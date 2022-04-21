Украина могла резко изменить позицию на переговорах с РФ под влиянием США, которым выгодно продолжение боевых действий. Под давлением оказался и канцлер ФРГ Олаф Шольц — из-за поставок оружия Киеву: теперь Шольцу грозит отставка. А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что бесполезно пытаться заставить Индию присоединиться к Западу

Шольц в огне

Журнал Der Spiegel предупредил, что украинский кризис создаёт серьёзные риски для политической карьеры канцлера ФРГ Олафа Шольца. По информации издания, в правительственных кругах страны обострились споры о поставках оружия Киеву: правящая коалиция (СДПГ, Союз-90/Зелёные и Свободная демократическая партия) выступают за вооружение ВСУ, но глава правительства не спешит с решением этого вопроса, поэтому ускорить процесс находящийся в оппозиции блок ХДС/ХСС намерен за счёт внесения на следующей неделе на обсуждение Бундестага резолюции, позволяющей передать Украине тяжёлые вооружения. Шольц крепко задумался. Германия осознала, чего ей стоит поддержка Украины © AFP, Soeren Stache / POOL

«Принимая во внимание критику Шольца из его собственных рядов, не исключено, что это предложение может даже получить большинство в Бундестаге, и это по вопросу, который явно касается курса главы правительства», — пишет Der Spiegel.

В таком случае, если Шольц и дальше будет сопротивляться вооружению Украины, его положение станет настолько шатким, что Бундестаг может начать рассмотрение вопроса о вотуме доверия к канцлеру. Это впоследствии грозит острым внутриполитическим кризисом в Германии, исход которого на фоне текущих событий непредсказуем.

Тем временем источники агентства DPA сообщили о готовящейся сделке по принципу кругового обмена: Словения передаст Киеву из запасов своей армии советские танки T-72 (которыми украинские военные умеют управлять, поскольку такая техника есть на вооружении ВСУ, и дополнительное обучение не требуется), а немецкие власти взамен поставят ей боевые машины пехоты Marder и бронетранспортёры Fuchs. Однако Любляне этого мало — она хочет получить ещё и современные танки Leopard 2, бронетранспортёры Boxer и Puma.

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью газете Markische Oderzeitung предупредил, что чем больше оружия Запад будет передавать Украине, тем дольше будет длиться спецоперация, и тем сложнее будут последствия в том числе для Европы.

«На наш взгляд, совершенно ясно, что против нас развернута кампания. Я, конечно, очень разочарован поставками оружия Украине вообще, но особенно из Германии. Честно говоря, я этого не ожидал. <…> Знаете, и в Германии многие симпатизируют нам. Некоторые отваживаются открыто выражать своё мнение. И я каждый день получаю письма, за которые я благодарен», — заявил дипломат.

Джонсон признал силу дружбы Индии и России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с двухдневным визитом в Нью-Дели. Если Лондон активно выступает в поддержку Киева и за усиление санкционного давления на Москву, то Индия — это одна из двух мировых держав, из-за нейтральной позиции которых относительно ситуации на Украине планы Запада по «удушению» российской экономики сорвались, пишет издание Business Insider.

Однако, вопреки ожиданиям, Джонсон «не будет «читать нотации» Индии по Украине, сообщили источники газеты The Times of India.

«Можно ожидать, что тема Украины будет на повестке. Мы не стремимся убедить Индию сменить одну позицию на другую. Мы стремимся к конструктивной работе с ней как с важным международным партнёром», — сказал официальный представитель премьер-министра Великобритании. Эксперт объяснил, что будет, если Турция, Бразилия, Индия и Китай введут санкции против РФ из-за Украины © REUTERS, Dado Ruvic

Джонсон, у которого в ходе визита запланированы переговоры с индийским коллегой Нарендрой Моди и главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, признал, что Соединённое Королевство должно признать исторические отношения между Индией и Россией.

В то время, когда британская делегация летела в сторону Индостана, информационное агентство Kyodo со ссылкой на официальные источники сообщило об отказе властей Индии предоставить аэропорты страны для японских военно-транспортных самолётов, которые должны были по согласованию со специализированными органами ООН загрузить в Индии гуманитарные грузы, предназначенные для украинских беженцев, а затем доставить в Польшу и Румынию.

По имеющейся информации, на рабочем уровне Нью-Дели не возражал против такого варианта, но 20 апреля ответил категорическим отказом.

Правящая Либерально-демократическая партия Японии связала такую резкую смену позиции с традиционно дружескими отношениями между Индией и Россией, пишет Kyodo. Несколькими часами позже официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи сообщил на брифинге, что японская сторона может забрать грузы со склада Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Никакого мира, США нужна только война

Переговоры правительственных делегаций РФ и Украины продолжаются, хотя и очень тяжело. Если в предыдущих раундах представители Киева приняли условие Москвы отказаться от идеи о вступлении в НАТО и стать нейтральным государством, то вскоре от этих обязательств отказались. К тому же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видел новый проект документа по урегулированию конфликта, переданный Россией 15 апреля, чем очень удивил руководство РФ.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия давно перестала доверять переговорщикам от Украины.

Вице-президент Китайского общества международных отношений, декан Института международных отношений и регионального развития Восточно-китайского педагогического университета Лю Цзюнь уверен, что Киев сменил позицию под влиянием США.

«Военная помощь США Украине в определённой степени усилила сопротивление Киева, создала препятствия для спецоперации России и негативно повлияла на дипломатические переговоры между двумя сторонами», — пишет эксперт в колонке, написанной для газеты «Хуаньцю шибао».

По его словам, к такому развитию ситуации привели, во-первых, иллюзии Киева относительно Запада, от которых он ещё не очнулся, во-вторых, то, как Вашингтон сознательно подталкивает и поощряет Украину к продолжению боевых действий, поскольку интересы американского ВПК и сохранение американской военной гегемонии в мире требуют продолжения боевых действий. Украина затягивает переговоры. Лавров рассказал, что сделает Россия © Украина.ру

«США надеются повторить прошлый опыт зарабатывания денег за счёт военного конфликта: ничего не делая, извлечь выгоду из чужого конфликта, максимально реализовать свои стратегические и экономические интересы и продолжить поддерживать собственную гегемонию», — констатирует Цзюнь.

Китайский эксперт подчёркивает, что «если взглянуть на нынешнюю ситуацию объективно, сценарий российско-украинского кризиса продвигается по пути, задуманному «режиссёром» — Соединёнными Штатами, НАТО получила возможность переродиться благодаря этой напряжённости, продемонстрировав новую жизнеспособность».

«Международная общественность в целом считает, что в российско-украинском кризисе нет победителя, он выгоден только США. Соединённые Штаты собрали «богатый урожай» в областях геополитики, военной промышленности, энергетики и финансов, а это основная причина, по которой Вашингтон надеется, что напряжённость между Россией и Украиной будет длиться как можно дольше.

Я полагаю, что в краткосрочной перспективе повторение истории зарабатывания денег на военном конфликте, безусловно, может принести США очевидную пользу, но в долгосрочной перспективе это просто выступление в роли собственного «могильщика», и история со временем это докажет», — подытожил Цзюнь.