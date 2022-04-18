Специальная военная операция России будет продолжаться до полного разгрома ВСУ тем или иным способом, при этом можно ожидать активизации военных действий в течение недели

Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 18 апреля.

«Уничтожить все железнодорожные и автомобильные мосты на юге и на западе Украины»

Вопрос специальной военной операции России на Украине решается военным образом, а не политическим. Поэтому специальная военная операция будет продолжаться до полного разгрома ВСУ тем или иным способом, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Он признал, что поставки западного оружия на Украину — очень серьезная проблема, которую необходимо решать путем воспрепятствования любым иностранным военным поставкам. Для этого, считает эксперт, необходимо уничтожить все железнодорожные и автомобильные мосты на юге и на западе Украины, которые логистически связывают ее со странами НАТО.

«Речь идет об уничтожении на украинской территории всей транспортно-логистической сети, по которой идет переброска оружия. Воздухом перебрасывать они не могут, потому что военно-транспортные самолеты будут сбиваться. Остаются железнодорожные и автомобильные поставки.

Так вот, уничтожение железнодорожных и автомобильных мостов заблокирует эти поставки по железной и автомобильной дороге», — сказал Коротченко. Игорь Коротченко: Россия уничтожит все автомобильные и железнодорожные мосты на юге и на западе Украины © из личного архива Игоря Коротченко

Он добавил, что необходимо разрушить транспортно-логистические хабы на юге и на западе Украины, «в противном случае мы столкнемся с очень серьезными негативными последствиями».

Новый этап спецоперации

Спецоперация РФ на Украине длится уже более пятидесяти дней, при этом в минувшую неделю шла в основном позиционная война — особых продвижений на земле не было, отмечает военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов.

После отвода российских войск с севера Украины, пояснил эксперт, осуществляется перегруппировка по российской территории, об этом есть масса косвенных данных, плюс заявления высшего военного руководства о том, что следующий этап операции будет проходить на востоке Украины.

Анпилогов полагает, что скоро мы увидим первые изменения уже на земле — когда пойдет наступление российских войск и народной милиции ЛНР-ДНР на позиции ВСУ.

«Где это будет происходить, я не скажу, потому что это вряд ли сейчас является открытой информацией, это планы Генштаба. Исходя из рисунка операции, которую мы видим по косвенным данным, можно ожидать активизации военных действий где-то в течение недели, максимум десяти дней», — дал прогноз эксперт. Алексей Анпилогов: Россия играет на информационном поле вдолгую © Журналистская правда

Для спасения людей: публичность против СБУ

Свой рецепт, как можно помочь находящимся на Украине людям, преследуемым СБУ, предложил обозреватель издания Украина.ру Ростислав Ищенко.

Он признаёт, что инструментарий, которым мы как общественность располагаем для оказания помощи попавшим в беду антифашистам и даже умеренным оппозиционерам (на Украине сейчас по обвинению в сотрудничестве с Кремлём хватают и убивают всех, кто имел несчастье не понравиться даже не самому Зеленскому, а всего лишь какому-то маргиналу из территориальной обороны), крайне ограничен. Мы можем помочь деньгами ограниченному количеству людей, потерявших источники средств к существованию.

Главное же, указывает Ищенко, мы можем привлечь внимание к проблеме — как российского государства, так и международной общественности.

Для реализации обеих этих возможностей нужны списки лиц, подвергшихся репрессиям.

«Мы можем сколько угодно говорить, что на Украине тысячи людей брошены в застенки по надуманным обвинениям или просто похищены неизвестными вообще без предъявления обвинений, что их избивают на улицах и в собственных домах, пытают в тюрьмах, что они подвергаются опасности быть убитыми, но до тех пор, пока мы не предоставим конкретные фамилии конкретных людей, подвергшихся репрессиям, ни один чиновник ни в России, ни за её пределами не пошевелится. И правильно сделает, ибо задача чиновника реагировать на факт, а не на чьи-то, пусть и очень убедительные, рассказы.

Если же мы говорим о конкретных людях, то, в связи с разрывом дипломатических отношений между РФ и Украиной и стагнацией переговорного процесса, российский МИД может передать списки своим западным коллегам, с просьбой выяснить судьбу этих конкретных людей, поскольку у нас есть основания подозревать, что они могут быть репрессированы по политическим мотивам», — пишет политолог. Стокгольмский синдром жертв СБУ © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Служба безпеки України

Эти списки, поясняет он, можно распространить на площадках ООН и ОБСЕ и каждый раз тыкать ими в нос наших западных «друзей и партнёров», как только они заведут песню об «агрессии» и «геноциде».

«Скажу вам по собственному опыту — это действует. Дипломаты тоже люди. Им совсем не хочется выглядеть дураками или подонками из-за головорезов из какого-то восточноевропейского бантустана, столь же глупых, сколь и наглых.

Судьба нескольких сотен или нескольких тысяч человек никак не влияет на исход глобального противостояния. Если бы их уже убили, Запад бы сделал вид, что ничего не случилось. Но раз они живы, а шум вокруг них поднят, в Киев начнут сигнализировать, что возможен приезд международной комиссии для проверки условий содержания конкретных заключённых, а потом, устав от постоянных вопросов об их судьбе, которые по поводу и без повода будут при каждой встрече задавать российские дипломаты, начнут рекомендовать отдать их под благовидным предлогом (обмен) России, пусть, мол, забирает, если они её так заботят», — отметил эксперт.

Есть ли при этом риск? Есть, признаёт он. Но риск минимален, если ваше имя названо среди сотен и тысяч других имён и если в СБУ знают, что вы уже стали объектом международного внимания.

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Чтобы максимально обезопасить людей, в лапы СБУ ещё не попавших, мы делим списки на несколько частей. Только часть из них будет публична. Это те люди, которые уже находятся в застенке, или на которых совершено нападение, или которые пропали без вести, а также отдельным списком те, кого хунта сама объявила своими врагами, подлежащими аресту, а то и экстерминации.

Те, кто пока на свободе, но имеет основания опасаться за свою жизнь и свободу, будут в закрытой, непубличной части, чтобы не привлекать к ним внимание СБУ.

Тем же, у кого прошли обыски, советуем покидать Украину или открыто заявлять об опасениях за свою жизнь, но вносить их в открытую часть списка планируем только если они уже находятся вне опасности (покинули Украину), либо по результатам их личных или их родственников публичных заявлений (со ссылкой на эти заявления)», — описал положение дел политолог.

Украина и Молдавия — «две священные коровы»

Власти Молдавии намерены запретить публичную демонстрацию георгиевской ленточки, а также символов V и Z. Парламент страны в окончательном чтении одобрил законопроект 14 апреля. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что Молдавия воздержится от действий, наносящих ущерб отношениям с РФ.

В свою очередь публицист и радиоведущий Армен Гаспарян отмечает, что в Молдавии рассматривается законопроект о запрете советских фильмов — «я нисколько не сомневаюсь, что эти выродки это сделают», заявил публицист.

«В этом есть очень большая наша вина. Потому что у нас оказалось, что есть две священные коровы, к которым даже нельзя подходить.

Одна — это Украина, понятное дело, сколько лет мы это терпели, еще и все финансировали, а вторая — это не корова, а это еще теленочек такой, потому что он поменьше, население, территория поменьше, но такой же дерзкий и наглый. Это Молдова», — сказал Гаспарян. Армен Гаспарян: Россия наконец наказала власти Украины и Молдавии за скотское поведение © РИА Новости, Владимир Трефилов

Теперь же, добавляет он, видимо, «всех это достало: ребята, хотите вести себя как скоты — не вопрос, но вы будете тогда в определенных экономических условиях».

«Если германская экономика не может существовать без российских энергоресурсов, то на Молдове мы просто сразу ставим жирный крест.

[Президент Молдавии Майя] Санду автоматически получит в краткосрочной перспективе, выражаясь хуторским языком, — энергомайдан, со всеми вытекающими последствиями. Здесь не надо иллюзий», — заявил Гаспарян.

«Кто-то хочет обнулить молдавский род»

Происходящее в Молдавии также прокомментировал депутат парламента страны от Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко. Он полагает, что роль сыграли два фактора.

Во-первых, в правящем большинстве проевропейской партии есть различного рода «пограничные личности: видимо, турбулентное время рождает подобных, которые жутко ненавидят все русское, жутко ненавидят все промолдавское и готовы стереть это с лица земли». Эти ястребы, коршуны и проявились, считает Односталко.

Во-вторых, в последние месяцы Молдавию буквально через день посещали министры иностранных дел, премьер-министры, руководители парламентов, президенты практически всех европейских стран. До этого они даже не знали, что такое Кишинев, считает политик, а теперь начали приезжать со словами поддержки: мол, поддержим вас, защитим непонятно от кого.

«Никто никакой поддержки существенной не оказал. Кроме Франции, которая сказала: «Мы даем вам льготный кредит». Опять же — кредит, надо отдавать. Кроме Польши, опять же, — «даем вам кредит», без условий, но вы его тратите на беженцев. И Европейская комиссия решила выделить 695 миллиона евро кредита. Нашу страну загоняют в долги, это страшно», — сказал Односталко. Владимир Односталко: Кто-то хочет стереть в Молдове историческую память и навязывать свои ценности © Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская), vladimirodnostalko

В результате этих поездок, пояснил депутат, родилось то, что называется «запрет георгиевской ленты и символов V и Z».

«Кто-то хочет обнулить молдавский род для того, чтобы пытаться навязывать свои ценности, которые абсолютно не свойственны нам. Идет жесткая пропаганда новых «ленточек», это радужные вещи, которые абсолютно нам не свойственны», — заявил Односталко.

В то же время, добавил он, молдавское общество реагирует на подобные законы крайне болезненно, негативно, «потому что подобные вещи нас только разделяют».