и на городских улицах. Под прицел критики попали немецкие власти. Так, украинский активист и бизнесмен Артем Бородатюк призвал общественность требовать от Германии тяжелое вооружение для Украины:

«Пока украинцы мужественно отбиваются от российской агрессии, страны всего мира помогают, как могут: от приема беженцев до поставок оружия. Военно-промышленный комплекс (ВПК) Германии, как один из ведущих производителей оружия в Европе, играет во втором вопросе решающую роль. Он способен предоставить огромное количество "heavy weapons", которое так остро необходимо Украине на данном этапе войны.

К сожалению, несмотря на готовность этой индустрии работать с Украиной, прогресс упирается в, по-видимому, нежелание лично Олафа Шольца поставлять Украине оружие, которое могло бы изменить ход войны. Вывод: Шольц делает все, чтобы избежать поставок Украине вооружения, при этом создавая видимость помощи, так как весь мир видит, как вероломно россия напала на европейскую страну и устроила геноцид украинцев. Украине все еще нужно тяжелое вооружение.

Хотите помочь? Шерьте пост с хештегом #ArmUkraineNow и #GermanyWakeUp».

Отставка Шольца из-за Украины, переговорщики от Киева «переобулись»: что говорили об Украине в мире 21 апреля © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Канцлер Олаф Шольц может быть агентом влияния Кремля, и похоже, у него не будет много шансов это опровергнуть, потому что оппозиция, общественность и партнеры ему не простят, если Германия не предоставит Украине тяжелое вооружение — и могут отправить его в отставку. Мир внимательно смотрит на его действия», — написал в соцсетях украинский активист и бизнесмен Сергей Гребенюк.

В виде официального сопровождения от украинских властей в акции давления на немецкие власти выступает посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Он неоднократно позволял себе недипломатические выпады в адрес Германии, а на днях в своих соцсетях посол опубликовал фото погибшей молодой женщины из Одессы и обратился в Шольцу: «О, вы не хотите ядерной войны. ОК».

А в интервью для берлинской передачи Berlin Direkt Мельник призвал «наконец исправить многолетнюю ошибочную политику по отношению к России, сделать из этого правильные выводы и принять мужественные решения в отношении поставок Украине тяжелого вооружения». В Украине сомневаются, зачем было возвращать государственность Германии после Второй мировой войны © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Похоже, давление со стороны Украины возымело эффект: в издании Spiegel вышла статья под заголовком «Германия хочет поставлять танки». Вот фрагмент из статьи:

«Федеральный министр обороны Кристин Ламбрехт (СДПГ) хочет увеличить поставки оружия в Украину. По информации SPIEGEL, министр СДПГ объявит утром на конференции по Украине, спешно созванной США на базе ВВС Рамштайн, что Германия хочет разрешить поставку зенитных танков Gepard. Этим Ламбрехт хочет попытаться смягчить резкую критику Германии в отношении поставок оружия.

Федеральное правительство уже несколько недель подвергается критике за нерешительность. Поэтому Ламбрехт хочет еще раз подчеркнуть, что федеральное правительство приняло поворотное решение специальным пакетом в 100 миллиардов для Бундесвера и первыми поставками оружия».

Также на Германию давят США, пишет Spiegel:

«США заранее дали понять, что ждут от Европы большего, когда речь идет о поставках вооружений. Представитель вооруженных сил США сообщил SPIEGEL, что только Вашингтон уже предоставил оружие на сумму 3,2 миллиарда долларов. Теперь они хотят вместе со своими партнерами искать пути оснащения Киева "дополнительными возможностями для отражения российской агрессивной войны"».