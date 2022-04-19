Среди украинских олигархов, оказывавших серьезное влияние на политику страны, следует особо выделить Дмитрия Фирташа. Владелец химических предприятий и титановых заводов, телеканалов и банков, он является также рекордсменом по количеству уголовных дел в разных странах мира

Олигархи на фронте. Как Ахметов, Коломойский и другие миллиардеры ведут себя во время спецоперации РФ Виктор Янукович называл его одним из спонсоров и режиссеров Евромайдана. Известно также, что он присутствовал на «сходке» украинских олигархов весной 2014 года, когда решено было отдать президентский пост Петру Порошенко. В 2015 году Фирташ заявлял в интервью, что поддерживал партию УДАР Виталия Кличко.

С 2014 года он безвыездно сидит в Австрии, а США упорно добиваются его экстрадиции.

Уроженец Тернопольской области, начинал он свой бизнес еще в 1980-х годах, когда организовывал первые кооперативы, торговавшие хлопком, консервами, оргтехникой и помидорами. В 1990-м Дмитрий Фирташ переехал в Москву и там занялся поставками продовольствия. Значительную часть своих доходов Дмитрий Фирташ получал от транзита российского и среднеазиатского газа на Украину и в страны Центральной Европы посредством компании «Росукрэнерго». Имея доступ к дешевому газу, Фирташ начал инвестировать в химическую промышленность, приобретая предприятия «Таджик Азот» и «Нитроферт», «Черкассы Азот», «Северодонецк Азот», производящие минеральные удобрения.

Кроме Украины, бизнесмен владеет компаниями в Австрии, Венгрии, Германии, Италии, на Кипре, в Таджикистане, Швейцарии и Эстонии.

В 2007 году Дмитрий Фирташ сообщил о создании международной холдинговой компании Group DF (GDF). В июле 2011 года он стал мажоритарным акционером крупного украинского банка Надра, который обанкротился в 2015 году. Тогда же его компания приобрела 100% акций другого украинского финансового учреждения — «Правэкс-банка».

Не Ахметов и не Фирташ. Охрименко о том, кто стал первым украинским олигархом и про каких олигархов уже не помнят © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

Также компаниям Фирташа принадлежит почти 70% всех облгазов Украины. Фирташ контролирует и титановую отрасль Украины — всю цепочку от добычи сырья до выпуска продукции, хотя формально многие предприятия из этой цепочки являются государственными. Например, в аренде у структур Фирташа находятся Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК.

По оценкам украинского журнала Forbes-Украина, в 2021 году у Фирташа было 420 миллионов долларов. У него имеется также ряд вилл в Лондоне, Вене и на французской Ривьере.

12 марта 2014 он был задержан австрийскими полицейскими по запросу американского ФБР. С тех пор адвокаты Фирташа стараются максимально затянуть процесс. Защиту возглавляет экс-министр юстиции Австрии Дитер Беммдорфер. Издание Bloomberg утверждает, что в Австрии Фирташ живет «в золотой клетке». В США его подозревают во взяточничестве и подкупе индийских чиновников, выдавших его структурам лицензию на добычу титана. Сам олигарх считал, что дело против него связано с политической местью со стороны Юлии Тимошенко. Осенью 2014 года австрийские СМИ сообщали о предотвращении покушения на Фирташа. Австрийская Die Presse утверждала, что за покушением стоят бизнесмены из Венгрии, которые опасаются, что Фирташ в случае его выдачи США может рассказать слишком многое.

Вслед за США и на Украине в 2015 году были арестованы 46 объектов, принадлежащих Group DF, а также 500 тысяч кубометров природного газа в хранилищах компании. В 2021 СНБО Украины ввел дополнительные санкции против Фирташа. Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждал, что титановые предприятия Фирташа якобы помогают военным предприятиям РФ. Власти Таджикистана в 2014 году обвинили Фирташа в незаконной приватизации швейной фабрики «Гулистон» в Душанбе (предприятие было национализировано). В Испании против него было выдвинуто подозрение в отмывании денег, но австрийцы своего пленника испанцам не выдали.

Украинский олигарх Фирташ продал завод «Крымский титан» © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк Зигмунд Фрейд "Голос разума тих, но будет услышан". Я убежден: нейтралитет — единственный правильный путь для Украины», — говорил тогда же Фирташ в интервью австрийским журналистам.

В конце февраля он обратился к австрийским властям с просьбой позволить ему съездить на Украину, чтобы «сделать все возможное для защиты страны», но получил отказ. И уже 16 марта земельный суд Вены по уголовным делам отказал ему в повторном рассмотрении дела об экстрадиции в США. Таким образом, вопрос его выдачи американцам уже решен.

Один из спонсоров Евромайдана может вскоре из своей «золотой клетки» переехать в менее комфортабельные условия американской тюрьмы. Американские следователи давно интересуются его политическими связями. Акции же его многочисленных предприятий вскоре могут оказаться в руках западных компаний, которым он их передаст «добровольно».