Запад будет пытаться максимально затянуть конфликт на Украине, США передают Киеву беспилотники последних моделей, а в случае военного обострение в Приднестровье Россия сможет защитить регион

Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 26 апреля.

Донбасс: окружение ВСУ или «сириизация» конфликта

Сейчас ВС РФ пытаются окружить украинскую группировку в Донбассе, отмечает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин.

По его словам, предпринимаются активные действия на изюмском направлении. В свою очередь Украина говорит, что активизировались действия в районе Гуляйполя — это указывает на попытки перерезать основные коммуникации донбасской группировки, отмечает Рожин. Борис Рожин: Россия уже начала отрезать все коммуникации группировки ВСУ в Донбассе © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Андрей Блинский

Также он прокомментировал слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, признавшего реалистичность победы России на Украине. Военный эксперт прогнозирует, что Запад будет пытаться максимально затянуть кампанию.

«Они не скрывают свою цель афганизировать или сириизировать конфликт, чтобы он длился годами и чтобы они зарабатывали. Цена для Украины им не важна. А разговорами о победе России они будут пытаться обосновать новые поставки оружия», — сказал Рожин.

Зачем Украина угрожает атаками на Крымский мост

Накануне секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев при первой же возможности ударит по Крымскому мосту. Но если Украине предоставят необходимую для этого технику, то с такой техникой что-то произойдет, заявил политолог Армен Гаспарян.

Он добавил, что можно бесконечно долго относиться к этим заявлениям, «как к заявлениям сборища дебилов: вот [лидер «Азова»] Билецкий сказал: «В Мариуполе будет "Бессмертный полк", давайте по нему ударим "Точкой-У"».

«Если они сделали такие заявления — надо разносить это все к едрене фене. Да, это жестко, это жесткий сценарий. Да, Россия его не хочет, но если мрази ударят "Точкой-У", тогда что делать? Тогда думать о том, почему мы раньше не разнесли?» — задался вопросами Гаспарян. Армен Гаспарян: Зеленский на Украине не один такой, просто он меньше всех умеет держать себя в руках © РИА Новости, Владимир Трефилов

В свою очередь политик, депутат Верховной Рады Украины 4-7 созывов Олег Царев прокомментировал информацию, что Киев попытается сорвать курортный сезон в Крыму — в том числе ударами по Крымскому мосту.

«Сейчас Соединенные Штаты передают Киеву беспилотники последних моделей. Мне знакомые военные эксперты сказали, что это достаточно серьезное оружие, серьезное в том, что оно может пролететь и незаметно для противовоздушной обороны нанести удар, как считают американцы», — сообщил Царев.

В то же время, отметил он, переносимые беспилотниками ракеты не способны разрушить мост: они могут нанести удар, возможно, будет повреждено покрытие, но это все очень быстро можно исправить и заменить. И это в самом худшем варианте — если не справится российское ПВО.

«Поскольку украинцы это заявляют, надо понимать, что, если у них будет малейшая возможность, они нанесут удар. Они нанесут удары по Москве, Санкт-Петербургу — куда они смогут нанести удары, они нанесут. У них нет внутренних сдерживающих факторов.

В отличие от российских войск, которые каждый раз просчитывают каждое свое движение, чтобы бить исключительно по военной структуре, чтобы гражданская инфраструктура не страдала, а у Украины нет никаких сдерживающих факторов», — заявил политик. Олег Царев: России нужно быстрее осваивать новые территории © РИА Новости, Нина Зотина

Угроза терроризма в Приднестровье: что дальше

Приднестровье вводит красный уровень террористической опасности, который предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности. Об этом 26 апреля говорится в сообщении пресс-службы президента непризнанной республики Вадима Красносельского.

«Принято решение о введении в стране красного уровня террористической опасности, предусматривающего принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что в Приднестровье зафиксировано уже три теракта: против здания Министерства госбезопасности, воинской части в селе Парканы и вышки радиотелецентра. На въезде в города будут установлены блокпосты. Досмотр автотранспорта и граждан в дневное время будет носить выборочный характер. При этом в ночные часы контрольные мероприятия коснутся каждого въезжающего в населенный пункт.

Если события в Приднестровье пойдут по сценарию 2008 года, Россия задействует Черноморский флот, десантные силы, а также сможет обойти укрепрайоны севернее Николаева и Одессы, выйдя к Приднестровью. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Задача реальна, пояснил он, если произойдет нападение на наш миротворческий контингент. Хотя, признаёт Кнутов, НАТО такой сценарий отрабатывает. Юрий Кнутов: Через месяц Россия устроит в Донбассе три полноценных котла для ВСУ © warfiles.ru

«Польша угрожает нападением на Калининград, Финляндию практически втянули в НАТО, в результате чего натовские войска будут стоять в несколько десятках километров от Санкт-Петербурга. Это напоминает события 1939-1940 годов.

В Молдавии уже находятся румынские войска в форме молдавских военнослужащих. Также есть информация, что Минобороны Украины перестал руководить операцией, этим занимается Пентагон (визит Остина на Украину был связан с этим). Более того, СБУ перешел под управление MI6. Вмешательство Запада колоссальное. Запад делает все, чтобы одержать победу», — рассказал эксперт.

При этом ключевой точкой, убеждён он, остаётся Донбасс. Если ВС РФ разгромят там наиболее боеспособные части ВСУ, Украина вне зависимости от помощи Запада окажется в крайне тяжелом положении. Запад поймет, что Киев не в состоянии победить, и нет смысла вкладывать такие колоссальные ресурсы в украинский режим.