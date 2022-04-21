Дипломат раскритиковал заявление канцлера ФРГ о дальнейших поставках вооружения на Украину, назвав их недостаточными. «Мы призываем правительство Германии играть открытыми картами в этом вопросе, а не ходить вокруг да около. Каждая дальнейшая ненужная задержка будет стоить большого количества жизней», — сказал в интервью агентству dpa Мельник и добавил, что в Киеве встретили эту новость с большим разочарованием.
То, что украинские власти недовольны степенью поддержки и помощи Германии, подчеркивается на всех уровнях. И как бы правительство Германии не доказывало свою всестороннюю поддержку Украине, это воспринимается как должное, без особой благодарности. Даже сообщение Шольца о том, что G7 планирует выделить украинцам 50 млрд евро, информационно перекрыла критика Мельника. Вместе с тем в украинских СМИ стали появляться аналитические материалы с генеральным тезисом — «Германия преследует интересы России».
Украинский журналист Николай Фельдман в своих соцсетях опубликовал резонансный материал, в котором сделал заявление, что Германия утратила моральное право быть лидером Евросоюза. Более того, автор усомнился в справедливости восстановления государственности Германии после Второй мировой войны.
«Германия на стороне зла. Наверняка многие видели эмоциональное выступление польского депутата Европарламента Патрика Яки, который прямо обвинил Германию в санкциях против Польши за помощь Украине. Удивился. Сильно. Закопался в источники информации и выяснилось. Сейчас буду писать и сам не верю, что это так, но по факту Евросоюз через германию захвачен россией плотно и давно», — пишет Фельдман. Обращает на себя внимание не только резкость и категоричность оценок автора, но и дерзость — название страны он демонстративно пишет со строчной буквы.
Далее автор приводит примеры того, как Германия давила на Польшу в энергетических вопросах из-за добычи угля, ссылаясь на экологические приоритеты, а на самом деле преследуя интересы России, а именно реализации проекта «Северного потока — 2».
«Немцы годами пребывают в различных сговорах с россией для того, чтобы уничтожать экономику и промышленность стран Евросоюза в интересах россии», — делает вывод автор, ссылаясь на две газетные публикации, в том числе польские.
"Дошло по факту до того, что они прямо запретили Польше добывать уголь под предлогом якобы экологических проблем и борьбы за климат. На самом деле все они очевидно заинтересованы лично — кто-то ведь делит разницу между закупкой в 60 злотых и продажей в 350 злотых. Отсюда и все эти басни про технические невозможности перестать платить россиянам — все схемы поставки энергоносителей включают в себя личные интересы многих высокопоставленных немцев, которые за спиной публики делят сверхприбыли с россиянами. И планируют делить дальше. Отсюда вывод номер два.
Германия [обнаглела] давно и бесконечно. Все эти высокие слова были исключительной ширмой, за которой спрятались большие деньги».
А дальше Фельдман делает вывод, который немецкая общественность просто не должна оставить без внимания. Ведь именно такой информационный фон сопровождает украино-немецкие отношения последнее время: «Германия отныне утратила всякое моральное право считаться лидером Европейского союза. До полномасштабной смены власти эта страна — союзник россии по захвату всей Европы. Германия не сделала выводов из второй мировой войны. Германия вернулась на тот же путь. Пропаганды, войны и собственного обогащения за счет уничтожения остальных стран. Нужно ли было возвращать Германии государственность после второй мировой? На фоне опубликованного я сильно сомневаюсь. Украина, Польша, страны Балтии и Великая Британия должны создать основу нового Европейского союза, который не будет замешан на связях с россией. А Германия и остальные европейские страны должны определяться — с кем они на самом деле».
Очевидно, что украинские националисты так и не разобрались в геополитической ситуации в Европе и мыслят однолинейно. Или одноклеточно, как кому больше нравится. Принцип "кто не с нами, тот враг" они еще более ужесточили, "кто не служит интересам Украины, тот ее враг". Любопытно эе то, что подобные рассуждения — не просто публицистика, а позиция МИД Украины Ю да и вообще руководства страны, просто на нижних этажах общества, эта позиция оформлена более прямолинейно и примитивно.
Похоже, что раскол Евросоюза запущен. И все бенефициары этого процесса обозначились.