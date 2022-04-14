Одними из наиболее пострадавших украинских олигархов после начала российской операции оказались супруги Гереги, владельцы сети строительных гипермаркетов «Эпицентр», ставшие записными патриотами сразу же после Майдана

Олигархи на фронте. Как Ахметов, Коломойский и другие миллиардеры ведут себя во время спецоперации РФ Петром Порошенко вылетели из списка миллиардеров. Их состояние, по новым оценкам журнала Forbes, сократилось более чем втрое, с $1,8 млрд до $0,5 млрд. Правда, следует учитывать, что сейчас журнал оценивает активы украинских олигархов с большой «скидкой». Если активы на подконтрольной Киеву территории, то их оценивают на 60-80% от былой стоимости, а если на неподконтрольной — от 0 до 10%. Состояние супругов Александра и Галины Герег традиционно оценивают совместно.

Александр — уроженец Хмельницкой области, Галина из Львовской области. Свой бизнес Александр Герега основал в середине 1990-х, занимаясь перепродажей керамической плитки из Польши. В 1999-м решил построить по образцу польских строительных гипермаркетов аналог в Киеве, взяв кредит на 6,5 млн долларов. Его жена в Советской Украине работала инженером-технологом при Высшей партийной школе, а в 1990-х — финансовым директором ряда строительных предприятий. В 2003 году стала финансовым директором «Эпицентра», основанного ее мужем.

Для защиты своего бизнеса в начале 2010-х обоим понадобились депутатские мандаты. В 2012 году Александр победил как самовыдвиженец на выборах в Раду в своем родном округе в Хмельницкой области. В парламенте стал председателем подкомитета по вопросам таможенных тарифов, нетарифного регулирования внешней торговли, включая вопросы антидемпинговых расследований. Такая должность предоставляла возможности для преференций своему бизнесу. В декабре 2012 года он вступил в Партию регионов, но вышел из нее 21 февраля 2014 года, сразу поняв, куда политический ветер дует.

В 2014 году переизбрался как самовыдвиженец в том же округе. В 2015-м основал региональную партию «За конкретные дела», которая получила 22% мест в Хмельницком облсовете. Примечательно, что в январе 2014-го националисты и сторонники Евромайдана пикетировали «Эпицентр», протестуя против деятельности Александра Гереги в «Партии регионов», а затем некоторые из них заняли должности в его новой партии «За конкретные дела». Политика для супругов была всегда лишь средством решения проблем их совместного бизнеса.

Жесткое приземление. Победы виртуальные и реальные © РИА Новости, / Перейти в фотобанк Петра Порошенко. Однако на последовавших парламентских выборах его родной 192-й округ в Хмельницкой области не изменил ему — Александр Герега снова переизбрался. В парламенте нового созыва вступил во фракцию «За будущее», связанную с другим олигархом — Игорем Коломойским. Политические оппоненты Александра Гереги утверждали, что голоса ему всегда удавалось получать благодаря скидкам на товары в «Эпицентре».

Тем временем его жена, Галина Герега, в 2006 году стала депутатом Киевсовета, так как именно в Киеве сосредоточено наибольшее количество объектов «Эпицентра». В 2012-м пыталась пройти в Верховную Раду, но в Киеве проиграла радикальному националисту из «Свободы» Андрею Ильенко. По ее словам, при подсчете голосов радикальные националисты осуществляли беспрецедентное давление на членов избирательной комиссии. С 2014 года — глава Украинского института исследований экстремизма, который пытался подвести идеологическую и правовую базу для преследования сторонников Л/ДНР.

Помимо «Эпицентра», супруги владеют земельным банком в 160 000 га, который числится за их «Агрохолдингом 2012». В целом им принадлежат корпоративные права в 114 компаниях, включая такие как «Винницкая промышленная группа», «Новая линия», «Карпатская керамика», «Интертуризм», региональный телеканал «Первый Подольский». По данным украинских СМИ, супруги владеют двумя виллами в Испании.

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С 2018 года Гереги находятся под санкциями РФ, но уже в 2019 году украинские СМИ сообщали, что бизнесмены через посредников скупают недвижимость в РФ, включая Крым и Сочи. На Украине тогда указывали на ООО «Руслайн КО» из подмосковного Пушкино и офшорную компанию «Дром Венчерс Лимитед» как на фирмы-прокладки для ведения бизнеса в РФ.

Сейчас Александр Герега изображает из себя украинского патриота, позирует на камеру с автоматом, бросает русофобские лозунги и даже передает транспорт «Эпицентра» на нужды ВСУ.

Сами по себе супруги Гереги довольно беспринципные бизнесмены, готовые работать хоть в России, хоть с радикальными националистами на Украине, если это соответствует интересам их бизнеса. В украинской политике они поняли основную прописную истину: все продается и все покупается, а за возможность зарабатывать нужно платить нужным людям.