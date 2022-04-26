Тридцать шестая годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции впервые стала поводом для обсуждения в контексте боевых действий на территории Украины

Международные правозащитники и эксперты с тревогой пишут, что драматические последствия атомной катастрофы до сих пор не были осмыслены и не останавливают от эскалации внешнеполитического напряжения. Несмотря на то, что это может спровоцировать в итоге Третью мировую войну.

На Западе упорно игнорируют ядерную опасность, хотя официальный Киев открыто заявил о возможности возобновить военную ядерную программу. Разговоры о применении тактического ядерного оружия постепенно становятся общим местом в заявлениях политиков, рассуждающих на тему украинского кризиса. Как будто не понимают, что после этого мир больше не будет прежним, а любые спекуляции вокруг темы ядерного оружия несут огромные угрозы для безопасности всей планеты. Чтобы не помнили. Чернобыльский миф и как с ним бороться © РИА Новости, Алексей Вовк / Перейти в фотобанк

«За последние тридцать лет представление о реальности ядерной угрозы отодвинулось на задний план общественного сознания. Возможно, поэтому забыто важное правило времен Холодной войны — не использовать тему ядерного оружия в региональных конфликтах. Все началось на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля. Выступая с трибуны этого форума, украинский президент Владимир Зеленский объявил, что при определенных обстоятельствах Украине придется отказаться от своего нынешнего безъядерного статуса», — рассказывает об этом Forbes.

«Перспектива ядерного конфликта, ранее немыслимая, теперь вернулась в область возможного», — констатировал генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш.

Угроза применения ядерного оружия является сейчас выше, чем когда-либо со времен Холодной войны — конкретизировала его заместительница Идзуми Накамицу, высокий представитель ООН по вопросам разоружения.

«Сложившаяся ситуация — это суровое напоминание о том, что опасность использования ядерного оружия не является абстрактной, угроза вполне реальна», — отметила она на заседании комиссии по разоружению, комментируя стремительное развитие событий на Украине, которые объективно повысили реальность ядерной катастрофы.

Символические Часы Судного дня, запущенные в Чикагском университете еще в 1947 году, при участии создателей первой ядерной бомбы, остановили всего в ста секундах до отметки «полночь», символизирующей глобальную ядерную войну.

Участники этого проекта, в состав которого входят несколько нобелевских лауреатов, пришли к выводу, что ее угроза велика сегодня, как никогда раньше, и следующий перевод стрелок будет автоматически означать собой атомный апокалипсис. Потому что тщательно продуманные механизмы взаимной безопасности, продуманные во времена противостояние Североатлантического альянса и стран Варшавского договора, неосмотрительно списаны сегодня в утиль.

Американские лидеры охотно идут на повышения ядерных ставок — потому что, согласно их представлениям, в случае начала ядерной войны взрывы будут происходить далеко за океаном, на территории европейского континента. В то время как США обеспечат свою безопасность, и будут наблюдать за катастрофой со стороны. Грязная ядерная бомба? Что Киев готовил в Чернобыле - Баширов © Украина.ру

Как результат, Вашингтон проводит политику ядерной милитаризации Европы. Согласно данным экспертов, американские военные разместили в Европейском союзе и Турции около 150-200 атомных боеголовок — в основном бомбы типа В-61, мощностью 18 мегатонн, которые развернуты на авиабазах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах, а также на турецкой авиабазе Инджирлик. Хотя, с точки зрения международного права, наличие тактического ядерного оружия США в европейских странах всегда являлось демонстративным нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.

Этот внушительный ядерный арсенал могут существенно увеличить под предлогом украинских событий. По данным британских медиа, правительство Бориса Джонсона рассматривает планы разместить на своей территории американские ядерные боеголовки, в дополнение к собственным подводным ядерным силам. Распространяется информация о создании ядерных арсеналов в Польше — в рамках американской программы Nuclear Sharing. Наконец, уже начались дискуссии о ядерном оружии в Швеции и Финляндии, которые уже в ближайшее время собираются вступить в НАТО.

«Военный союз означает изменение национального мышления и в отношении ядерного оружия. Мы привыкли к идее о самозащите, о том, что мы сами справимся. Ядерное оружие еще больше конкретизировало бы мысль о том, что с точки зрения безопасности мы находимся в общей лодке», — рассказал в этой связи профессор финского Университета национальной обороны Томми Койвула.

Мышление современного западного политикума действительно заточено на максимальную милитаризацию Восточной Европы. В Брюсселе забыли о том, что висящее на стене ружье когда-нибудь должно выстрелить. Постоянное увеличение американских ядерных арсеналов, которые продвигаются все дальше к востоку — не говоря уже про требования вернуть ядерное оружие Украине — объективно приближает ядерную войну. А территория Чернобыльской зоны, где даже сейчас, тридцать шесть лет спустя, до сих пор не налажена прежняя нормальная жизнь, указывает на то, к чему приведет такая самоубийственная политика. Халатность или провокация?! Что российские военные обнаружили на Чернобыльской АЭС

Однако последствия применения ядерных боеголовок на самом деле будут страшнее любых чернобылей. Сотрудники Принстонского университета подробно описали симуляционную модель с использованием ядерного оружия — в случае эскалации конфликта с применением обычных вооружений, который уже запущен сейчас на Украине в свою полную мощность.

По мнению американских ученых, в первые часы «тактического» ядерного конфликта погибнут 34 миллиона человек, а еще 57 миллионов получат тяжелые ранения, ожоги и травмы. Уже на первом этапе такой войны в Европе взорвутся около 480 ядерных бомб и ракет малой дальности — и это сразу превратит ее в пепел. Последствия радиоактивного излучения на фоне полного разрушения инфраструктуры заберут еще больше жизней. Потому что ликвидировать последствия взрывов будет некому, и выжившие после ударов люди будут сами выживать в радиоактивных руинах.

Осознают ли это солдаты диванных войск, которые считают ядерный конфликт решением всех проблем?