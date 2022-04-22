Не проходит и дня, чтобы американские чиновники не выразили обеспокоенности судьбой Украины и её населения и не сделали громких заявлений, что готовы на всё ради помощи Киеву. Однако фактически США только извлекают выгоду для себя

Двадцать первого апреля президент США Джо Байден принимал в Белом доме премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и в ходе беседы подтвердил приверженность Вашингтона и дальше поддерживать население Украины, вводить ограничительные меры против России, а также анонсировал предоставление очередного пакета военной и финансовой помощи. Больше никаких подробностей администрация не привела.

Встреча политиков состоялась накануне выступления американского лидера, в котором он заявил: «Я объявляю о выделении дополнительной помощи на сумму $800 млн, призванной укрепить возможности Украины в боях на востоке страны, в Донбассе. Сегодня США объявляют о намерении предоставить правительству Украины дополнительно $500 млн в качестве прямой экономической помощи». Безпалько: Чего ждать Зеленскому от Байдена?

Кроме того, Байден сообщил о намерении Штатов и дальше передавать Украине разведывательные данные.

«С последней партией я практически исчерпал полномочия (по выделению вооружений из запасов Пентагона — ред.), предоставленные мне в прошлом месяце Конгрессом и межпартийным бюджетным законопроектом для поддержки Украины на протяжении этой схватки. На следующей неделе я намерен направить в Конгресс дополнительный бюджетный запрос для бесперебойного продолжения поставок оружия и боеприпасов», — добавил президент США.

На вопрос журналистов о том, как долго США в состоянии оказывать столь масштабную экономическую и военную поддержку Украине, Байден ответил: «У нас есть возможность продолжать делать это в течение долгого времени». За время его правления Вашингтон уже передал Киеву оружия и боеприпасов более чем на $2,5 млрд.

Как сообщил СМИ высокопоставленный представитель Пентагона, передача нового пакета военной помощи Киеву начнётся в течение 24-48 часов, а официальный представитель оборонного ведомства Джон Кирби уточнил, что он включает 72 гаубицы калибра 155 мм, 144 000 артиллерийских снарядов, 72 боевых автомобиля для буксировки гаубиц, более 121 тактической беспилотной летательной системы Phoenix Ghost, полевое снаряжение, запчасти.

«Phoenix Ghost был разработан в короткие сроки военно-воздушными силами США специально под требования Украины. Требуется минимальная подготовка операторов беспилотных летательных систем для возможности их использования, и мы намерены работать над проведением такой подготовки напрямую с Вооружёнными силами Украины», — добавил высокопоставленный чиновник Пентагона.

Заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, выступая в Брюсселе по итогам третьего раунда консультаций США и ЕС по политике в отношении Китая, признала, что Вашингтон хочет «стратегического поражения России на Украине» и для этого, помимо поставок оружия Киеву, будет использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, включая санкции и усилия по изоляции РФ на международной арене.

«США будут помогать Украине защищать себя и давать вооружения в нужном ей количестве, оказывать бюджетную поддержку, гуманитарную помощь. Часть российской кампании по дезинформации — это заявления о том, что США не хотят прекращения боевых действий, что они хотят идти до последнего украинца», — утверждает дипломат.

Только вот тезис о «войне до последнего украинца» широко используют сами американцы, причём не «диванные эксперты», а ветераны американской дипломатии и большой политики, в частности ещё в марте это выражение звучало из уст Чарльза (Чаза) Фримана, работавшего в начале 1990-х годов помощником главы Пентагона по вопросам международной безопасности и послом США в Саудовской Аравии.

Дуглас Бандоу, бывший советник 40-го президента США Рональда Рейгана, в статье для журнала The American Conservative пишет: «США и Европа продолжают поддерживать Киев, но, кажется, не для того, чтобы установить мир. Скорее, союзники готовы подпирать правительство Зеленского до тех пор, пока оно сражается с Москвой до последнего украинца. Собственно, в этом всегда и заключался подход Запада к Киеву».

Он отмечает, что Украина превратилась на Западе в модную тему: люди, которые обычно не обращают никакого внимания на события за рубежом, теперь горой стоят за украинцев. Военный эксперт рассказал, как РФ может помешать США помогать Украине © РИА Новости, Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

«США вместе со своими партнёрами в изобилии снабжают Киев оружием и вводят зубодробительные санкции против Москвы, а всё это служит тому, чтобы Украина продолжала воевать. Самое тревожное — это очевидный отказ западных союзников поддержать то, в чём больше всего нуждается украинский народ, то есть мир. Очевидный опыт показывает, что США препятствуют дипломатическому решению на Украине», — продолжает Бандоу.

Демонстрируя такую озабоченность судьбой Украины, власти США, тем не менее, не спешат вступаться за неё на поле боя. Байден неоднократно заявлял, что не отправит туда американских солдат, повторил он это и на выступлении 21 апреля на мероприятии Демократической партии в штате Орегон.

«Мы не станем направлять ни одного американского военного на Украину, чтобы не начать третью мировую войну. <…> Мы дадим каждому украинцу военные возможности, которые нам нужны для того, чтобы защитить нас», — сказал президент США.

Истинную причину, почему западные политики так сильно бояться прямой военной конфронтации с Россией, которая произойдёт, если они решатся выступить на стороне Украины, объяснил на слушаниях в парламентском комитете по обороне бывший руководитель объединённого командования Вооружёнными силами Великобритании Ричард Бэрронс — НАТО просто-напросто не готова к войне с РФ.

Более того, ушедший в отставку высокопоставленный чиновник Пентагона Престон Данлэп заявил в эфире телеканала Fox News, что украинский кризис вскрыл технологическую отсталость США в военном плане. По оценкам экспертов, отдельные виды вооружений российского и даже советского производства гораздо эффективнее современных американских.

Как в такой ситуации поддерживать развитие ВПК США, если на мировом рынке есть более конкурентоспособные разработки? Если не качеством, то количеством. А для этого нужно обеспечить стабильный и ёмкий рынок сбыта, то есть поддерживать продолжение боевых действий в течение долгого времени.

Из украинского кризиса США устроили «золотую лихорадку», пишет газета The Independent. Американские производители оружия уже получили гигантскую прибыль, но рассчитывают на большее за счёт европейского тренда на милитаризацию. Военный эксперт объяснил, какие проблемы для США уже устроил русский «Сармат» © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

«Цена акций таких компаний, как Raytheon Technologies, выросла на 15% за последние полгода, поскольку они и другие производители оружия участвуют в секретных встречах с Пентагоном, чтобы оценить, как они могут извлечь выгоду из желания Украины и её президента Владимира Зеленского вооружиться», — говорится в статье.

При этом Пентагон пытается преуменьшить свою роль в мировой милитаризации: засекреченную встречу с высшими должностными лицами крупнейших производителей оружия Boeing Defense, Space & Security, L3Harris Technologies, Raytheon Technologies, BAE Systems, Lockheed Martin Corporation, Huntington Ingalls Industries, General Dynamics и Northrop Grumman Кирби старался выдать за «обычный запланированный рутинный разговор».

На американском военно-аналитическом портале накачка ВСУ оружием так и рассматривается — в контексте «поддерживая Украину для долгой войны».

В своей статье сотрудник Британского Королевского института военных исследований Джек Уэйтлинг, ссылаясь на разговор с первым заместителем секретаря СНБО Украины Русланом Хомчаком незадолго до начала российской спецоперации, рассказывает, что изначально ВСУ делали ставку на мобильную оборону, нанесение ударов из-за пределов прямой видимости и затем войну на истощение.

У Белого дома, как пишет служба новостей Bloomberg, расчёт был совсем иным: американская администрация исходила из того, что большая часть Украины быстро окажется под российским контролем, и США придётся поддерживать «украинских мятежников» в тлеющем конфликте малой интенсивности. Однако всё произошло иначе: регулярные боевые действия продолжаются, российские военные оперативно уничтожают вооружения, поставляемые Западом, как следствие, недельного запаса противотанковых снарядов ВСУ хватает всего на один день.

Особенно остро украинские военные нуждаются в технике для ведения боя в небе, но получить современные западные образцы не смогут при всём желании, поскольку управлять ими не умеют, а с советскими знакомы не понаслышке — такие стоят на вооружении ВСУ.

Выдвигая на первый план этот аргумент, члены НАТО выясняют, у кого из стран Альянса таковая имеется, чтобы затем передать Киеву. И это ещё один момент, в котором Запад извлекает для себя выгоду из украинского кризиса, — это гораздо более экономичный способ избавиться от устаревшего оружия времён СССР, чем утилизация.

Впрочем, в этом вопросе есть свои нюансы. Так, США запретили Польше передавать имеющиеся у неё истребители Миг-29 Украине, поскольку, как объяснил бывший начальник 4-го управления Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил РФ, контр-адмирал Михаил Чекмасов, американцы не имеют возможности довести эти самолёты до эксплуатационной годности, а проводить обслуживание этих самолётов старого образца, необходимое перед поставкой куда-либо, может только производитель — российская корпорация «МиГ».

Кроме того, как отмечает Уэйтлинг, есть и другое препятствие — польские МиГ-29 уже адаптированы под стандарты НАТО и не подлежат передаче вне Альянса без предварительной зачистки, то есть без снятия оборудования, которое может быть «скомпрометировано». Стала известна судьба модернизированного Украиной МиГ-29 © commons.wikimedia.org, Ministry of Defense of Ukraine

Резюмируя, США согласны поставлять Украине оружие чуть ли не в любых количествах, особенно советское, которое странам Североатлантического альянса пора списывать, и пусть разбираются как-нибудь сами, но воевать за эту страну никто на Западе не собирается — озабоченности на словах хватит.

Удовлетворение интересов собственного ВПК, прежде всего наращивание военных расходов, руководство США прикрывает заботой об украинцах. А на деле всё это вновь оказывается не более чем популизмом. Байден обещал принять 100 тысяч беженцев с Украины и каждому оказать помощь, но в марте США приняли всего 12 человек. И то, по мнению экспертов, эти счастливчики, возможно, подали заявку ещё за несколько месяцев до начала военной спецоперации РФ. А вообще американские власти рассчитывают, что украинцы надолго в США не задержатся.

«Наша цель заключается в том, чтобы этот конфликт завершился как можно быстрее, и украинцы и другие люди, вынужденные покинуть Украину, могли скорее вернуться в безопасную, стабильную, мирную и демократическую Украину», — заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

С 25 апреля начнёт действовать новая программа, согласно которой беженцы с Украины могут находиться на территории США до 2 лет, но при выполнении ряда условий: иметь спонсора в лице гражданина США, представителей компаний или неправительственных организаций; пройти вакцинацию и выполнить другие требования, касающиеся общественного здравоохранения. Однако участие в этой программе, как отмечает агентство Reuters, не предусматривает получения американского гражданства в будущем.

Вот чего стоит забота США об Украине на самом деле.