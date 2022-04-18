Президент Сербии Александр Вучич всегда подчёркивал, что ценит поддержку России и ни при каких обстоятельствах не введёт санкции против неё. Однако в последнее время Вучичу становится всё сложнее противостоять давлению Запада, и Белград уже пошёл на уступки США и ЕС

Глава государства в интервью телеканалу TV Pink подчеркнул, что Сербия — единственная страна Европы, которая не ввела санкции против РФ. А не сделала она этого, поскольку считает любые ограничительные меры аморальными и бессмысленными.

«Стоит мне ввести санкции в отношении России, и я получу награды где угодно, стану величайшим демократом в мире, хотя до вчерашнего дня меня называли авторитарным и полуавтократичным. Нам дорого обходится то, что мы не поддерживаем санкции. Дороже, чем думаете. А если бы ввели, то это бы нам стоило наших принципов не поддерживать санкции, потому что на своём примере знаем, как аморально вводить санкции, как это безрезультатно», — заявил президент Сербии Александр Вучич. Дружить с Россией: старый-новый президент Сербии Александр Вучич не пошел на поводу у Запада и победил © REUTERS, Antonio Bronic

Запад даже не скрывает своих попыток повлиять на Белград, более того, оказывает давление публично. Посол ФРГ в Сербии Томас Шиб фактически прибег к шантажу: дипломат связал темпы евроинтеграции балканской республики с тем, как быстро она в качестве страны-кандидата в члены ЕС присоединится к совместной внешней и политике безопасности Евросоюза. А эта тема актуальна для властей — после победы на президентских выборах 3 апреля Вучич подтвердил курс на вступление в ЕС.

Чтобы смягчить риторику, Шиб отметил, что Германия прекрасно понимает зависимость Сербии от российских энергоресурсов, сама ведь находится в таком же положении, и что антироссийские санкции наносят вред странам, которые их ввели. Однако, как он утверждает, «это мирный способ остановить войну».

При этом на вопрос журналиста телеканала N1, произойдёт ли отток немецких инвестиций из Сербии, если она всё-таки откажется вводить ограничения в отношении РФ, посол ответил: «Каждая немецкая инвестиция здесь — это хорошо без сомнения, но в то же время компании следят за актуальной ситуацией и смотрят, какую позицию занимает Сербия в этой ситуации, а какое они примут решение — это на них. Ситуация сложная и тяжёлая».

Решение сократить присутствие в республике станет болезненным для Сербии, поскольку Германия — её ключевой партнёр среди государств ЕС. Около 400 немецких компаний, ведущих деятельность в стране, создают до 74 000 рабочих мест.

«Верный курс» Вучичу в поздравительной телеграмме указал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер: «Согласование сербской внешней политики с ЕС, особенно в отношении России, включая введение санкций, имеет ключевое значение. Если Сербия желает в ЕС, важно поддержать его политику и санкции».

Давление на Сербию оказывает и Украина — ежедневно передавая ложные сигналы о минировании самолётов авиакомпании Air Serbia, совершающих рейсы из Белграда в Москву и Санкт-Петербург, из-за чего лайнеры приходилось возвращать в аэропорт отправки для проверки.

«Что касается тех, кто хочет, чтобы мы любой ценой прервали отношения с Россией, отменили рейсы, вы думаете, мы осуществляем сегодня рейсы из-за прибыли? Её нет. Сегодня мне в Air Serbia сообщили, что впервые не получили извещение о минировании, но, когда самолёт был где-то над Словакией, опять поступило уведомление, однако пилот продолжил полёт, поскольку мы знаем, что это ложные сообщения. Этим занимаются иностранные службы, и делают они это с территории двух государств: одной страны ЕС и Украины, причём постоянно.

Сегодня прибыли нет, мы продолжаем полёты буквально из принципа, поскольку хотим показать, что мы свободная страна и сами принимаем решения. Не надо за нас решать, когда нам отменять рейсы», — заявил Вучич. Полёт китайских ВВС над странами НАТО: что стоит за поставками ЗРК в Сербию

На встрече 17 апреля президент заверил посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко, что Белград «на своём европейском пути продолжит поддерживать традиционные дружеские отношения и партнёрство с Россией и Китаем».

Подтверждением служит сотрудничество в военной сфере. Вучич сообщил, что в национальной системе противовоздушной обороны Сербия объединит российские комплексы «Панцирь-С1» с китайскими зенитными ракетными комплексами HQ-22- FK-3, которые все желающие смогут увидеть на презентации новых вооружений 30 апреля на белградском военном аэродроме Батайница.

Премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти и президент Черногории Мило Джуканович раскритиковали сделку Белграда с Пекином о приобретении ЗРК, в то время как, отметил Вучич, Великобритания передала Косово противотанковые управляемые ракеты NLAW, которые показали себя как опасные, в том числе на Украине, США поставили броневики, Турция обучает военных, а это напрямую нарушает резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН, согласно которой в Косово и Метохии может быть только одна военная сила — международная миссия под эгидой НАТО (KFOR).

«FK-3 предназначены для противовоздушной обороны, то есть это защитное оружие. Мы полностью окружены территориями НАТО, и как мы им угрожаем защитным оружием — они сами не могут сказать. Мы горды фактом, что хотим сами защищать свою страну, а не чтобы вместо нас это делало НАТО от нашего имени. Сербия, скорее, готова принять роль волка-одиночки, чем бесстыжих гиен или навозных мух, летающих вокруг этих гиен», — заявил Вучич.

Тем не менее, как выразился посол Германии Томас Шиб, Сербия послала важные сигналы солидарности с Киевом, и Запад это оценил. Прежде всего, речь идёт о поддержке в ООН откровенно антироссийских резолюций, в частности осуждающих проведение военной спецоперации РФ на Украине.

Многим сербам это не нравится, они выходят на манифестации, чтобы выразить свою позицию. Так, 15 апреля в Белграде несколько тысяч человек провели акцию под лозунгом «Не от моего имени» в знак протеста против того, что Сербия проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека ООН. Участники колонной, растянувшейся более чем на 1 км, двинулись от памятника Николаю II к посольству РФ, раскрыв 50-метровый триколор, исполняя национальные гимны обеих стран и песню «Катюша», скандируя: «Сербы и русские — братья навсегда». Посетители уличных кафе приветствовали митингующих, махали им руками и тоже выкрикивали лозунги.

Около здания дипмиссии организаторы акции сказали, обращаясь к россиянам от имени всего сербского народа: «Братья русские, то, что произошло в ООН, было не от нашего имени. От нашего имени этот митинг и слова поддержки». Остальные участники аплодировали и кричали: «Сербия, Россия, не нужен нам Евросоюз». Портреты Путина на улицах Сербии - видео

Позже Вучич оправдывался за голосование таким образом — сделать это было необходимо, поскольку, по его же словам, 85% населения страны всегда и во всём будет вместе с Россией — заявив, что в противном случае республика осталась бы без 30-50 фабрик западных компаний-инвесторов, которые с таким трудом привлекали в Сербию. Также Вучич обратил внимание, что национальная делегация поддерживала лишь те пункты резолюций в ООН, которые не предусматривают введение санкций и отчуждение имущества российских компаний в стране.

Возможно, голосования в ООН для кого-то не более чем формальность, но только не для Сербии, что регулярно повторяет сам Вучич. В интервью TV Pink он тоже призвал не забывать, кто в 2015 году наложил вето на британскую резолюцию о геноциде в Сребренице — «Россия всегда с 2001 года оказывала поддержку территориальной целостности Сербии». Однако при этом он также напомнил, что Москва присоединилась к запрету полётов над Сербией с 1992 по 1996 год, добавив, правда, что «это было другое время».

«Представители государств, стремящихся проводить независимую, сбалансированную политику, говорят нам, что подвергаются колоссальному давлению со стороны западных стран, в первую очередь США. Соответственно, идут на «компромиссы». Не понимаем этого. Знаем, что оказывается давление. Но если речь идёт о тех, кто объявляет себя нашими друзьями, то это понять невозможно», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат выразила надежду, что впредь Сербия будет придерживаться позиций, «отражающих истинное дружеское отношение к России». Насколько в действительности дружественна Москве позиция Белграда, станет понятно в ближайшее время по тому, войдут ли в состав нового правительства страны политики, открыто выступающие за тесное сотрудничество с РФ.

Прежде всего, речь о лидере Социалистической партии Сербии Ивице Дачиче, в разные годы возглавлявшем МВД, МИД и правительство. Коалиция во главе с его партией, которая на парламентских выборах заняла 3-е место с результатом 11,48% (32 депутатских мандата), проводила избирательную кампанию под лозунгом «Дачич — премьер!». По прошествии 2 недель после голосования Вучич никак не выразил своё мнение по поводу шансов политика возглавить правительство, хотя тот, по признанию президента, «звонил ему 10 или 12 раз», однако уличить социалистов в некорректном поведении в предвыборный период время нашёл.

Эксперт рассказал, как Путин помирил венгров и сербов © Srbijagas Аны Брнабич, никаких договорённостей о премьерстве Дачича не было, а его однозначная поддержка России в украинском кризисе — «безответственная позиция». Ранее Вучич предупреждал, что «многие в ходе кампании извлекали выгоду из украинского кризиса, поэтому Сербская прогрессивная партия не станет формировать власть с теми, кто безответственно злоупотреблял настроением граждан».

«Мы оберегали Сербию от бурь. Вучич мог получить сколько хочешь голосов, если бы настоял, чтобы мы поставили на российскую карту, но это не принесло бы добра нашей стране», — заявила Брнабич.

Более категорично высказалась министр энергетики Сербии Зорана Михайлович: «Дачич не будет премьером. Я против и коалиции с социалистами».

«Партнёры на Западе требуют от президента Сербии Александра Вучича очистить власть от пророссийских кадров и занять ясный внешнеполитический курс в отношении России», — сообщают западные источники сербского издания NOVA.

Один такой политик, имеющий репутацию пророссийского, сейчас очень пригодился бы государству в составе правительства. Это Александр Вулин. В бытность министром обороны ему было поручено перевооружить армию, делая акцент на оружии российского производства. Ходят разговоры, что с этого поста его убрали по настоянию Соединённых Штатов, желающих ослабить позиции Москвы на Балканах.

Впрочем, в качестве главы МВД Сербии Вулин совершал регулярные визиты в Россию — за что подвергался критике даже внутри страны — и, более того, договорился о скидках на газ. Именно поэтому Вулин нужен прямо сейчас. 31 мая истекает срок действия контракта между «Србиягазом» и «Газпромом» на поставку 6 млн кубометров газа в сутки по $270 за 1000 кубометров. Новый документ Белград хочет подписать сразу на 10 лет, и Вучич рассчитывает на очень выгодные условия от Москвы. Игорь Юшков: Сверхвысокие цены на газ в ЕС позволяют заработать, но создают риски для России © РИА Новости, Нина Зотина

«Какой бы договор мы ни подписали, уверен, что он будет лучше, чем платят все европейские страны. Это в любом случае не будет бесплатно или как сейчас, потому что мы до сих пор имели расчёт цены газа по нефтяной формуле, но нефть была относительно дешева. Сейчас получим от 70% до 80% расчёта по нефтяной формуле. Нефть сильно подорожала. Сегодня, даже если бы имели только нефтяную формулу, то цена была бы от $450 до $619 за 1000 кубометров газа», — сказал президент Сербии.

Стоимость энергоресурсов и стабильность их поставок вообще — главные вопросы, которые в настоящее время беспокоят не только лидеров многих европейских стран, но и их жителей, вынужденных мёрзнуть в своих домах и при этом платить в разы больше, чем раньше. В этом плане Сербия, безусловно, находится в более выгодном положении, поскольку, отказавшись вводить санкции, не попала в список недружественных России стран. Теперь всё зависит от того, какую позицию займёт Белград.

По мнению сербских экспертов, сложно представить, что Вучич пойдёт на обострение и присоединится к ограничительным мерам в отношении РФ, однако на некоторые уступки Западу, скорее всего, пойдёт.

«Политика сидения на двух и более стульях продолжится, но с большим количеством прозападных жестов. Вопрос только в том, как такую неискреннюю и двуличную политику воспримет Запад», — отмечает политолог Миливой Бешлин.

А перед Россией сейчас стоит важная задача — не допустить, чтобы Сербия ушла в орбиту влияния Запада.