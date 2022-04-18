Бывший президент Чехии Вацлав Клаус отмечает, что раньше к украинским мигрантам относились так, что ему было стыдно, а теперь их все резко полюбили. При этом меняется не только восприятие Украины, но и мироустройство - началась эпоха новой холодной войны

Франция и Зеленский говорят на разных политических языках

В эфире радиостанции Sud Radio госсекретарю МИД Франции Клеману Бону задали вопрос, расценивает ли он действия России на Украине как геноцид.

«Нет, это не совсем так. Даже в ситуации, когда совершаются жестокие действия, нужно применять точные термины. Когда мы говорим о военном преступлении, геноциде, эти термины должны иметь точный смысл. Квалифицировать это можно только в результате международного расследования», — ответил дипломат. Марин Ле Пен: политик, говорящая правду о Крыме, Украине и Зеленском © РИА Новости, Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанк

В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский попросил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша признать действия России геноцидом украинского народа. Однако официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик напомнил, что квалифицировать таким образом ту или иную ситуацию можно только посредством юридического процесса, а Гутерриш такими полномочиями не обладает.

Единственный из мировых лидеров, кто разделяет мнение Зеленского, — президент США Джо Байден. Впрочем, как пишут СМИ, американский лидер употребляет этот термин для отвлечения внимания от проблем собственной страны.

Что касается Франции, то президент страны Эммануэль Макрон отказался трактовать происходящее на Украине как геноцид, отметив, что «если это геноцид, то государства, так считающие, должны вмешаться в ситуацию в соответствии с международными конвенциями». Против применения этого термина относительно Украины высказалась и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен.

Европа подозрительно быстро сменила гнев к Украине на милость

В колонке, написанной для портала iDNES.cz, бывший президент Чехии Вацлав Клаус выразил мнение, что для урегулирования ситуации на Украине нужно проводить переговоры не Москвы и Киева, а России и Западу. Поскольку вполне вероятно, что конфликт на самом деле между ними, а Украина оказалась несчастным, но удобным объектом. Обозначить переговорный формат политик затруднился, но совершенно точно в нём должны участвовать США и Китай, а насчёт ЕС он усомнился — непонятно, насколько руководство союза выражает реальные интересы больших европейских стран. Ситуация меняется. Мир перестаёт верить в невинность Украины и отказывает Зеленскому в помощи © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«В прошлом Украина и украинцы не пользовались симпатией европейцев. От себя должен сказать, что мне всегда было очень стыдно, когда я видел, как чехи обходятся с украинскими, легальными и нелегальными, мигрантами, работавшими у нас. А теперь все буквально излучают любовь к Украине и украинцам.

Не служит ли эта любовь лишь ширмой, скрывающей «ненависть к России», как в своём письме мне написала одна дама, с которой я не знаком лично? Та же дама написала, что «все ослеплены желанием уничтожить Россию, даже ценой самоуничтожения и экономической ликвидации Европы», — пишет Клаус.

Бывший президент Чехии подчёркивает, что с помощью любви или ненависти трагическую ситуацию на Украине не урегулировать, на первый план должен выйти разум и холодный прагматизм.

«Члены нашего правительства и парламента, победители октябрьских выборов говорят о страданиях украинского народа, но мне не кажется, что они делают всё для того, чтобы конфликт как можно скорее закончился (и чтобы одной из его главных жертв не стала Чешская Республика). Не скрывается ли за этим их злонамеренный расчёт, что чем дольше продлятся боевые действия, тем больше ослабнет Россия? И что максимальное затягивание боевых действий выгодно?

Я в ужасе от того, что подобные мысли роятся в головах», — заявил Клаус.

Украина окончательно изменила мир

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на встрече с представителями Конгресса США отметил, что из-за событий на Украине мир уже не будет прежним.

«Мы входим в новую эру, в новую холодную войну. Нам необходимо приготовиться к влиянию, которое она окажет в будущем. Надо быть готовыми по многим направлениям: продовольствие, энергетика, кибербезопасность», — заявил он. Рождение нового мира. Украинский кризис обнажил слабость США © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Изменения уже произошли и на уровне отношений Турции и США в рамках НАТО, на что Калын тоже обратил внимание американских законодателей.

«Применение странами НАТО санкций друг к другу противоречит духу союзничества», — подчеркнул турецкий политик.

Речь о том, что Вашингтон предлагал Анкаре отправить зенитные ракетные системы С-400, приобретённые у России, на Украину, а взамен Вашингтон возвращает Турцию в американскую программу производства истребителя пятого поколения F-35 и отменяет действующие в отношении страны санкции.

Со страниц газеты The Wall Street Journal глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун напомнил, что прежде, чем приобрести у России С-400, Турция неоднократно обращалась к США, но получала отказ, поэтому в условиях нависших над страной угроз пришлось искать альтернативные системы. Эта сделка между Москвой и Анкарой стала одним из главных раздражителей в американо-турецких отношениях, и США ввели санкции против Турции.