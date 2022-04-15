Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предупреждают, что в стране может возникнуть серьезный дефицит литиевого сырья. Потому что его крупнейшие мировые поставщики перестали продавать литий россиянам в условиях жесткого давления Вашингтона

«На территории России литиевое сырье не добывается, оно завозится к нам виде карбоната лития из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. На данный момент Чили и Аргентина отгрузку приостановили — то есть сейчас мы можем получать сырье только из Боливии. Перерабатывающие мощности у нас есть, но если не будет сырья, то может быть очень большая проблема в обеспечении собственных потребностей в литий-ионных аккумуляторах», — заявил представитель Минпромторга Владислав Демидов, выступая на заседании в Совете Федерации, где обсуждались основные санкционные угрозы для экономики.

По словам Демидова, дефицит лития грозит России «гигантской проблемой». На сегодня это сырье можно импортировать из Боливии, которая сопротивляется диктату американцев. Но если эти поставки все же блокируют, российское производство столкнется с огромными трудностями, потому что современная промышленность нуждается в литии не меньше, чем в поставках нефти и газа.

Этот химический элемент критически необходим для изготовления аккумуляторов и электронной техники — начиная от любого компьютера или мобильного телефона и заканчивая базовым оборудованием для современной военной техники, пассажирских самолетов и космических кораблей. Причем, его значение возрастает с каждым годом, если не с каждым месяцем, благодаря неумолимой поступи научно-технического прогресса. А вместе с этим значением растет и закупочная цена на импортное литиевое сырье, контроль над которым приобретает сейчас важнейшее стратегическое значение. Эксперт рассказал, сколько лет в России будет продолжаться импортозамещение © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Мировой рынок литий-ионных аккумуляторов оценивается приблизительно в 40-50 миллиардов долларов, а уже в ближайшие годы он вырастет как минимум до 116 миллиардов. Причем, такие данные озвучиваются в самых осторожных консервативных прогнозах. Крупнейшие залежи лития разведаны сейчас на территории Южной Америки — в Боливии, Аргентине и Чили, которые обеспечивают им большинство стран планеты. А основным его импортером является сегодня ее главный сборочный цех — Китай.

Несмотря на это, китайское правительство активно занимается геологическими изысканиями в Тибете, стараясь обеспечить литиевую независимость для своих предприятий, которые обеспечивают весь мир смартфонами, планшетами и компьютерами.

Пекину удалось добиться в этом определенных успехов, разворачивая добычу на своей собственной территории. Однако, несмотря на это КНР до сих пор испытывает ощутимый дефицит литиевого сырья. Хотя, как показали недавние санкции показывают, насколько серьезна эта проблема, которая лежит сегодня не столько в измерении экономики и логистики, сколько в области столкновения военно-политических интересов.

Дело в том, что правительства Аргентины и Чили по факту не контролируют месторождения лития, потому что они были в основном приватизированы еще во времена проамериканских военных диктаторов и принадлежат западным компаниям из Канады, Австралии и Европы. Правительства этих государств не присоединялись к антироссийским санкциям, а многие влиятельные политики выступают за развитие экономических и политических отношений с Москвой.

Однако иностранные собственники андских рудников игнорируют мнение чилийцев и аргентинцев, ориентируясь исключительно на мнение Вашингтона. Хотя это уже привело к обсуждению вопроса о необходимости их скорейшей национализации.

Российское руководство давно пыталось получить свою долю в разработке южноамериканского лития. Так, еще несколько лет назад «Росатом» попытался войти в число совладельцев крупнейшего месторождения лития на севере Чили, которое принадлежит канадской компании Wealth Minerals. Кроме того, российская компания намеривалась приобрести акции месторождения в аргентинской провинции Сальта, подконтрольного еще одной канадской горнодобывающей компании — Alpha Lithium.

Однако эти сделки были зарублены на корню по причинам чисто политического характера, в интересах США и его союзников. Потому что они давно поставили своей целью ограничить поставки литиевого сырья для своих конкурентов из России и КНР, и вполне открыто проводили эту линию в жизнь — несмотря на свою обычную лицемерную риторику насчет «свободной рыночной конкуренции».

Военный переворот в Боливии, где проамериканская военная хунта сместила социалистического президента Эво Моралеса, играл в этой стратегии важнейшую роль. Потому что проамериканский режим в этой стране позволил бы Вашингтону реализовать стратегию литиевой блокады Москвы и Пекина. Однако он продержался недолго. Россия в великой войне за ресурсы © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Хунта была свергнута, а нынешние боливийские власти не высказывают намерений присоединиться к американскому санкционному пакту. Однако наблюдатели уже предупреждают боливийцев об угрозе новых путчей, которые могут быть осуществлены во имя насущных интересов мировой демократии.

Судя по всему, в Москве тоже видят эту угрозу. Впервые с 1991 года в России начались осуществляться планы по обеспечению литиевой независимости, которую удавалось обеспечить прежние советские времена, за счет разработки месторождений Сибири и Заполярья. Формально они считаются истощенными, однако новые технологии позволяет использовать нераскрытый потенциал этих хорошо известных геологам рудников.

В начале февраля «Газпром», Минпромторг РФ и Иркутская нефтяная компания подписали документы о начале разработки Ковыктинского газового месторождения, расположенного на территории Иркутской области, где теперь можно будет получать литий.

«Во времена Советского Союза главной задачей хорошо организованной геологической службы было обеспечение страны минеральными и топливными ресурсами. Надо отметить, что несметные богатства, которыми располагает Россия, это как раз результат многих десятилетий изысканий советских геологов.

С переходом страны на новые экономические принципы и ценности резко изменилось отношение — и государства и общества, во многом посредством СМИ — как к ресурсам, так и людям, которое их обеспечивают. Интеграция в мировую экономику открыла для России доступ к другим источникам сырья. В условиях полного развала горнодобывающией отрасли, наступившего после перестройки, для российской промышленности стало проще и дешевле покупать сырье за рубежом, чем восстанавливать добычу на своей территории. В результате страна, обладающая большими запасами полезных ископаемых, стала зависимой от неожиданностей всемирного рынка.

Россия обладает запасами лития, но так как он сосредоточен в низкорентабельных пегматитовых месторождениях, современная промышленность не рассматривает их в качестве перспективного источника. В то же время развитие новых методов обогащения руд и получения соединений лития, разработанных в институтах СО РАН и Росатома, требуют переоценки пегматитовых литиевых месторождений с позиций новых технологических подходов и использования полученных концентратов и соединений в промышленности.

Именно эта задача была поставлена коллективом геологов, химиков и технологов в качестве основной при реализации интеграционного проекта СО РАН, который сокращенно назывался «Литий Сибири», — рассказал о новых литиевых проектах доктор геолого-минералогических наук, профессор Александр Владимиров, главный научный сотрудник Институт геологии и минералогии имени Соболева.

Очевидно, что борьба за собственный литий является в условиях санкционной блокады приоритетом. Ведь без наличия литиевого сырья нельзя проводить в жизнь полноценную политику импортозамещения — производить собственную электронику, строить свои автомобили и самолеты, изготавливать свои процессоры и компьютеры, обеспечивать развитие новейших вооружений и продвигать вперед космическую программу.

Потому что реализация этих планов требует заменить литиевое сырье из Южной Америки на литий из Сибири.