Украинские «активисты» принуждают к бойкоту России международный бизнес и финансовые и рейтинговые компании. Только теперь это уже не шантаж и перформансы с плакатами у главных офисов компаний, а давление на корпорации через рейтинги и инвестиционные индексы

Эти параметры особенно важны для публичных компаний, которые торгуются на рынках. Чем выше индекс доверия и одобрения от рейтингового агентства (начиная с социальной ответственности и экологии заканчивая реальными финансовыми показателями), тем дороже акции компании, тем легче привлекать инвесторов и заемные средства на развитие. Кто в Украине принимает решения. Сын подозреваемого в коррупции и патриот из интернета Дмитрий Дубилет © коллаж Украина.Ру

Сейчас украинские активисты добиваются понижения этих рейтингов для компаний, которые продолжают в том или ином виде работать на российском рынке. Речь фактически идет о том, чтобы обнулить рыночную стоимость корпораций для инвесторов.

Украинский бизнесмен и автор инициативы «Бойкот России» Дмитрий Дубилет на своей странице в социальных сетях сообщил:

«Недавно я писал, что одним из рычагов давления на западные компании, не желающие уходить с российского рынка, является давление через финансовые инструменты. В частности, есть направление попытаться добиться включения такого фактора ведения бизнеса в России в показатели ESG, которые составляются специальными компаниями и влияют на финансовых инвесторов. Эта идея получила поддержку и продолжение.

Вот официальное обращение с соответствующим призывом к S&P Global, MSCI, Sustainanalytics, Bloomberg LP и другим, который написала Global Compact Ukraine, организация связана с ООН. Я думаю, что в конце концов всем западным компаниям придется уйти из России — если не по моральным соображениям, то сугубо из-за бизнеса».

Действительно, на сайте Сети Глобального договора ООН в Украине появилось официальное обращение к рейтинговым компаниям. Эта организация — официальный представитель глобальной сети UN Global Compact (Глобального договора Организации Объединенных Наций), инициатива Генерального секретаря ООН и крупнейшая в мире ассоциация ответственного бизнеса, призывающая компании выстраивать свою деятельность и стратегию с учетом Целей устойчивого развития и на основе Десяти универсальных принципов в области прав человека, охраны труда, сохранения окружающей среды и борьбы с коррупцией.

Никакой стали и предметов роскоши: ЕС вводит новые санкции против РФ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Уважаемые коллеги из S&P Global (Sustainable1), MSCI Inc., Sustainanalytics, Bloomberg LP, FTSE Russell, An LSEG Business, ISS ESG, Forum Ethibel, Global Reporting Initiative (GRI), Мы пишем вам от имени Сети Глобального договора ООН в Украине. 24 февраля в Украине, второй по величине стране Европы, разразилась развязанная Россией полномасштабная война. Мирные города и их жители стали мишенями для танков, ракет и самолетов. К настоящему времени было убито более 20 000 мирных жителей (и 183 ребенка), разрушено более 6 100 домов и более 11 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома».

Обращает на себя внимание цифра в 20 тысяч погибших мирных жителей. Она во много раз отличается от данных, которые приводит сама ООН: по состоянию на 5 апреля в результате военных действий погибли 1417 жителей Украины, в том числе детей. С какой целью украинские сотрудники подооновской организации существенно завысили данные по жертвам среди мирных жителей, сказать трудно.

Далее в письме эксперты Сети Глобального договора ООН в Украине пишут, что международные компании, работающие в России, фактически оплачивают военные действия:

«Каждый международный бизнес, работающий в России, способствует спонсированию российской агрессии против Украины. Каждый рубль, уплаченный в виде налогов в Россию, оборачивается смертью и слезами украинского народа и его детей.

По нашему мнению, финансирование военных преступлений равносильно совершению военных преступлений. Имея это в виду, мы хотели бы понять, как вы применяете и будете наказывать компании, работающие в России, с помощью ваших оценок ESG и сопутствующих услуг.

Согласно списку международных компаний в России, составленному Йельской школой менеджмента, многие известные международные компании (например, Nestle, имеющая рейтинг AA от MSCI) все еще работают в России. Уход с рынка — всегда очень дорогой шаг; однако, когда мы рассматриваем не только финансовую сторону компаний, но и их стоимость, мы видим, что решение об уходе разумно и оправдано. Мы твердо убеждены, что оценки ESG компаний, которые наносят ущерб украинскому обществу и спонсируют войну, должны быть пересмотрены».

В письме приводятся примеры компаний, продолжающих работать на российском рынке напрямую: Leroy Merlin, Metro C&C и Nestle, а также тех, кто пытаются обойти давление со стороны украинских активистов, например, DHL:

Не уйдёте из России — затравим: украинские «активисты» перешли от шантажа к террору © REUTERS,

В свете этих серьезных проблем мы просим вас обратить внимание на эти факты и рассмотреть возможность ужесточения ваших санкций, таких как дальнейшее снижение рейтинга ESG компании или даже прекращение присвоения рейтингов компаниям-нарушителям».

При этом от рейтинговых агентств, которые присваивают индексы корпорациям по всему миру, пока не последовало реакции на обращение украинцев.

Для справки: ЕSG-оценка позволяет инвесторам и контрагентам определить уровень ответственности компании/региона, а также экологические, социальные и управленческие риски, возникающие при взаимодействии с ней/ним.