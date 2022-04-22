До 2014 года в Красноперекопском, Раздольненском, Нижнегорском, Советском и Джанкойском районах Крыма не было проблем с работой: здесь выращивали рис, работали тысячи людей. Однако после того как Украина перекрыла Северо-Крымский канал, вода исчезла. А рис без неё никак не вырастить

Для производства риса нужно много воды. Специальные квадраты, чеки, заливают водой, постепенно спуская её по мере надобности. Нет воды — нет риса. Поэтому многие сёла на севере Крыма после 2014 года столкнулись с проблемой: работа исчезла в один день. Что делать дальше, каждый решил по-своему. Крым готов вести бизнес с фермерами из Херсонской области. Но эффект будет через год © pixabay.com

Пограничники вместо риса

В селе Рисовое Красноперекопского района следы безрисового периода видны невооружённым взглядом. Стоит ржавая техника, развалены следы бывших хозяйств. При этом есть новая детская площадка, на одной из улиц — новый асфальт. Жизнь идёт своим чередом. Когда в 2014 году исчезла днепровская вода, вместо неё «приплыли» пограничники.

— Не сказать, чтобы очень уж плохо было, но вы поймите, что почти всё село работало на чеках. Конечно, когда стало понятно, что риса больше не будет, так многие заволновались, — рассказывает Светлана Ивашова, жительница села. — Рисоводы разбежались, многие вообще стали в других местах работать, сменили профессию. Некоторые даже полы мыть пошли… Зато у нас стало приграничное село — пришли военные. А они быстро порядок навели, тут сразу все кражи прекратились, тихо стало, спокойно.

В селе царит умиротворение. Отчасти потому, что рядом нет других населённых пунктов — вокруг только чеки и оросительные каналы. Причём выглядят они намного хуже, чем само село. Многие каналы заросли деревьями и кустарниками, а чеки частично вспахали и засеяли. Теперь они используются скорее как поля.

«Это возвращение жизни». Как жители северного Крыма встречают воду из Днепра © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк Сергея Романченко, директора сельскохозяйственного предприятия «Днепровский», на них выращивают пшеницу, подсолнечник, рапс. Но рис всё равно удобнее и выгоднее — вернуться к нему готовы все: и простые люди, и руководители предприятий.

— В этом году нам сказали, что не будут рис сеять, только в следующем году, — добавляет Светлана. — Нужно подготовить всё, никто ж не знал, что вода будет. Время нужно, чтобы расчистить, навести порядок. Не успеют уже рисом заняться. Надо там, где поля, опять под чеки всё делать, ставить заслонки, чтобы вода стояла.

При этом рис здесь ждут. Люди хотят лично снова заниматься выращиванием этой культуры, ведь она даёт им главное — работу. Без неё в сёлах туго.

— Вот там за двором моим живёт семья, так только и делают, что пьют, — говорит пенсионерка Анна Сергеевна Петрова. — Уж не знаю, где они только деньги берут. Много пьяных стало, много. Как нет работы, так сразу за бутылку берутся. Рис вернут, может и пить перестанут.

Пьянство — типичная проблема любых сёл. Спасение одно — нагрузить всех работой, чтобы голову поднять некогда было — тогда сёла сразу оживают. Молодёжь возвращается, исчезают старые разрушенные дома, появляются дети на улицах.

Крымский рис — на импорт

В магазине в селе рис — по 90 рублей за килограмм. Дорого, говорят местные жители. Вот если бы свой выращивали, может, было бы дешевле. Так что ждут с нетерпением.

Мы это уже прошли: как опыт Крыма поможет всей России пережить санкции © РИА Новости, Анна Садовникова / Перейти в фотобанк

О готовности выращивать рис заявили восемь крымских предприятий. Это компании из Раздольненского, Красноперекопского и Нижнегорского районов. По словам врио главы Минсельхоза РК Алиме Зарединова, они готовы засеять 850 гектаров. Для сравнения, в 2013 году площадь рисовых посевов в Крыму составляла 13 515 гектаров. Менее 10% — кому-то покажется мало, но в сложившейся ситуации — много. Времени почти нет, а к возрождению рисоводства никто заранее не готовился. В следующем году рисовые посевы точно будут намного больше. Это поможет и крымским сёлам, и всей стране в целом.

— Отечественный рис может заменить часть импортных продуктов, в том числе макаронные изделия из рисовой муки, что стало бы хорошим вкладом в общую политику импортозамещения, — цитируют СМИ заместителя полномочного представителя президента России в ЮФО Кирилла Степанова.

Крымский рис — это бренд, который хорошо знают далеко за пределами полуострова. Благодаря жаркому и сухому климату он отлично растёт, очень вкусный. С учётом того, что Минсельхоз Крыма в ближайшее время решит вопрос компенсации для восстановления мелиоративной техники, а также оросительных систем, рис точно будет. Осталось лишь немного подождать.