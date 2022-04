Поставками оружия Украине будет заведовать генерал-лейтенант в отставке Терри Волфф. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в его стране — геноцид, но Управление верховного комиссара ООН по правам человека опровергло это заявление

Кто на новенького по вооружению ВСУ?

Телеканал CNN и издание The Hill сообщили со ссылкой на несколько источников, что президент США Джо Байден назначил координатора военной помощи Украине, с соответствующей инициативой к нему обратилась группа сенаторов. «Эту технику советского образца пытаются собирать по всему миру» — военный эксперт рассказал, как Запад поставляет оружие Украине

Для помощи в координации поставок вооружения Киеву Совет национальной безопасности Белого дома недавно привлёк Терри Волффа — генерал-лейтенанта в отставке, офицера бронетанковых войск с опытом работы в Пентагоне, Объединённом штабе, Государственном департаменте и Совете национальной безопасности.

«Его опыт в качестве заместителя главы международной коалиции по борьбе с (запрещённой в РФ террористической организацией — ред.) ИГИЛ сможет прекрасно гарантировать, что эта коалиция не сбавит обороты», — сказал собеседник CNN.

Как уточняется, американская администрация работает над тем, чтобы вооружение поступило на Украину максимально оперативно, потому что, как считает, сейчас наступил переломный момент в конфликте.

Накануне Байден принял в Вашингтоне премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, а затем объявил о выделении Киеву дополнительной военной помощи на сумму $800 млн, которая предусматривает поставку 72 гаубиц калибра 155 мм, 144 000 артиллерийских снарядов, 72 боевых автомобилей для буксировки гаубиц, более 121 тактической беспилотной летательной системы Phoenix Ghost, полевого снаряжения и запчастей.

Отрицать успех России уже невозможно

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на пресс-конференции в Индии, где он находится с двухдневным визитом, попросили прокомментировать прогноз разведывательной службы одной из западных стран о том, что военная спецоперация на Украине может продлиться до конца 2023 года и завершится победой России. Вторая фаза СВО. Победа России в Украине — единственная гарантия ее безопасности

«Печальная вещь в том, что это реалистичная вероятность. Конечно», — ответил он.

Накануне прибытия в Нью-Дели Джонсон признал, что переубедить власти Индии присоединиться к позиции Запада по украинскому вопросу даже не будет пытаться, Лондон должен просто признать исторические отношения между Индией и Россией.

ООН развеивает мифы Зеленского

Официальный представитель Управление верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани, комментируя ситуацию на Украине, на брифинге в Женеве заявила: «У нас нет информации, которая указывала бы на совершение геноцида». «Мой любимый геноцид». Как историю о голоде 30-х годов в селе навязывают современному городу

В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский попросил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша признать действия России геноцидом украинского народа. Однако официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик напомнил, что квалифицировать таким образом ту или иную ситуацию можно только посредством юридического процесса, а Гутерриш такими полномочиями не обладает.

Единственный из мировых лидеров, кто разделяет мнение Зеленского, — президент США Джо Байден. Это его личное мнение или государственная позиция, затруднилась сказать даже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По имеющейся информации, разведка США события на Украине как геноцид не рассматривает. Один из сотрудников ведомства подчёркивал, что «геноцид ставит перед собой цель уничтожение этнической группы или нации, и пока мы этого не видим».