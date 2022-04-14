Они вместе с экс-президентом Петром Порошенко вылетели из списка миллиардеров. Их состояние, по новым оценкам журнала Forbes, сократилось более чем втрое, с $1,8 млрд до $0,5 млрд. Правда, следует учитывать, что сейчас журнал оценивает активы украинских олигархов с большой «скидкой». Если активы на подконтрольной Киеву территории, то их оценивают на 60-80% от былой стоимости, а если на неподконтрольной — от 0 до 10%. Состояние супругов Александра и Галины Герег традиционно оценивают совместно.
Александр — уроженец Хмельницкой области, Галина из Львовской области. Свой бизнес Александр Герега основал в середине 1990-х, занимаясь перепродажей керамической плитки из Польши. В 1999-м решил построить по образцу польских строительных гипермаркетов аналог в Киеве, взяв кредит на 6,5 млн долларов. Его жена в Советской Украине работала инженером-технологом при Высшей партийной школе, а в 1990-х — финансовым директором ряда строительных предприятий. В 2003 году стала финансовым директором «Эпицентра», основанного ее мужем.
Для защиты своего бизнеса в начале 2010-х обоим понадобились депутатские мандаты. В 2012 году Александр победил как самовыдвиженец на выборах в Раду в своем родном округе в Хмельницкой области. В парламенте стал председателем подкомитета по вопросам таможенных тарифов, нетарифного регулирования внешней торговли, включая вопросы антидемпинговых расследований. Такая должность предоставляла возможности для преференций своему бизнесу. В декабре 2012 года он вступил в Партию регионов, но вышел из нее 21 февраля 2014 года, сразу поняв, куда политический ветер дует.
В 2014 году переизбрался как самовыдвиженец в том же округе. В 2015-м основал региональную партию «За конкретные дела», которая получила 22% мест в Хмельницком облсовете. Примечательно, что в январе 2014-го националисты и сторонники Евромайдана пикетировали «Эпицентр», протестуя против деятельности Александра Гереги в «Партии регионов», а затем некоторые из них заняли должности в его новой партии «За конкретные дела». Политика для супругов была всегда лишь средством решения проблем их совместного бизнеса.
В 2019 году чутье несколько изменило Александру — на президентских выборах он был доверенным лицом Петра Порошенко. Однако на последовавших парламентских выборах его родной 192-й округ в Хмельницкой области не изменил ему — Александр Герега снова переизбрался. В парламенте нового созыва вступил во фракцию «За будущее», связанную с другим олигархом — Игорем Коломойским. Политические оппоненты Александра Гереги утверждали, что голоса ему всегда удавалось получать благодаря скидкам на товары в «Эпицентре».
Тем временем его жена, Галина Герега, в 2006 году стала депутатом Киевсовета, так как именно в Киеве сосредоточено наибольшее количество объектов «Эпицентра». В 2012-м пыталась пройти в Верховную Раду, но в Киеве проиграла радикальному националисту из «Свободы» Андрею Ильенко. По ее словам, при подсчете голосов радикальные националисты осуществляли беспрецедентное давление на членов избирательной комиссии. С 2014 года — глава Украинского института исследований экстремизма, который пытался подвести идеологическую и правовую базу для преследования сторонников Л/ДНР.
Помимо «Эпицентра», супруги владеют земельным банком в 160 000 га, который числится за их «Агрохолдингом 2012». В целом им принадлежат корпоративные права в 114 компаниях, включая такие как «Винницкая промышленная группа», «Новая линия», «Карпатская керамика», «Интертуризм», региональный телеканал «Первый Подольский». По данным украинских СМИ, супруги владеют двумя виллами в Испании.
С началом пандемии Covid-19 почти все украинские непродовольственные торговые точки были временно закрыты. Многие предприниматели разорились. Однако «Эпицентры» супругов Герег продолжали работать, что вызывало гнев и раздражение других бизнесменов в этой сфере. Руководство гипермаркетов просто начало продавать в строительных магазинах также минералку и шоколадки, заявив, что они стали продовольственными магазинами. Когда весной 2020 года возник дефицит медицинских масок, ряд стран и организаций осуществляли гуманитарные поставки масок для Украины. Целые партии «гуманитарки» затем оказались в продаже в «Эпицентре».
С 2018 года Гереги находятся под санкциями РФ, но уже в 2019 году украинские СМИ сообщали, что бизнесмены через посредников скупают недвижимость в РФ, включая Крым и Сочи. На Украине тогда указывали на ООО «Руслайн КО» из подмосковного Пушкино и офшорную компанию «Дром Венчерс Лимитед» как на фирмы-прокладки для ведения бизнеса в РФ.
Сейчас Александр Герега изображает из себя украинского патриота, позирует на камеру с автоматом, бросает русофобские лозунги и даже передает транспорт «Эпицентра» на нужды ВСУ.
Сами по себе супруги Гереги довольно беспринципные бизнесмены, готовые работать хоть в России, хоть с радикальными националистами на Украине, если это соответствует интересам их бизнеса. В украинской политике они поняли основную прописную истину: все продается и все покупается, а за возможность зарабатывать нужно платить нужным людям.