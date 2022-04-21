Организаторы международного теннисного турнира, который состоится летом на кортах лондонского пригорода Уимблдон, объявили о том, что на него не допустят игроков из Белоруссии и России. В свою очередь звезды мирового спорта протестуют против политической дискриминации на соревнованиях и турнирах

В частности, на представительном турнире не смогут выступить заявленные в нем россияне: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. А среди отстранённых белорусских спортсменов называют имена Арины Соболенко и Виктории Азаренко, которые успешно представляют свою республику в мировом теннисе.

«Мы разделяем всеобщее осуждение действий России и проанализировали наши обязательства перед игроками, теннисным сообществом и британской общественностью. Также мы приняли во внимание указания в отношении спортивных мероприятий, полученные от британского правительства», — говорится в специальном заявлении Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC).

Таким образом, организационный комитет Уимблдона признал, что решение о бойкоте белорусских спортсменов принималось под непосредственным политическим давлением британских властей.

Британский министр спорта Найджел Хаддлстон изначально предлагал отстранять от соревнований только тех представителей «недружественных стран», которые «не предоставит доказательств, что они не поддерживается своими государствами». Однако в AELTC пошли еще дальше и решили распространить этот запрет на всех, кому посчастливилось иметь в кармане белорусский или российский паспорт. «Я на стороне дружбы и спорта». Легендарный биатлонист Фуркад спасает спорт от политики © AP, Matthias Schrader, File

Эти действия сразу же вызвали протесты среди мировой теннисной элиты, которая единодушно осудила отстранение своих ни в чем не виноватых коллег. Потому что спортсмены понимают — решение о политической травле по национальному признаку принимаются в интересах премьер-министра Бориса Джонсона, а вовсе не в интересах развития мирового тенниса, в истории которого еще не наблюдалось подобного прецедента.

А основные теннисные союзы прямо назвали подобную практику дискриминацией, которой не должно быть места в современной спортивной жизни.

«Наш вид спорта гордится тем, что действует в соответствии с фундаментальными принципами достоинства и справедливости, где игроки соревнуются как личности, чтобы заработать свое место на турнирах на основе рейтинга ATP. Мы считаем, что сегодняшнее одностороннее решение Уимблдона об исключении игроков из России и Белоруссии из числа участников британских травяных турниров в этом году несправедливо и может создать разрушительный прецедент для игры.

Дискриминация по национальному признаку также является нарушением нашего соглашения с Уимблдоном, в котором говорится, что участие игроков основывается исключительно на рейтинге. Любой план действий в ответ на это решение теперь будет рассматриваться в консультации с нашим правлением», — говорится об этом в официальном заявлении Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которая считается главным объединением топовых теннисистов.

«Мы очень разочарованы сегодняшним заявлением. Основополагающим принципом WTA является то, что отдельные спортсмены могут участвовать в соревнованиях на основе их заслуг и без какой-либо дискриминации. Этот принцип четко изложен в наших правилах. Отдельные спортсмены не должны подвергаться наказаниям или лишаться возможности участвовать в турнирах из-за того, откуда они родом, или из-за решений, принятых правительствами их стран. Дискриминация спортсменов не является ни справедливой, ни оправданной», — вторит сообщение Женской теннисной ассоциации (WTA).

Теннисные организации не намерены ограничиться декларативными заявлениями. Волюнтаристское решение об отстранении белорусов и россиян, скорее всего, повлечет за собой судебные иски, которые выдвинут сотрудничающие с теннисистами адвокаты.

«Игроки, которым AELTC запретил участвовать, могут попытаться доказать, что они лишаются не только потенциальных призовых, но и очков мирового рейтинга, которые могут повлиять на бонусы по окончании сезона, на право выступать в итоговых турнирах и на спонсорские бонусы. Аргументы игроков будут усилены тем, что позиция Уимблдона не соответствует позиции других крупных турниров, а также самих ATP и WTA», — комментирует ситуацию британский юрист Стивен Тейлор Хит, глава отдела спортивного права компании JMW Solicitors, предсказывая возможное развитие ситуации. Россию хотят отрезать от мирового спорта ради Украины © РИА Новости, Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Важно отметить, что попытка «отменить» белорусских и российских спортсменов встречает активное моральное осуждение в профессиональной теннисной среде. Так, легендарная теннисистка, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова заявила, что была «опустошена», и почти заплакала после новости о бойкоте.

«Откровенно говоря, я думаю, что AELTC зашёл дальше, чем ему следовало. Думаю, это неверное решение. Это несправедливо по отношению ко всему миру. Сейчас происходит так много плохого. Думаю, это бесполезное решение», — передает ее слова The Telegraph.

А первая ракетка планеты, сербский теннисист Новак Джокович, не скрывал негативных эмоций и назвал запрет на их участие в Уимблодоне «безумием».

«Я всегда буду в числе первых, кто осудит войну. Как дитя войны я знаю, какую она наносит эмоциональную травму. Мы в Сербии знаем, что происходило в 1999 году, простые люди всегда страдают, у нас было много войн на Балканах. Я не могу поддержать решение Уимблдона. Это не вина спортсменов. Когда политика вмешивается в спорт, это обычно плохо заканчивается», — заявил Джокович. Ведь он сам испытал на себе последствия подобного произвола — когда его отстранили от турнира в Австралии, несмотря на наличие официального медицинского отвода на прививку против ковида.

Тем временем, скандал вокруг Уимблдона выходит за пределы спортивного мира. Дискриминация белорусов и россиян вызывает большие вопросы у британских политиков и общественных активистов.

В Великобритании вспомнили о том, что Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) является частной организацией. Это позволяет ему игнорировать требования международных спортивных структур, которые протестуют против немотивированного отстранения спортсменов, однако сам факт, что британский теннис приватизировала некая группа лиц, в основном представляющая закрытые аристократические круги, выглядит сегодня весьма скандально и вызывает всеобщее осуждение. Потому что такое положение дел не имеет ничего общего с демократией.

Кроме того, британских общественников возмущает откровенная избирательность политических преследований в британском теннисе и мировом спорте. Участники борьбы за мир напомнили о том, что Великобритания активно участвовала в незаконной агрессии против Ирака и Афганистана, и это привело к массовым разрушениям и жертвам среди мирного населения. Однако никто не посчитал, что английские, шотландские или валлийские атлеты должны нести коллективную ответственность за действия тогдашнего премьера страны Тони Блэра. И никто не пытался отстранять от соревнований спортсменов из США, Саудовской Аравии, Израиля, Франции и других государств. Несмотря на то, что их правительства годами ведут кровавые войны в разных регионах планеты. Валиева продолжит выступления на Олимпиаде © скрин видео YouTube

Политическая дискриминация российских спортсменов началась задолго до февраля 2022 года — достаточно вспомнить травлю пятнадцатилетней олимпийской чемпионки Камилы Валиевой на недавних Зимних играх в Пекине. Но можно констатировать, что эта кампания начинает давать обратные результаты.

Потому что все видят избирательное и несправедливое отношение к представителям России и Белоруссии, а попытки втянуть большой спорт в большую политику все чаще вызывают протесты именитых мировых звезд — от теннисистов Джоковича и Навратиловой до биатлониста Фуркада.