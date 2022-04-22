Пропагандистская машина Киева давно работает на полную мощь и показывает результаты. Да и помощь Запада киевскому режиму заключается, помимо прочего, в том, что западные специалисты обеспечивают ему «информационно-психологическое или эмоционально-психологическое вооружение»

Об этом заявил известный блогер Тамир Шейх (Максим Шихалиев), пояснив: это не менее важно, может быть, даже важнее, чем поставки классических вооружений, ведь «когда действуют эмоции, логика не работает, здравый смысл сразу же отключается».

Немалая часть людей на Украине попали под воздействие этих информационно-психологических технологий. Они работают достаточно эффективно. Как рассказал в интервью изданию Украина.ру хорошо осведомленный в украинских делах экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, покинувший страну четыре года назад, даже для него стало неожиданным эффективность их воздействия на умы. «Почему мы проигрываем информационную войну?» Жители Донбасса предлагают, как правду защищать © AFP, Alexander NEMENOV

«Восемь лет не прошли даром, и, честно говоря, даже я очень был удивлен, я не ожидал, насколько [глубоко] эти бациллы нацизма, украинского национализма проникли. Даже я такого не ожидал, хотя я вроде бы [всего] четыре года назад оттуда как уехал. Даже по сравнению с тем, что было четыре года назад, и что сейчас — небо и земля. С приходом Зеленского эти националистические идеи в массовом масштабе в мозги были внедрены. Это страшно. Я понимаю, еще пару лет, и мы бы вообще потеряли бы полностью население. Сейчас еще какие-то надежды есть», — сказал Прозоров.

Он отметил, что с отключением вещания украинского ТВ на некоторых освобожденных территориях (в частности, в Херсонской области) и началом вещания российских каналов люди там «начали даже прозревать». В дальнейшем процесс перевоспитания пойдет быстрее, если люди увидят, что Россия не останавливается и побеждает.

«Они будут переходить на нашу сторону, и я вам скажу, что более преданных сторонников не будет. Потому, что каждый из этих людей будет стараться своими действиями, своими словами доказать, что вот он теперь искренне поддерживает Россию. Они будет казаться большими русскими, чем самые русские», — прогнозирует бывший сотрудник СБУ.

В неизбежности «раззомбирования» попавших под влияние наци-идеологии украинцев уверена адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян. По ее словам, хотя это и займет достаточно много времени, но произойдет неизбежно, стоит лишь «перенастроить трансляторы». Займутся этим после победы России над коллективным Западом, в которой Монтян абсолютно уверена. При этом в своих стримах она не раз подвергала критике нынешнюю информационную политику РФ как недостаточно продуманную и эффективную. Монтян: Запад выращивает из украинцев корм для русского медведя © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Но, как любит повторять Монтян, «противник не лучше». Действительно, уже сейчас видно, что в Киеве не вполне уверены во всесилии многолетнего «зомбирования» населения, пусть оно и осуществлялось по всем канонам психологических спецопераций. Так, Тамир Шейх рассказал в своем блоге, что знает о неудачных попытках своих знакомых в разных городах Украины пойти в военкомат — «ну, заработать, сейчас там платят, вроде бы как обещают большие деньги, ну и в случае чего, если какие-то действия — убежать успеть».

«Так вот, вроде бы, несмотря на объявленную мобилизацию, им отказали — ссылаясь на то, что якобы не хватает оружия», — сказал блогер, добавив, что выглядит это достаточно странно.

Он напомнил о словах Столтенберга о том, что в ВСУ подготовлены 10-12 тысяч солдат по стандартам НАТО. Видимо, с учетом психологического воздействия.

«А если туда попадут простые, так скажем, граждане Украины, которые относительно нелояльны или не поддаются информационно-идеологической обработке, то они могут начать сдаваться массово в плен. А это точно не нужно [Киеву]», — считает Тамир Шейх.

По его мнению, это свидетельствует о том, что «основная проблема этого конфликта — это информационно-психологические технологии».

«Часть людей находятся под воздействием вот этого (информационно-психологического — Ред.) вооружения, ну а часть — уверены, что они якобы борются за свободу», констатировал блогер, добавив, что все это происходит на фоне коррупции, роста тарифов, распродажи земли. Но этого всего находящиеся в эмоциональном «плену» люди не замечают. Тем временем западные политики продолжают подбрасывать хворост в костер, следуют все новые заявления о том, что все должно решаться на поле боя — «надежды на мир все меньше и меньше».

Во всяком случае, боевые действия на территории Украины хотят затянуть как можно на более длительный срок. Михеев объяснил, почему украинская пропаганда работает эффективно © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Но все же реалии жизни постепенно берут верх над самыми изощренными информационными технологиями. Это отмечает сумевший покинуть Украину известный рэпер Тарик Незалежко. В очередном выпуске своего видеоблога он рассказал, что внимательно следит за пронатовскими информационными каналами и видит: «подысчерпались у них темы, все стало так немножко печальнее, меньше стало перемог (побед. — Ред.), они переходят в какие-то частности».

А общественный деятель и блогер Юрий Подоляка считает, что сейчас наступает время, когда на линии противостояния оказывается все больше не идейно заряженных националистов, но резервистов, которые попали на фронт в результате мобилизации и вовсе не горят желанием отдать жизнь за киевский режим. По мнению Подоляки, они могут искать возможности сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь — и следует помочь им в этом, хотя бы распространяя листовки с соответствующими предложениями.

Отдельная тема — идеологическая работа на освобожденных территориях, в частности, в Херсонской области, где люди оказались в информационном вакууме: Россия пока не говорит, что будет дальше. Как отметил в интервью радио «Комсомольская правда» экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев, люди боятся, что старая власть вернется. По его словам, люди «боятся потому, что мы ушли из-под Киева, боятся потому, что началась Донбасская операция и все смотрят, чем она закончится». Знамя Победы и Вечный огонь: как Херсон возвращается к нормальной жизни © Украина.ру

Политик отметил, что, помимо прочего, на освобожденных территориях, как и в Крыму, наряду с российскими каналами люди смотрят и украинское телевидение — а там «просто идет истерия, пропаганда, и там говорят о том, что мы побеждаем, мы, Украина, побеждает Российскую Федерацию». По словам Царева, украинская пропаганда работает очень хорошо. По мнению политика, эффективная работа украинской пропаганды можно объяснить тем, что там «откровенно используют западные технологии по программированию общества, не стесняясь».

У России другой путь. Царев напомнил, что в Киевской области российским военнослужащим запрещали снимать украинские флаги, чтобы не раздражать местное население. Но что дальше? По словам экс-депутата Рады, решать проблему следует присоединением освобожденных территорий к России, но не по схеме ЛДНР, на это нет времени, а «по схеме Крыма», распространив на них действие российского законодательства.

«Надо прекращать стесняться, на Украине никто не стесняется. Если мы будем продолжать стесняться, ничего хорошего из этого не получится», — сказал политик.