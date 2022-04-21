Запад продолжает демонизировать Россию, обвиняя её во всех грехах, при этом на Украине сейчас происходит небывалый подъем: они уверены, что вот-вот победят — эта иллюзия должна быть разрушена

Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 21 апреля.

Успешный пуск ракеты «Сармат»

В среду, 20 апреля, с Плесецка был проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Эта ракета принципиально важна, потому что позволяет заменить тяжелые ракетные комплексы, которые были произведены на территории Украины, поясняет военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Информация по ним была полностью передана американской стороне, поэтому для России принципиально важно заменить их.

То, что первый старт был успешен, продолжил он, говорит о том, что были эффективно проведены стендовые и бросковые испытания. Чтобы говорить о том, что ракета доработана, видимо, нужно несколько стартов, а сейчас идет постепенная доработка комплекса.

«Его размещение в Восточной Сибири гарантирует от перехвата на активном участке. Кроме того, энергетика комплекса позволяет наносить удар по США со стороны южного полюса. Эта часть США слабо защищена средствами ПРО. Им придется не только усиливать противоракетную оборону на Аляске и Калифорнии, но и на юге со стороны Мексиканского залива.

Это потребует значительных финансовых затрат. Потому что инфраструктуру нужно не только создать, но и поддерживать. К тому же есть вопросы относительно ее эффективности. Учитывая, что комплекс позволяет нести большое количество средств, в том числе средств преодоления противоракетной обороны», — рассказал Евсеев. Владимир Евсеев: боевики на «Азовстали» и группировка ВСУ на всем Левобережье движутся к своей гибели © РИА Новости, Нина Зотина

В целом, подчёркивает он, это очень хороший ответ Западу в смысле, что Россия точно нанесет ракетно-ядерный удар, если США решатся на войну с РФ.

План Запада, как помочь Украине

Власти Украины продолжают муссировать тему возможного применения Россией ядерного оружия на территории Украины. Об этом же пишут западные СМИ. Цель этой кампании очевидна — это попытка демонизации России, говорит заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. При этом никаких оснований у их «сведений» нет, а у России нет никакого стремления к использованию ядерного оружия.

В то же время Запад уже реализует план помощи Украине.

«Это санкции против России, попытки обрушить российскую экономику, поставки оружия, направление на Украину с благословения руководства европейских стран наемников, использование европейских военных инструкторов, выдача значимой военной информации Киеву со стороны НАТО.

Так что они стараются как могут. Другое дело, что у них пока ничего не получается, но это другой вопрос», — заявил Жарихин. Владимир Жарихин: НАТО уже вступило в конфликт на Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов

«России может помочь успешное наступление на Донбассе»

Потенциальное применение ядерного оружия несет за собой огромное количество непредсказуемых и очень разнообразных рисков, говорит военный историк, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин.

Взорвать атомную бомбу, чтобы устроить кампанию в прессе — затея очень рискованная, продолжил он: все равно, что поджечь дом, чтобы прикурить сигарету.

«Потому что все-таки Украина для нас экзистенциальная угроза, а для США нельзя сказать, что они будут защищать Днепропетровск как Оклахому и взрывать там ядерные боезаряды.

Для меня очень сомнительно, что кто-либо из сторон применит ядерное оружие даже в целях провокации — на такой бомбе очень легко подорваться самому», — отметил Норин. Евгений Норин: России нужно успешное наступление в Донбассе, которое заставит противника сесть за стол переговоров © vk.com, WARCATS.RU

В целом, считает эксперт, России может помочь успешное наступление в Донбассе: успешная военная операция, которая заставит противника сесть за стол переговоров.

«Сейчас на Украине небывалый подъем, они уверены в том, что они выиграют вот-вот войну. Эта иллюзия должна быть разрушена.

А разрушена эта иллюзия может быть только одним способом: окружением и уничтожением группировки вооруженных сил Украины на донбасском направлении», — заявил Норин.

Владимир Зеленский: какова его роль сегодня?

Кем сегодня стал президент Украины Владимир Зеленский: лидером Европы или жертвой войны? На этот вопрос в своей статье отвечает автор издания Украина.ру Василий Стоякин.

Он указывает, что после начала Специальной военной операции на Украине статус Владимира Зеленского существенно изменился — как внутри страны, так и вовне её. Он получил необычайную (а для президента Украины — так и неслыханную) популярность и, соответственно, власть, отнюдь не обусловленную конституционными полномочиями и весомостью страны.

«Зеленский, как главнокомандующий, сразу же получил огромный рейтинг доверия. По данным исследования Социологической группы «Рейтинг», проведённого 11-18 февраля, ему доверял в той или иной степени 41% опрошенных, по данным исследования, опубликованным 1 марта, его действия поддерживали уже 93% опрошенных», — напоминает Стоякин. Кто на самом деле Зеленский: лидер Европы или жертва войны? © AP, Efrem Lukatsky

Впрочем, продолжает он, Зеленский и его офис вовсе не почивают на лаврах, а ведут активную работу по дальнейшей зачистке политического поля.

При этом Зеленскому очень многое дают: никогда ещё Украина так не накачивалась деньгами и оружием. Правда, всё это даётся не для развития Украины, а для её разрушения, пишет автор. Впрочем, вложения в украинскую военную промышленность в предыдущие годы были тоже немалыми. Во всяком случае, оружия украинской армии хватает.