Международные правозащитники и эксперты с тревогой пишут, что драматические последствия атомной катастрофы до сих пор не были осмыслены и не останавливают от эскалации внешнеполитического напряжения. Несмотря на то, что это может спровоцировать в итоге Третью мировую войну.
На Западе упорно игнорируют ядерную опасность, хотя официальный Киев открыто заявил о возможности возобновить военную ядерную программу. Разговоры о применении тактического ядерного оружия постепенно становятся общим местом в заявлениях политиков, рассуждающих на тему украинского кризиса. Как будто не понимают, что после этого мир больше не будет прежним, а любые спекуляции вокруг темы ядерного оружия несут огромные угрозы для безопасности всей планеты.
«За последние тридцать лет представление о реальности ядерной угрозы отодвинулось на задний план общественного сознания. Возможно, поэтому забыто важное правило времен Холодной войны — не использовать тему ядерного оружия в региональных конфликтах. Все началось на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля. Выступая с трибуны этого форума, украинский президент Владимир Зеленский объявил, что при определенных обстоятельствах Украине придется отказаться от своего нынешнего безъядерного статуса», — рассказывает об этом Forbes.
«Перспектива ядерного конфликта, ранее немыслимая, теперь вернулась в область возможного», — констатировал генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш.
Угроза применения ядерного оружия является сейчас выше, чем когда-либо со времен Холодной войны — конкретизировала его заместительница Идзуми Накамицу, высокий представитель ООН по вопросам разоружения.
«Сложившаяся ситуация — это суровое напоминание о том, что опасность использования ядерного оружия не является абстрактной, угроза вполне реальна», — отметила она на заседании комиссии по разоружению, комментируя стремительное развитие событий на Украине, которые объективно повысили реальность ядерной катастрофы.
Символические Часы Судного дня, запущенные в Чикагском университете еще в 1947 году, при участии создателей первой ядерной бомбы, остановили всего в ста секундах до отметки «полночь», символизирующей глобальную ядерную войну.
Участники этого проекта, в состав которого входят несколько нобелевских лауреатов, пришли к выводу, что ее угроза велика сегодня, как никогда раньше, и следующий перевод стрелок будет автоматически означать собой атомный апокалипсис. Потому что тщательно продуманные механизмы взаимной безопасности, продуманные во времена противостояние Североатлантического альянса и стран Варшавского договора, неосмотрительно списаны сегодня в утиль.
Американские лидеры охотно идут на повышения ядерных ставок — потому что, согласно их представлениям, в случае начала ядерной войны взрывы будут происходить далеко за океаном, на территории европейского континента. В то время как США обеспечат свою безопасность, и будут наблюдать за катастрофой со стороны.
Как результат, Вашингтон проводит политику ядерной милитаризации Европы. Согласно данным экспертов, американские военные разместили в Европейском союзе и Турции около 150-200 атомных боеголовок — в основном бомбы типа В-61, мощностью 18 мегатонн, которые развернуты на авиабазах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах, а также на турецкой авиабазе Инджирлик. Хотя, с точки зрения международного права, наличие тактического ядерного оружия США в европейских странах всегда являлось демонстративным нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.
Этот внушительный ядерный арсенал могут существенно увеличить под предлогом украинских событий. По данным британских медиа, правительство Бориса Джонсона рассматривает планы разместить на своей территории американские ядерные боеголовки, в дополнение к собственным подводным ядерным силам. Распространяется информация о создании ядерных арсеналов в Польше — в рамках американской программы Nuclear Sharing. Наконец, уже начались дискуссии о ядерном оружии в Швеции и Финляндии, которые уже в ближайшее время собираются вступить в НАТО.
«Военный союз означает изменение национального мышления и в отношении ядерного оружия. Мы привыкли к идее о самозащите, о том, что мы сами справимся. Ядерное оружие еще больше конкретизировало бы мысль о том, что с точки зрения безопасности мы находимся в общей лодке», — рассказал в этой связи профессор финского Университета национальной обороны Томми Койвула.
Мышление современного западного политикума действительно заточено на максимальную милитаризацию Восточной Европы. В Брюсселе забыли о том, что висящее на стене ружье когда-нибудь должно выстрелить. Постоянное увеличение американских ядерных арсеналов, которые продвигаются все дальше к востоку — не говоря уже про требования вернуть ядерное оружие Украине — объективно приближает ядерную войну. А территория Чернобыльской зоны, где даже сейчас, тридцать шесть лет спустя, до сих пор не налажена прежняя нормальная жизнь, указывает на то, к чему приведет такая самоубийственная политика.
Однако последствия применения ядерных боеголовок на самом деле будут страшнее любых чернобылей. Сотрудники Принстонского университета подробно описали симуляционную модель с использованием ядерного оружия — в случае эскалации конфликта с применением обычных вооружений, который уже запущен сейчас на Украине в свою полную мощность.
По мнению американских ученых, в первые часы «тактического» ядерного конфликта погибнут 34 миллиона человек, а еще 57 миллионов получат тяжелые ранения, ожоги и травмы. Уже на первом этапе такой войны в Европе взорвутся около 480 ядерных бомб и ракет малой дальности — и это сразу превратит ее в пепел. Последствия радиоактивного излучения на фоне полного разрушения инфраструктуры заберут еще больше жизней. Потому что ликвидировать последствия взрывов будет некому, и выжившие после ударов люди будут сами выживать в радиоактивных руинах.
Осознают ли это солдаты диванных войск, которые считают ядерный конфликт решением всех проблем?