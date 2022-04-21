Отношения Германии и Украины накаляются. Внешнеполитический скандал в связи с нежеланием Владимира Зеленского встречаться со Штайнмайером не успели замять, как посол Украины Андрей Мельник резко высказался уже в адрес Олафа Шольца

Четыре президента прибыли к Зеленскому. А от Штайнмайера в Киеве отказались © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP Мельник и добавил, что в Киеве встретили эту новость с большим разочарованием.

То, что украинские власти недовольны степенью поддержки и помощи Германии, подчеркивается на всех уровнях. И как бы правительство Германии не доказывало свою всестороннюю поддержку Украине, это воспринимается как должное, без особой благодарности. Даже сообщение Шольца о том, что G7 планирует выделить украинцам 50 млрд евро, информационно перекрыла критика Мельника. Вместе с тем в украинских СМИ стали появляться аналитические материалы с генеральным тезисом — «Германия преследует интересы России».

Украинский журналист Николай Фельдман в своих соцсетях опубликовал резонансный материал, в котором сделал заявление, что Германия утратила моральное право быть лидером Евросоюза. Более того, автор усомнился в справедливости восстановления государственности Германии после Второй мировой войны.

«Германия на стороне зла. Наверняка многие видели эмоциональное выступление польского депутата Европарламента Патрика Яки, который прямо обвинил Германию в санкциях против Польши за помощь Украине. Удивился. Сильно. Закопался в источники информации и выяснилось. Сейчас буду писать и сам не верю, что это так, но по факту Евросоюз через германию захвачен россией плотно и давно», — пишет Фельдман. Обращает на себя внимание не только резкость и категоричность оценок автора, но и дерзость — название страны он демонстративно пишет со строчной буквы.

«Снова разжигается ненависть к русским»: левые Германии выступили против русофобии и неонацизма © AP, Jens Meyer

«Немцы годами пребывают в различных сговорах с россией для того, чтобы уничтожать экономику и промышленность стран Евросоюза в интересах россии», — делает вывод автор, ссылаясь на две газетные публикации, в том числе польские.

"Дошло по факту до того, что они прямо запретили Польше добывать уголь под предлогом якобы экологических проблем и борьбы за климат. На самом деле все они очевидно заинтересованы лично — кто-то ведь делит разницу между закупкой в 60 злотых и продажей в 350 злотых. Отсюда и все эти басни про технические невозможности перестать платить россиянам — все схемы поставки энергоносителей включают в себя личные интересы многих высокопоставленных немцев, которые за спиной публики делят сверхприбыли с россиянами. И планируют делить дальше. Отсюда вывод номер два.

Германия назвала дипломатической ошибкой нежелание Украины принимать Штайнмайера © РИА Новости, Михаил Маркив / Перейти в фотобанк

А дальше Фельдман делает вывод, который немецкая общественность просто не должна оставить без внимания. Ведь именно такой информационный фон сопровождает украино-немецкие отношения последнее время: «Германия отныне утратила всякое моральное право считаться лидером Европейского союза. До полномасштабной смены власти эта страна — союзник россии по захвату всей Европы. Германия не сделала выводов из второй мировой войны. Германия вернулась на тот же путь. Пропаганды, войны и собственного обогащения за счет уничтожения остальных стран. Нужно ли было возвращать Германии государственность после второй мировой? На фоне опубликованного я сильно сомневаюсь. Украина, Польша, страны Балтии и Великая Британия должны создать основу нового Европейского союза, который не будет замешан на связях с россией. А Германия и остальные европейские страны должны определяться — с кем они на самом деле».

Очевидно, что украинские националисты так и не разобрались в геополитической ситуации в Европе и мыслят однолинейно. Или одноклеточно, как кому больше нравится. Принцип "кто не с нами, тот враг" они еще более ужесточили, "кто не служит интересам Украины, тот ее враг". Любопытно эе то, что подобные рассуждения — не просто публицистика, а позиция МИД Украины Ю да и вообще руководства страны, просто на нижних этажах общества, эта позиция оформлена более прямолинейно и примитивно.

Похоже, что раскол Евросоюза запущен. И все бенефициары этого процесса обозначились.