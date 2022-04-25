Духовные упыри. С кем останется Киев при неонацистах-манкуртах?

Вот, собственно, и подтвердилась метафизическая по сути, но разрушительная и подчас кровавая по форме разница между национализмом и неонацизмом, из него произрастающим. Обязательно произрастающим, если не контролировать завихрения в нестойких мозгах

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

И схема тут проста. В как бы национально-возрождающейся Украине этот процесс возврата к «своему» и отторжению «чужого» сначала назвали «декоммунизацией». Потом она плавно перешла в десоветизацию — избавление уже не только от изваяний Владимира Ленина и его всевозможных его большевиков-ленинцев, но и от памяти обо всем, что напоминало бы о жизни при советской власти.

Затем специально обученные и заточенные на разрушение мальчики и девушки, постаревшие, обрюзгшие и заматеревшие в борьбе, перешли к третьему этапу «нацвозрождения» — деколонизации. То есть удалению из жизни любой памяти о временах «колониального подчинения».

Это самый лукавый и подлый момент в процессе этого самого «нацвозрождения», потому что Украина была объявлена колонией России, которая якобы более 300 гнобила «свободолюбивый и трудолюбивый» украинский народ, с младых ногтей мечтающий о личном и, разумеется, национальном освобождении. И третий этап плавно и органично соединился с четвертым и вылился в дерусификацию. То есть избавление от следов всего русского. Без этого нынешние идеологи Украины не видят возможности построения мира украинского. Русского в себе «щырый и справжний» (искренний и настоящий) украинец должен выдавить до конца.

Вторая фаза СВО. Победа России в Украине — единственная гарантия ее безопасности © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

На Украине же это приобрело еще более уродливые формы. И началось все, как и следовало ожидать, с Киева. На рассмотрение Киевсовет был внесен проект решения «демонтаже памятных знаков в Киеве, которые имеют к России и СССР». Его авторами выступили две депутатки — Ксения Семенова (партия «Слуга народа») и Алина Михайлова (партия «Голос»). А последняя написала в обосновании: «Дерусификация Киева — одна из главных моих целей за 2 года в Киевсовете… Зарегистрировали проект решения о сносе 60 объектов, которые своим имперским клеймом отравляют наше городское пространство… Киев должен быть денацифицирован, то есть дерусифицирован».

И обе эти дамочки подали список памятников тем, кто, по их мнению, «отравляет Киев». Ни много ни мало. Не они, а именно люди из списка, в который попали, кроме, собственно, россиян, то есть этнических русских, и много украинцев. Но «борцицам» на это наплевать, у них «миссия». Вот полный список памятников россиянам, которые предлагаются к сносу:

• памятник участникам Январского вооруженного восстания 1918 (Мариинский парк);

• памятник Николаю Щорсу (сечение ул. Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко);

• эмблема серпа и молота на арке здания Киевгорсовета (улица Крещатик, 36);

• эмблема серпа и молота на мосту имени Е.О. Патона;

• герб СССР на щите скульптуры «Родина-Мать» (ул. Лаврская, 27);

• памятник экипажу бронепоезда «Таращанец» (ул. Сормовская, 15);

• памятник Николаю Островскому (Воздухофлотский проспект, 35);

• монумент рабочих — россиянина и украинца, держащих в руках герб СССР (Парковая дорога);

• медальоны с советскими изображениями (станция метро «Вокзальная»);

• памятник Зое Космодемьянской (ул. Олеся Гончара, 74-А);

• памятник Михаилу Кирпоносу (сквер на перекрестке улиц Януша Корчака и Кирпоноса);

• памятник Александру Пушкину (проспект Победы, 40);

• бюст Пушкина (Национальный транспортный университет; ул. Константиновская, 16; гимназия №153 имени А.С. Пушкина);

• бюст Петру Бойко (ул. Московская, 45/1 — Военный институт телекоммуникаций и информатизации НТУ «КПИ»);

• бюст Георгию Корнееву (ул. Московская, 45/1 — Военный институт телекоммуникаций и информатизации НТУ «КПИ»);

• бюст Андрею Костикову (ул. Московская, 45/1 — Военный институт телекоммуникаций и информатизации НТУ «КПИ»);

• бюст Степану Проценко (ул. Московская, 45/1 — Военный институт телекоммуникаций и информатизации НТУ «КПИ»);

• памятник Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову (ул. Академика Богомольца, 10);

• памятник Антону Макаренко (ул. Львовская, 25);

• мемориальная доска Антону Макаренко (ул. Леонтовича, 6-А);

• памятный знак в виде башни танка (ул. Генерала Наумова, 35-Б);

• мемориальная доска в честь Михаила Бурмистренко (ул. Казацкая, 35-А; ул. Бурмистренко, 4);

• мемориальная доска Андрею Гречко (Воздухофлотский проспект, 6);

• мемориальная доска Филиппу Жмаченко (ул. Десятинная, 13; ул. Генерала Жмаченко, 4 и 18; проспект Победы, 52/2);

• мемориальная доска Сидору Ковпаку (ул. Липская, 12/5);

• мемориальная доска Андрею Кравченко (переулок Михайловский, 9-А);

• мемориальная доска Александру Кронику (ул. Крещатик, 15);

• мемориальная доска Владимиру Кудряшову (ул. Архитектора Кобелева, 1/5; ул. Ползунова, 2-А);

• мемориальная доска Николаю Кулакову (ул. Архитектора Кобелева, 1/5);

• мемориальная доска Павлу Рыбалко (ул. Маршала Рыбалко, 10/8; ул. Богдана Гаврилишина);

• мемориальная доска Петру Буйко (ул. Банковая, 12);

• мемориальная доска Ванде Василевской (средняя общеобразовательная школа №5);

• бюст Владимира Ленина (станция метро «Театральная»);

• мемориальная доска Юлиуса Фучика (ул. Юлиуса Фучика, 1/20);

• памятник Михаилу Булгакову (Андреевский спуск, 13);

• мемориальная доска Степану Шутову (ул. Полковника Шутова, 1);

• мемориальная доска Ивану Белодеду (ул. Михаила Грушевского, 4);

• памятник «Аллеи памяти героев. Заложено комсомольцам, молодежью Днепровского района Киева» (Броварский проспект, 16а);

• памятник Валерию Чкалову (сквер Олеся Гончара и Михаила Коцюбинского);

• советская звезда на крыше дома (ул. Крещатик, 25);

• георгиевская лента на станции метро «Героев Днепра»;

• замена года «1941» на «1939» на входе в Мемориал Вечной Славы (площадь Славы);

• памятник Дмитрию Карбышеву (ул. Копыловская, 36);

• мемориальная доска Дмитрию Карбышеву (ул. Копыловская, 36);

• мемориальная доска Дмитрию Карбышеву (ул. Эдуарда Вильде, 5);

• мемориальная доска Дмитрию Карбышеву (ул. Генерала Карбышева, 12);

• мемориальная доска Дмитрию Карбышеву (ул. Генерала Карбышева, 22);

• мемориальная доска Фридриху Ленгнику (проспект Победы, 39);

• мемориальная доска Сергею Витте (ул. Николая Лисенко, 6).

Неонацизм и зависимость. Две главные причины неизбежного поражения режима Зеленского © president.gov.ua

И, в принципе, теперь уже не так и важно, кем являются эти две депутатки — глупыми и необразованными манкуртами или же покорными и тупыми исполнительницами чужой воли. Важно другое — каким останется Киев после такой «деколонизации» и на каких образчиках культуры и духовности будут воспитываться будущие молодые поколения киевлян.

Очень важным представляются и границы процесса — где остановятся в своей оголтелости эти преобразователи, очень напоминающие духовных упырей, как кровью, питающиеся порушенной культурой. Их ненависть потребует новых жертв. И где они будут их искать? Уже не будет Михаила Булгакова, который описал наступление времени Шарикова и Швондера и устами Филиппа Филиппыча предупреждал: «Ну так вот, Швондер и есть самый главный дурак. Он не понимает, что Шариков для него более грозная опасность, чем для меня. Ну, сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь в свою очередь натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки». Бедный, бедный Киев…