Несмотря на военное положение, на Западной Украине кипят политические страсти. Губернатор Львовщины обвиняет в подрывной деятельности людей Порошенко, а на Закарпатье идёт «битва» за горсовет Мукачево

Визит Матеуша Моравецкого напомнил о «польском Львове»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 19 апреля посетил Львов. Он открыл городок для беженцев, созданный из контейнеров, подаренных Варшавой, а также посетил «Кладбище Орлят», где похоронены поляки, защищавшие город от украинцев в 1918-м году.

В ходе церемонии открытия Моравецкий поблагодарил украинские власти за оперативную организационную работу, и подчеркнул, что городок не является полноценным жильём, а предназначен для краткосрочного пребывания людей. Это подтвердил и вице-мэр Львова Любомир Зубач, который отметил, что такое размещение всё равно является «шагом вперёд по сравнению с жизнью в спортзалах, школах или детсадах».

Городок на территории Стрыйского парка состоит из 88 контейнеров, которые Львов получил в подарок от польского правительства. Он рассчитан на 350 человек, при этом душевые кабинки и туалеты в городке — общего пользования, есть также столовая и медпункт. «Всего наши польские коллеги предоставили городу более 300 модульных контейнеров. Благодаря этой помощи мы сможем обустроить три таких городка, в которых будет проживать около одной тысячи переселенцев» — сказал Зубач. Кроме уже открытого, во Львове планируют создать ещё как минимум два городка для временного проживания переселенцев. Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

В целом визит Матеуша Моравецкого во Львов напомнил его рабочие поездки в уездные города Польши. После открытия контейнерного городка и общения на камеры с его жителями, польский премьер отправился в городскую больницу. Там он первым делом пообещал приобрести для неё аппарат магнитно-резонансной терапии (МРТ), и пресс-служба Львовского горсовета сразу же отметила, что это будет первый такой аппарат в коммунальном лечебном учреждении. Потом Моравецкий посетил раненых украинских военных, сообщил, что на лечении в Польше уже находится несколько десятков их коллег, и его страна готова принять до 10 тысяч раненых украинских солдат и офицеров.

Однако самой интересной частью визита Матеуша Моравецкого, о которой не сообщили не только украинские, но и большинство польских СМИ, стало возложение им венка на «Кладбище Орлят» — мемориальном комплексе погибших в ноябре 1918-го поляков, защищавших Львов от украинских войск. При этом канцелярия польского премьера специально подчеркнула, что политик посетил также Могилу неизвестного солдата и могилы погибших в нынешнем российско-украинском конфликте. Стоит отметить, что хотя «Кладбище Орлят» было восстановлено ещё в 2005 году, однако фигуры геральдических львов у его входа до сих пор забиты досками. Связано это с тем, что украинские националисты считают их «свидетельством польской оккупации Львова».

Львов находился в составе Польского государства с 1349 года, после развала Галицко-Волынского королевства. Да и после перехода под власть Австрии в 1772-м Львов остался преимущественно польским городом, именно поэтому поляки и выиграли битву за него в 1918-м. Хотя Польша окончательно потеряла Львов в 1945-м, этот город до сих пор остаётся символом утраченного Восточного Пограничья и своеобразной фантомной болью для значительной части польского общества. При этом польский политический аналитик Конрад Рэнкас в эксклюзивном комментарии Украина.ру заявил, что визит польского премьера является символическим. Городок для слабых. Польша начинает «контейнерную колонизацию» Западной Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Не могу не порадоваться, когда премьер-министр Польши появляется во Львове практически в роли хозяина. Поскольку мы всё равно тратим польские деньги на украинских переселенцев, то лучше, чтобы польская инфраструктура для их приёма строилась в несомненно польском Львове. Для начала сойдут и контейнеры. Польские бараки в польском Львове — для украинцев. Звучит неплохо, должен признать, и я поздравляю пиар-команду премьер-министра с идеей ползучей контейнерной колонизации Пограничья» — сказал Рэнкас.

Бизнес семьи губернатора Львовщины связан с чешским партнёром «Газпрома»

После принятия Верховной Радой законопроекта о национализации имущества «страны-агрессора» во всех областях Украины стартовала работа по поиску связанных с РФ активов. Официально только во Львовской области около 450 компаний, где конечным бенефициаром, учредителем или акционерами являются россияне. При этом местные СМИ отмечают, что из-за неформального влияния россиян количество российского бизнеса в Украине может быть гораздо больше.

По информации журналистов, отцу главы Львовской областной военной администрации (ОВА) Максима Козицкого, Зиновию Козицкому, принадлежат крупные активы газового бизнеса. При этом в трёх флагманских компаниях семьи Козицких — ПЭК, ГБЛ и «Горизонты» — есть партнёр, гражданин Чешской Республики Карел Комарек, миллиардер, которому принадлежат «Моравские нефтяные месторождения» (MND).

В 2013 году структуры Комарека заключили с российским «Газпромом» договор о совместном строительстве новых газохранилищ. «То есть предприниматель — партнёр "Газпрома" — одновременно и партнёр семьи губернатора Львовской области. Тем самым был сформирован серьезный конфликт интересов: топ-чиновник, ответственный за поиск российских активов, через ближайших родственников сам связан с такими активами», — пишут журналисты. Кроме того, до назначения на губернаторский пост Максим Козицкий работал в компаниях своего отца. Следующая фаза спецоперации, визит премьера Польши во Львов, новые списки погибших, обстрелы Донбасса Хроника событий на Украине на 14:00 19 апреля © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Журналисты отправили запрос, чтобы узнать, продолжаются ли бизнес-отношения компаний Козицкого и Комарека. В ответе компании подтвердили, что чешский бизнесмен остается совладельцем трех компаний семьи Козицких, но связи MND с «Газпромом» назвали сильно преувеличенными. «Эта группа не реализует и не планирует реализовать проекты по строительству новых газохранилищ в Европе в партнерстве с „Газпромом", тем более в Российской Федерации, равно как и любой другой газовой инфраструктуры», — говорится в ответе ПЭК. По информации компании Козицкого, в ближайшее время газохранилище Дамборжице, в котором MND и «Газпром» являются совладельцами, может быть национализировано Чешской республикой, а в дальнейшем MND Group не планирует никакого сотрудничества с Россией.

Обвинение в связях с «Газпромом» — не единственная информационная атака, с которой на минувшей неделе боролся глава Львовской ОВА. На днях представительница общественной организации «Союз украинок» Зоряна Боднар обвинила губернатора в причастности к хищению гуманитарной помощи от украинской диаспоры в США. В ответ Максим Козицкий заявил, что это фейковая информация, которая исходит от «определенных политических кругов», которые уже раньше наносили очевидный вред Львову и Львовщине.

«Кроме попытки нанести репутационный ущерб действующей администрации, обвинения меня и должностных лиц Львовской ОВА в прямых манипуляциях гуманитарной помощью могут иметь и далеко идущие последствия подрывного характера» — написал губернатор в одной из социальных сетей. Местные комментаторы отмечают, что «Союз украинок» тесно связан с политической силой экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Битва за Мукачево» между бывшими соратниками Виктора Медведчука

Во втором по значимости городе Закарпатской области, Мукачево, продолжается ожесточённая борьба за власть. Мукачево с начала 2000-х является вотчиной бизнесмена и политика Виктора Балоги, который сначала сам был мэром этого города, а позже проводил на эту должность своих родственников. Ныне же мэром Мукачево второй срок является сын Виктора Балоги, Андрей, «именная» партия которого («Команда Андрея Балоги», КАБ) до недавнего времени вместе с союзниками контролировала большинство в Мукачевском горсовете.

Одним из краеугольных камней этого большинства была фракция партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ), выдвиженка которой, Яна Чубирко, была избрана секретарём Мукачевского горсовета. Её отец, депутат Закарпатского областного совета Иван Чубирко, до последнего времени был одним из ближайших соратников Виктора Медведчука. Однако после того, как указом Владимира Зеленского ОПЗЖ была запрещена, все депутаты от этой партии в советах разного уровня Закарпатской области заявили о выходе из соответствующих фракций, и сформировали внепартийные группы под названием «Родной край». Чтобы сохранить своих соратников в политике, Иван Чубирко пошёл на сотрудничество с губернатором Закарпатья Виктором Микитой, который ранее безуспешно пытался ограничить власть клана Балог в Мукачево.

Оказавшись перед лицом угрозы потери контроля над Мукачевским городским советом, который может даже отправить в отставку мэра города, Виктор Балога с 23 марта попросту срывает проведение сессий горсовета и вообще не допускает в его здание «неправильных» депутатов. В очередной раз это произошло 20 апреля, когда сотрудники принадлежащего Балоге охранного предприятия «Форт» заблокировали вход в горсовет Мукачево и не позволили его депутатам провести сессию. Западная Украина за минувшую неделю: Госпитали от Израиля и США, борьба с русским духом и битва за горсовет в Мукачево © коллаж Украина.Ру

После этого Андрей Балога в подконтрольных СМИ назвал своих оппонентов «шакалами» и заявил, что «политические неудачники и пророссийские силы не будут указывать, что делать в городе». Кроме того, было обнародовано «Обращение территориальной общины Мукачево к президенту Украины» (документ подписали чуть более тысячи из более чем 110 тысяч жителей общины) с требованием «не допустить создания анклава пророссийских сил на Закарпатье» и отправить избранных от ОПЗЖ депутатов «на передовую к нашим мужчинам».

В свою очередь, Иван Чубирко в одной из социальных сетей написал, что Виктор Балога начинал политическую карьеру как соратник Виктора Медведчука, а Андрей Балога был избран мэром Мукачево при поддержке ОПЗЖ. Чубирко отметил, что бывшие депутаты от ОПЗЖ «осуждают агрессию России и поддерживают президента Украины», но Балога всё равно решил их «кинуть», как до того «кидал» депутатов от партий «Слуга народа», «За Будущее», «Родное Закарпатье», «Европейской солидарности», «Блока Юлии Тимошенко», и «Партии венгров» — кого в городском, а кого в областном совете.

По словам Чубирко, ныне в Мукачевском горсовете «фактически сформировано новое большинство из 2/3 депутатов, которые могут преодолевать вето мэра, не давать единолично использовать городской бюджет семье Балог, принимать решения и контролировать работу исполкома, заместителей, городского головы и самого городского головы», и срыв сессий — лишь боязнь того, что жителям Мукачево будет продемонстрировано не просто это новое большинство, но и тот факт, что «большой папик Балога окончательно потерял власть на Закарпатье».