Как выясняется, Греция тайно начала подготовку к поставке оружия Украине задолго до начала спецоперации РФ. США же никогда не скрывали, что вооружают Киев, но продолжать в том же темпе уже не могут, поскольку скоро на складах не останется оружия для обеспечения собственной национальной безопасности

Мир уже другой

Американский журнал The National Interest констатирует, что спецоперация РФ на Украине стала точкой принципиальных изменений в мире.

Автор статьи Лоренцо Кэмэл отмечает, что всё больше западных экспертов и политиков осознают конец прежнего миропорядка, основанного на принципе региональной «сферы влияния», который традиционно продвигали США, чьи действия в собственной «зоне интересов» никак не согласуются с однозначным осуждением Вашингтоном «агрессии против иностранных государств», в частности Украины. Рождение нового мира. Украинский кризис обнажил слабость США © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«По этой причине африканские страны (1,2 млрд человек), Индия (1,4 млрд) и Китай (1,4 млрд) не присоединились к Западу в антироссийских санкциях. В более широком смысле политические представители самых густонаселённых стран всё более критически относятся к мировой финансовой системе — 95% мировых валютных резервов хранятся в западных валютах — и выступают за переосмысление международных отношений», — пишет Кэмэл.

Для оправдания постоянного вмешательства в дела других стран, отмечает автор, США использовали манипулятивные лозунги, а 85% всех военных баз в мире, расположенных за рубежом, составляют именно американские.

«В последние 10-летия значительный процент африканских и азиатских политических лидеров пытались бороться с таким господством, но были либо атакованы и изгнаны военным путём, либо изолированы и бойкотированы Соединёнными Штатами. Эта модель последовательно подпитывалась лозунгами, которые часто обращались к внутренним инстинктам миллионов американцев: «это битва между добром и злом», «они ненавидят нас из-за нашей ценности», «мы стоим перед концом истории», — пишет автор.

Завершить статью, комментируя значение спецоперации РФ на Украине для мировой политики, Кэмэл решил цитатой Владимира Ленина: «Есть 10-летия, когда ничего не происходит, и недели, за которые происходят 10-летия».

США жертвуют своей безопасностью ради Украины

Аналитик агентства Bloomberg Хэл Брэндс обращает внимание на высказывания представителей Пентагона о том, что Украина ежедневно расходует недельный запас противотанковых боеприпасов.

«Это ставит западные страны перед суровым выбором: направлять на Украину дополнительные поставки или бережливо отнестись к ограниченным возможностям, которые могут понадобиться им для собственной обороны», — констатирует Брэндс. Не «живой щит». Военный эксперт об «инфернальном оружии», которое придумала Украина © соцсети

Соединённые Штаты и их союзники, как сообщал ранее председатель объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли, уже передали ВСУ 60 тыс. противотанковых и 25 тыс. зенитных комплексов, а накануне американский президент Джо Байден объявил о намерении выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму $800 млн, который будет включать бронетранспортёры, гаубицы, снаряды, вертолёты Ми-17 российского или советского производства, боеприпасы, бронированные джипы, ракеты Javelin и противотанковые системы.

По словам Брэндса, увеличив поставки Украине, США существенно исчерпали бы запасы на своих складах — они и так уже передали 1/3 своих запасов противотанковых комплексов Javelin, — а оперативное наращивание производства невозможно, на это уйдут месяцы или даже годы.

«Это грозит фатальной в данном конфликте нехваткой вооружений у украинских военных и показывает слабину США, которая вскрылась бы при следующем столкновении крупных держав», — заявил аналитик, предупреждая, что в случае конфликта с Россией или Китаем Вашингтон использовал бы собственные запасы в течение нескольких дней или недель.

Накачка Украины оружием началась гораздо раньше

С началом спецоперации РФ западные страны в разы увеличили масштабы вооружения Украины, однако Греция, как пишет газета «Демократия», начала готовиться к поставке оружия гораздо раньше, причём ещё до поступления соответствующего обращения президента Украины Владимира Зеленского и с нарушением предусмотренных национальным законодательством процедур. Греция хочет сделать Одессу центром боевых действий — военный эксперт © REUTERS, Alexandros Avramidis

«Греция была среди первых стран, поспешивших направить оружие. Практически это произошло всего через 3 дня после начала вторжения (спецоперации РФ — ред.), за такой период теоретически невозможно организовать такую операцию. Подготовка началась до указа Путина (о начале мероприятий, направленных на демилитаризацию Украины — ред.)», — говорится в статье.

Издание уверено, что вскрывшиеся подробности намеренно держались в секрете и свидетельствуют о том, что многое нужно расследовать.

«Ясно, что не были соблюдены предусмотренные процедуры (вопрос не обсуждался в парламентских комитетах — ред.), в отличие от того, что делалось раньше, когда страна отправляла оружие. Почему? Оружие было передано не украинцам, как думают греки, а американцам», — говорится в статье.

В отличие от других стран, более или менее подробно объявивших о виде и объёме военной помощи, которую они предоставили Украине, правительство Греции этого не сделало — на тот момент была лишь информация об отправке автоматов Калашникова, боеприпасов к ним и переносного противотанкового оружия. По имеющейся информации, Афины передали Киеву около 35 переносных зенитных ракетных комплексов Stinger американского производства, которые находились на островах Эгейского моря.