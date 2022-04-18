После начала военной спецоперации РФ на Украине в Германии произошёл всплеск агрессивных действий против русских и русскоязычных жителей страны и вандализма в отношении советских мемориалов. Русофобские настроения достигли такого масштаба, что высшие государственные деятели страны были вынуждены высказаться

«Совершенно недопустимо, когда выходцев из России оскорбляют, унижают или подвергают физическому насилию», — заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Любой, кто враждебно относится к белорусам или русским в Германии, нападает не только на наших сограждан, но и на основные принципы нашего сосуществования», — сказала министр иностранных дел Анналена Бербок.

Однако подобные высказывания несут в себе долю лицемерия, поскольку именно политика правительства Германии, предыдущие высказывания её лидеров и однобокое освещение конфликта на Украине основными немецкими СМИ провоцируют русофобские настроения в стране. При этом высказывания деятелей правительства Германии осуждают лишь враждебность по отношению к русскоязычным жителям страны, не касаясь случаев вандализма по отношению к советским мемориалам.

Правоохранительные органы ФРГ также не проявили инициативы в деле поиска вандалов, совершивших нападения на советские мемориалы или объекты, так или иначе ассоциирующиеся с Россией или русской культурой. В этих условиях почти единственными, кто открыто протестует против русофобской кампании в Германии, стали левые политические партии и СМИ. «Украина позволяет себе крутить носом»: соцсети об отказе Зеленского принять президента Германии Штайнмайера © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Память об освобождении Германии Красной Армией не должна быть забыта, русофобии не должно быть места в германском обществе. Об этом говорится в призыве Германской коммунистической партии (ГКП) к митингам и другим акциям у советских и антифашистских мемориалов 8 и 9 мая, опубликованном газетой Unsere Zeit.

В заявлении отмечается, что недавнее осквернение в Берлине советского мемориала в Трептов-парке является частью серии атак на советские и антифашистские памятники, включая мемориал Эрнста Тельмана в Берлине, и это происходит одновременно с русофобскими выходками.

«Русскоязычных сограждан травят на улице, витрины в русских магазинах пачкают и разбивают. Если это не остановить, могут развиться погромные настроения», — заявляет ГКП.

В заявлении критикуются власти Германии за приглашение представителей «националистической Украины», а не России и Белоруссии, на мероприятия, посвящённые победе над немецким фашизмом.

В призыве отмечается, что русофобия в Германии «хладнокровно и расчётливо срежиссирована милитаристской пропагандой, пронизывающей все средства массовой информации». Указывается, что одним из главных вдохновителей русофобской кампании в Германии является посол Украины в этой стране Андрей Мельник, называемый в заявлении «другом Бандеры».

Мельнику также посвящена статья, опубликованная на днях в крупнейшей левой газете Германии Junge Welt. Издание советует украинскому послу ознакомиться с содержанием Венской конвенции о дипломатических сношениях, предлагая сделать это «на пути из Берлина в Мюнхен на очередное чествование нацистского коллаборациониста Степана Бандеры».

«Новая бедность» Германии, посол Мельник взбесил фразой о русских: что говорили об Украине в мире 6 апреля © germany.mfa.gov.ua Франка-Вальтера Штайнмайера за его контакты с Россией. Мельник должен быть выслан из страны, считает автор статьи и предлагает элегантный способ избавления от обнаглевшего дипломата. Недавно президент Украины Владимир Зеленский отозвал своих послов в Грузии и Марокко, поскольку они не смогли добиться поставок из этих стран оружия для Украины, напоминает автор.

«Конструктивное предложение Junge Welt: просто прекратить поставки оружия [из Германии] на Украину. Заодно это может решить и проблему с Мельником», — иронизирует журналист.

Не обошёл вниманием русофобскую кампанию в Германии и, в частности, роль украинского посла в её раздувании, и Петер Шварц, редактор немецкого издания «Всемирного социалистического веб-сайта».

«Спустя примерно 80 лет после того, как почти 30 миллионов человек… стали жертвами зверских преступлений гитлеровского Вермахта в Советском Союзе, ненависть к русским снова разжигается в Германии. Война на Украине служит предлогом для демонизации всех русских и всего русского. Ведущую роль в этом играет посол Украины в Берлине Андрей Мельник, который не теряет ни дня без распространения своей расистской грязи», — пишет Шварц.

Берлинское отделение крупнейшей левой партии страны Die Linke также выпустило заявление, озаглавленное «Против русофобии и неонацизма».

«Нападения на школу имени Ломоносова и русскую православную церковь в Берлине стали яркими проявлениями разжигаемой в обществе русофобии и напоминают самые мрачные дни в истории Германии», — говорится в заявлении.

«Левая партия» не забывает, кто освободил Германию от фашизма, и поддерживает берлинские учреждения, работающие в рамках культурного, научного и гуманитарного обмена с Россией, указывают представители партии, входящей в правящую коалицию правительства Берлина.