Мир уже другой
Американский журнал The National Interest констатирует, что спецоперация РФ на Украине стала точкой принципиальных изменений в мире.
Автор статьи Лоренцо Кэмэл отмечает, что всё больше западных экспертов и политиков осознают конец прежнего миропорядка, основанного на принципе региональной «сферы влияния», который традиционно продвигали США, чьи действия в собственной «зоне интересов» никак не согласуются с однозначным осуждением Вашингтоном «агрессии против иностранных государств», в частности Украины.
«По этой причине африканские страны (1,2 млрд человек), Индия (1,4 млрд) и Китай (1,4 млрд) не присоединились к Западу в антироссийских санкциях. В более широком смысле политические представители самых густонаселённых стран всё более критически относятся к мировой финансовой системе — 95% мировых валютных резервов хранятся в западных валютах — и выступают за переосмысление международных отношений», — пишет Кэмэл.
Для оправдания постоянного вмешательства в дела других стран, отмечает автор, США использовали манипулятивные лозунги, а 85% всех военных баз в мире, расположенных за рубежом, составляют именно американские.
«В последние 10-летия значительный процент африканских и азиатских политических лидеров пытались бороться с таким господством, но были либо атакованы и изгнаны военным путём, либо изолированы и бойкотированы Соединёнными Штатами. Эта модель последовательно подпитывалась лозунгами, которые часто обращались к внутренним инстинктам миллионов американцев: «это битва между добром и злом», «они ненавидят нас из-за нашей ценности», «мы стоим перед концом истории», — пишет автор.
Завершить статью, комментируя значение спецоперации РФ на Украине для мировой политики, Кэмэл решил цитатой Владимира Ленина: «Есть 10-летия, когда ничего не происходит, и недели, за которые происходят 10-летия».
США жертвуют своей безопасностью ради Украины
Аналитик агентства Bloomberg Хэл Брэндс обращает внимание на высказывания представителей Пентагона о том, что Украина ежедневно расходует недельный запас противотанковых боеприпасов.
«Это ставит западные страны перед суровым выбором: направлять на Украину дополнительные поставки или бережливо отнестись к ограниченным возможностям, которые могут понадобиться им для собственной обороны», — констатирует Брэндс.
Соединённые Штаты и их союзники, как сообщал ранее председатель объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли, уже передали ВСУ 60 тыс. противотанковых и 25 тыс. зенитных комплексов, а накануне американский президент Джо Байден объявил о намерении выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму $800 млн, который будет включать бронетранспортёры, гаубицы, снаряды, вертолёты Ми-17 российского или советского производства, боеприпасы, бронированные джипы, ракеты Javelin и противотанковые системы.
По словам Брэндса, увеличив поставки Украине, США существенно исчерпали бы запасы на своих складах — они и так уже передали 1/3 своих запасов противотанковых комплексов Javelin, — а оперативное наращивание производства невозможно, на это уйдут месяцы или даже годы.
«Это грозит фатальной в данном конфликте нехваткой вооружений у украинских военных и показывает слабину США, которая вскрылась бы при следующем столкновении крупных держав», — заявил аналитик, предупреждая, что в случае конфликта с Россией или Китаем Вашингтон использовал бы собственные запасы в течение нескольких дней или недель.
Накачка Украины оружием началась гораздо раньше
С началом спецоперации РФ западные страны в разы увеличили масштабы вооружения Украины, однако Греция, как пишет газета «Демократия», начала готовиться к поставке оружия гораздо раньше, причём ещё до поступления соответствующего обращения президента Украины Владимира Зеленского и с нарушением предусмотренных национальным законодательством процедур.
«Греция была среди первых стран, поспешивших направить оружие. Практически это произошло всего через 3 дня после начала вторжения (спецоперации РФ — ред.), за такой период теоретически невозможно организовать такую операцию. Подготовка началась до указа Путина (о начале мероприятий, направленных на демилитаризацию Украины — ред.)», — говорится в статье.
Издание уверено, что вскрывшиеся подробности намеренно держались в секрете и свидетельствуют о том, что многое нужно расследовать.
«Ясно, что не были соблюдены предусмотренные процедуры (вопрос не обсуждался в парламентских комитетах — ред.), в отличие от того, что делалось раньше, когда страна отправляла оружие. Почему? Оружие было передано не украинцам, как думают греки, а американцам», — говорится в статье.
В отличие от других стран, более или менее подробно объявивших о виде и объёме военной помощи, которую они предоставили Украине, правительство Греции этого не сделало — на тот момент была лишь информация об отправке автоматов Калашникова, боеприпасов к ним и переносного противотанкового оружия. По имеющейся информации, Афины передали Киеву около 35 переносных зенитных ракетных комплексов Stinger американского производства, которые находились на островах Эгейского моря.