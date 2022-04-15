Урок для Москвы. Как России использовать опыт Китая в противостоянии Западу

С начала апреля 2022 года заметен спад интереса западных СМИ к происходящему на Украине. Проблемы, с которыми сталкиваются жители ранее благополучного и пока ещё сытого Запада, дают о себе знать — и Украина уходит на второй план

Судя же по китайскому сегменту интернета, наши соседи пристально следят за ходом специальной военной операции российской армии на Украине, и, стараясь соблюдать традиционный нейтралитет, делают важные выводы. Руководство страны понимает, что исход спецоперации повлияет на то, каким будет мир после уничтожения прозападного режима на Украине, какую роль в новом мироустройстве займёт Китай и что нужно сделать, чтобы обезопасить себя от возможного столкновения с США. Вместе против Запада. Как будут развиваться отношения России с Китаем © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Наблюдая за развитием событий на Украине и агрессивными выпадами Запада против России, в китайской прессе и социальных сетях продолжают обсуждать вопросы национальной безопасности. Мир, каким он стал после 24 февраля 2022 года, преобразил и Китай. С прошлым, когда в стране присутствовал культ если не низкопоклонничества перед США и Европой, то как минимум восхищения перед достижениями западной экономики и политики, покончено.

Конечно, противоречия начали назревать с избранием нового руководства в 2012 году, когда Китай постепенно приступил к отходу от той модели выстраивания отношений с США, которая преобладала в национальной политике с середины 1980-х. Продолжая сотрудничать с США и странами ЕС в экономике, Китай постепенно вырабатывал новую политическую линию непотакания американским амбициям.

События этого года развиваются так, что Китай окончательно стал полноценным политическим игроком на мировой арене: в отношениях с коллективным Западом китайские политики уже не отмалчиваются, напрямую высказывают то, что думают. Министр иностранных дел КНР в разговоре с французским коллегой отметил двуличность западных политических кругов, призывающих к прекращению огня на Украине и одновременно поставляющих вооружение одной из сторон, тем самым порождая дальнейшую эскалацию военных действий.

Вслед за политическими заявлениями китайское руководство сделало шаг, который трудно было бы представить двадцать лет назад, когда натовские силы бомбили югославский Белград и посольство КНР: на этой неделе шесть самолётов ВВС НОАК приземлились в Сербии, доставив вооружение китайского производства. За сдержанными сообщениями официальной прессы КНР последовала реакция блогеров, отмечающих неординарность произошедшего.

Дело даже не в том, что самолёты китайских ВВС пролетели над территорией членов НАТО (Турции и Болгарии), хотя и это, несомненно, успех китайской дипломатии. Важность события заключается в том, что этим полётом китайские военные продемонстрировали возможности своей транспортной авиации. Появление транспортного самолёта "Юнь-20" в европейском небе знаменует вступление Китая в ряды стратегических ВВС, демонстрирует возможности китайских машин в перелётах на дальние расстояния.

По выражению одного из блогеров, бывшего военнослужащего, «мы сверкнули мечом, Брюссель понял, сколько солдат и куда мы можем перебросить». А шесть самолётов могут доставить в точку назначения ни много ни мало — целую бригаду НОАК.

Но демонстрация военной мощи вовсе не означает, что руководство КНР намерено где-либо применять силу. Особенность современной китайской политики в том и заключается, что Китай все проблемы старается разрешать мирным путём, но готов к любому развитию ситуации.

В новейшей истории КНР есть примеры, когда из-за ошибочных заключений, а вполне возможно, и из-за саботажа прозападной пятой колонны в высшем эшелоне власти под угрозу была поставлена продовольственная безопасность страны. В недалёком прошлом высшему руководству навязывалась идея сокращения пахотных земель и расширения территорий для городского строительства.

«Когда хлеб в руке, то и волноваться незачем», — ещё в первые годы построения нового Китая говорил Мао Цзэдун.

И как показало время, отказ от навязывания ненаучного, заведомо вредного отношения к возделыванию зерновых культур и следование заветам Мао, обеспечили продовольственную безопасность сегодняшнего Китая.

На прошлой неделе, во время инспекционной поездки по стране, председатель КНР Си Цзиньпин провёл встречу с селекционерами, на которой отметил важность продолжения исследований по выведению новых, лучших сортов зерновых культур. Китай ускоренными темпами готовится к возможным перебоям с импортом пшеницы и кормовой кукурузы, которая ранее импортировалась из Украины.

«Потеряв Россию, мы лишимся стратегического буфера». В соцсетях Китая обсудили Украину © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Если США могли заморозить валютные запасы России, то и Китай, как самый вероятный будущий противник коллективного Запада, рано или поздно также окажется в подобной ситуации.

В конце марта в Пекине прошёл экономический форум, в котором участвовали самые видные экономисты страны. Член Академии общественных наук КНР, экономист Юй Юндин, со ссылкой на публикацию 2013 года в американском журнале Financial Times подтвердил опасения коллег: в случае прямого столкновения с США, отключение Китая от мировой финансово-экономической системы вполне возможно.

Стоит отметить, что статья, о которой упомянул Юй, вышла сразу же после XVIII съезда КПК, по результатам которого уже можно было судить о пути, по которому пойдёт новоизбранное китайское руководство. Как отмечает Юй, даже если подобные неправомерные действия и нанесут США экономический и политический урон, то потери Китая окажутся куда бóльшими и весьма чувствительно отразятся на развивающейся национальной экономике.

Нет сомнений, что в США давно просчитаны шаги по тому, как можно больнее ранить китайскую экономику.

«Китай является страной с высоким уровнем сбережений, и поэтому мы должны их эффективно использовать», — заключает экономист и советует гражданам страны вкладывать в национальную экономику, хранить заработанное в отечественных банках и отказаться от избыточного накопления долларового запаса.

Думается, в скором будущем западные СМИ запестрят сообщениями "о китайских попытках ударить по экономике США", а если говорить правильно, то о мероприятиях по введению правительством КНР контрмер по зашите валютных запасов, созданных потом и кровью китайских рабочих и крестьян.

За мир, но против НАТО. Обзор китайской прессы о ситуации на Украине © REUTERS, Carlos Garcia Rawlins

Готовясь к возможному столкновению с Западом, китайское руководство не только укрепляет экономическую безопасность и военную мощь страны. Поэтапно ведётся борьба и с пятой колонной. Продолжается чистка партийных рядов и выявление коррумпированных государственных служащих.

Вслед за вспышкой ковида в Шанхае проявились противоречия по отношению к строгим антиковидным мерам, которые были введены в отдельных районах города правительством. Ряд профессоров и преподавателей Фуданьского университета призвали последовать примеру западных стран и отказаться от введения строгого карантина, начать привыкать жить с вирусом и вырабатывать групповой иммунитет.

Заявления учёных из Фуданя вызвали широкий резонанс в обществе, один из блогеров даже назвал происходящее в университетских кругах попыткой организации цветной революции. Впрочем, на следующий день блогер удалил ролик, тема не получила широкого обсуждения, а события последних дней подтвердили правильность правительственных мер по сдерживанию вспышки ковида.

Гибридная война нового типа, развязанная странами Запада против России, заставила Китай заблаговременно задуматься о мерах противодействия подобным нападкам. Опыт Китая, пусть и с некоторым опозданием, может оказаться полезным и для России.

Избавляясь от иллюзий о возможности партнёрских и равноправных отношений с коллективным Западом, необходимо выстраивать взаимовыгодные, хорошо продуманные отношения с нашим соседом и самым вероятным партнёром на долгие годы вперёд. Необходимо изучать китайский опыт по обеспечению продовольственной безопасности, развитию отечественной промышленности и, выстраивая отношения с дружественными нам странами, во всём полагаться лишь на собственные силы.