В 2014 году в ходе госпереворота Виктор Янукович был отстранен от власти. Опасаясь за свою жизнь, он переехал в Россию. Новая власть официально лишила Януковича статуса президента и инициировала в отношении него ряд уголовных дел, в том числе обвинив в государственной измене

За это, а также за «пособничество в ведении агрессивной войны» бывший президент заочно получил 13 лет лишения свободы. При этом обвинения в адрес экс-президента продолжаются и следователями выдвигаются новые, их примерно в разной интерпретации — полтора десятка.

Но главных обвинений — пять.

Обвинение №1. Письмо Путину, как госизмена



В марте 2014 года, уже находясь в России, Янукович обратился с посланием к президенту РФ Владимиру Путину. В письме он попросил ввести войска на территорию Украины. Это, по словам Януковича, было необходимо для «восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты Украины».

«Как законно избранный Президент Украины заявляю: события на Майдане, незаконный захват власти в Киеве, привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны», — писал Янукович.

Письмо было написано 1 марта 2014 года — через несколько дней после того, как Верховная Рада официально прекратила полномочия Януковича. Несмотря на это, оно стало главным аргументом стороны обвинения.

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В 2017 году украинская лингвистическая экспертиза выяснила, что в письме не содержалось призывов к изменению границ Украины и свержению ее конституционного строя. Таких призывов не нашли ни в интервью главы государства, ни в его публичных заявлениях.

Несколько месяцев длился допрос свидетелей, среди которых были тогдашний президент Украины Петр Порошенко, экс-премьер Арсений Яценюк, бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий, экс-глава МВД Арсен Аваков, а также бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Свидетелями защиты выступили экс-глава МИД Украины Леонид Кожара, бывший депутат Верховной Рады Михаил Добкин, экс-командующий внутренними войсками МВД Станислав Шуляк, экс-депутат Рады от Партии регионов Анна Герман и ряд других бывших украинских чиновников и жителей Крыма.

Прокуратура настаивала на 15 годах лишения свободы, но в результате в 2019 году Януковича заочно приговорили к 13 годам. По статье о посягательстве на целостность Украины Януковича оправдали.

Все обвинения в свой адрес экс-президент отрицает.

Обвинение №2. Харьковские соглашения, как пособничество



В 2021 году Януковича заподозрили в еще одной госизмене: на этот раз из-за подписания соглашения с Россией по вопросам пребывания Черноморского флота в Крыму в 2010 году.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, экс-президента уже уведомили о подозрении.

Януковичу вменяют то, что он якобы по предварительному сговору с высшими должностными лицами РФ, в нарушение Конституции Украины и в ущерб государственной целостности предоставил России «помощь в подрывной деятельности против Украины».

«За большие деньги»: киевлянка Клара Новикова призналась, что «топила» за Януковича © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

«Перед подписанием документов цена для Украины была дважды искусственно завышена Российской Федерацией: по состоянию на конец 2008 года цена газа за 1 тыс. куб. метров для Украины составляла $179,5, тогда как на конец 2010 года — $352,33. Кроме этого само снижение признавалось обязательствами Украины по государственному долгу перед РФ, которые погашаются», — указывалось в сообщении ОГ.

Следователи уверены, что Россия искусственно создавала и накапливала долг Украины за поставку природного газа, а в его погашение безвозмездно размещала Черноморский флот в тогда еще украинском Крыму. Это якобы сыграло роль в событиях 2014 года.

Фамилия Януковича нигде в сообщении Офиса генпрокурора не указывается, но именно он подписал Харьковские соглашения.

Обвинение №3. Расстрелы на Майдане

Сторонники евроинтеграции 21 ноября 2013 года вышли на главную киевскую площадь, майдан Независимости, сразу после заявления тогдашнего премьер-министра Украины Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

В результате майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, в котором погибло около 100 человек. Ответственность за их смерть украинские власти возложили на Януковича и спецподразделение «Беркут».

По версии следствия, бывший президент, действуя в составе организованной группы совместно с бывшим председателем СБУ и министром внутренних дел, организовал силовой разгон протестующих с применением спецсредств, военной техники и огнестрельного оружия.

Евросоюз продлил санкции против Януковича © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

На днях суд в Киеве разрешил заочное расследование дела. Такое решение адвокат экс-президента Виталий Сердюк назвал «пиаром власти». Он отметил, что до сих пор не слышно ни об обнародовании доказательств, ни о расследовании причастности к этому Порошенко, Парубия и бывшего и.о главы Администрации президента Сергея Пашинского, а также других политиков. Они, отметил Сердюк, «по понятному стечению обстоятельств» не оказались в эпицентре событий и не получили ранений.

В растянутом вот уже на семь лет следствии по расстрелам на Майдане, многие вещественные доказательства, как утверждают независимые эксперты и журналисты, за эти годы по каким-то причинам были утрачены. Кроем того, следствие до сих пор не ответило на вопрос, если "Беркут" расстреливал протестующих, то кто же стрелял в бойцов "Беркута", откуда на Майлане в те дни появилось огнестрельное оружие (нарезное, пропавшее из оружейных комнат разграбленных накануне в западных областях Украины. Непонятно, почему следствие игнорирует показания так называемых "грузинских снайперов", утверждавших, что это они расстреливали протестующих. Так же непонятно, почему следователи не рассматривают иные версии расстрелов, например, версию канадского исследователя украинского происхождения Ивана Качановского, утверждающего и документально доказавшего, что расстрелы — дело рук самих протестующих и что снайперы вели прицельную стрельбу по протестующим из зданий, которые находились под контролем самих протестующих — Консерватории, Главпочтамта и т.д. Таким образом, следствие, игнорируя другие факты, придерживается версии виновности в расстрелах на майдане Януковича и его окружения.

Обвинение №4. Захват власти

В 2017 году в отношении Януковича было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

В 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления. Решение суда по сути ввело в действие Конституцию 1996 года. По версии следствия, Янукович произвел «захват государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий как президента Украины».

При этом следствие игнорирует тот факт, что никаких насильственных действий по отношению к парламенту и Конституционному суду, принявших и признавших эти изменения Конституции в 2010-ом году, со стороны экс-президента не производилось, а сами изменения принимались в соответствии с законодательными нормами, действовавшими в Украине на момент их принятия.

По ходатайству Офиса генпрокурора Печерский районный суд избрал по этому делу меру пресечения Януковичу в виде заочного ареста. Апелляционный суд в марте 2021 года отказался отменить это решение.

В начале июня 2021 года Шевченковский районный суд Киева разрешил начать заочное досудебное расследование в отношение Януковича.

Обвинение №5. Присвоение Межигорья

В резиденции «Межигорье» Янукович жил с 2002 года, когда впервые занял пост премьер-министра. За это время на территории был построен особняк, плавучий дом приемов, зоопарк, искусственное озеро и гараж на 70 автомобилей.

После бегства политика резиденцию захватили «активисты», а позже ее превратили в национальный парк и «Музей коррупции».

«Янукович может выиграть у Украины». Вернется ли бывший президент, чтобы отомстить © РИА Новости, Коллаж Украина.ру Александр. Однако адвокат экс-президента эту информацию отрицает, обвиняя бюро в распространении заведомо неправдивой информации.

Официально имущество «Межигорья» арестовали в июле 2015 года. В 2017 году земельные участки были переданы государству — суд признал недействительными договоры, по которым правительственная резиденция в 2007 году (когда президентом был Виктор Ющенко и по согласованию с ним) выбыла из государственной собственности.

В конце июля 2021 года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) запросили в Высшем антикоррупционном суде разрешения на заочный арест Януковича и его сына. По словам адвокатов, отстаивающих интересы экс-президента, избрание какой-либо меры пресечения в данном случае незаконно. Согласно украинскому законодательству, ее можно назначить в том случае, если лицо пребывает в международном розыске и его местонахождение неизвестно. Юристы же отмечают, что место проживания Януковичей давно известно правоохранителям, а из международного розыска он снят.

Интересно, что если в суде не будет доказано, что Янукович незаконно завладел государственным имуществом, то Межигорье придется возвратить экс-президенту, чего украинская власть никак допустить не может.

Резюме

Большинство обвинений в адрес Януковича имеют слабую доказательную базу, следователями явно игнорируются факты, противоречащие обвинениям Януковича в инкриминируемых ему преступлениях, а сами обвинения носят все признаки политического заказа.

Однако, как при президентстве Порошенко, так и при Зеленском украинские правоохранители и суды настойчиво ищут не истину в этих крайне запутанных делах, а заранее назначают виновным Януковича, которого им нет возможности реально наказать, но зато можно беспрепятственно выдвигать против него обвинения. Фактически, такая позиция не позволяет судам и следователям установить истину — в чем реально виноват сам экс-президент Янукович, а в чем виноваты те, кто получил максимальную выгоду из произошедшего, то есть, что совершили представители той группы лиц, которая в результате госпереворота в феврале 2014 года пришла к власти в Украине.