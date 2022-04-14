История и астрология. Великий реформатор Столыпин, которому не дали изменить мир

14 апреля исполняется 160 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина, великого реформатора российского государства. «Им нужны великие потрясения. Нам нужна великая страна!», — это самая, пожалуй, известная фраза Петра Аркадьевича, ставшая пророчеством

Юрий Долгорукий, Илья Муромец, Столыпин: Жизнь замечательных людей Киево-Печерской лавры © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

20 лет у него, к сожалению не было. Но за те пять с половиной лет, что он был министром внутренних дел и премьер-министром страны, успехи России были впечатляющими. Производство мяса выросло втрое, экспорт зерна увеличился на четверть. Росло население. Каждый год — на три миллиона.

Были огромные успехи, которые измерялись не в цифрах. Расширение земского управления. Строительство нового флота (против чего выступала часть правительства и Думы). Борьба с террористами (и против этого выступала Дума). Огромные перемены в гражданском обществе и в самом устройстве государства.

При Столыпине было введено обязательное начальное образование для детей, приняты законы о свободе вероисповедания, о равноправии граждан. И самое главное его достижение — аграрная реформа.

И конечно, избавление государства от ужаса терроризма.

Первый министр империи

Когда Столыпин стал министром внутренних дел, это означало, что он уже стал отвечать за бесперебойную работу всего государства.

Министр внутренних дел отвечал не только за работу полиции. Работа почты и телеграфа, снабжение населения продовольствием, строительство, суды, пожарная часть, ведение статистики государства — всё это входило в сферу деятельности главы российского МВД до революции.

Столыпин не стремился занять эту должность. Да, наверное, никто не стремился. Сам он уже пережил 4 покушения на свою жизнь. Двух предыдущих министров внутренних дел убили террористы.

Место министра внутренних дел в 1906 году в России мог занять только такой смелый и решительный человек, как Петр Столыпин.

Согласился он только по личной просьбе Государя. Хотя и «умолял избавить от ужаса нового положения», но решил исполнять свой долг.

Неврастеник, провокатор, революционер. Кем был киевлянин, застреливший премьер-министра России © Р. Мортон. Убийство Столыпина

Государь пригласил Столыпина на этот пост с должности Саратовского губернатора из-за его решительных действий по подавлению террора в губернии. Но не только поэтому. На любой должности Петр Аркадьевич показывал себя великолепным организатором аграрной политики.

Эта тема интересовала его и в студенчестве, и на службе в городе Ковно, и в должности губернатора Гродно. Везде он занимался организацией образования крестьян и улучшением условий их хозяйствования и быта.

Это было именно то, чего не хватало России.

Что сделал Столыпин на посту «охранителя государства»? Во-первых, решительно изменил порядок выборов в Думу, из-за которого оба первых состава Думы были «недоговороспособны». Вторая Дума уже с его помощью была отправлена в отставку, и это был конец революции 1905 года в России.

Разработал и внедрил военно-полевые суды. Теперь суд стал происходить в течение 2 дней, а приговор вступал в силу ещё через день. Таким образом, террористы лишались возможности устраивать спектакли вместо судов и месяцами избегать наказания. Решения судов стали происходить практически моментально.

Масштаб терроризма тех лет сегодняшнему человеку трудно представить.

«Время динамита»

После революции 1905 года Россию захлестнул вал террора со стороны левых партий. Это было «время динамита» и в Европе. Быть революционером стало модно.

За период только с 1905 по 1907 год террористы в России убили 2130 человек и ранили 2530. Жертвами терактов были государственные служащие и чиновники, в большинстве своём простые городовые.

За период с 1901 по 1911 год общее количество убитых и раненых оценивается в 17 000 человек.

Террористами, в основном, были представители эсеров («максималистов») и анархисты. Они имели две цели. Подтолкнуть государство к реформам. И подтолкнуть народ к протестам.

Ни того, ни другого не происходило, но бомбы взрывались, предприятия, почты и банки грабились. Страна погружалась в хаос.

Решительные действия Столыпина остановили террор. И вызвали ненависть террористов, конечно.

Аптекарский остров

На самого Столыпина покушались неоднократно. И до того, как он стал министром, — когда ещё был губернатором в Саратове.

Он был необычайно смелым, решительным и волевым человеком. Был случай, когда на него из толпы вышел революционер с револьвером, направил его на губернатора — Пётр Аркадьевич распахнул пальто и сказал: «Стреляй!»

Под взглядом Столыпина тот растерялся и отступил.

Самое ужасное для Столыпина было то, что угрожали его детям. Угрожали бросить бомбу на катке, где они катались. Угрожали отравить двухлетнего сына.

Такой была жизнь всесильного, казалось бы, премьер-министра, который знал, что его или его детей могут убить в любую минуту.

Самое известное покушение на Столыпина произошло на Аптекарском острове, где он жил на казённой даче, отказавшись от жилья в Петербурге.

От бомбы, брошенной террористами, скончалось 30 человек. В доме в это время шел официальный прием. Дом был наполовину разрушен. Пострадала дочь Столыпина, её еле спасли потом от ампутации ноги.

Бомбу изготавливали в секретной динамитной лаборатории, которой руководил Леонид Красин, впоследствии народный комиссар в правительстве РСФСР. А находилась эта лаборатория в московской квартире писателя Максима Горького.



Тогдашние либералы и богема сочувствовали и помогали революционерам, одобряя террор против своего государства.

«Главным контрреволюционером» называл Столыпина Владимир Ленин.

Одна из причин ненависти революционеров к Столыпину была парадоксальной. Он добивался тех же целей, что и они. Но без террора, революций и смены режима. Делая тем самым их жизнь и борьбу бессмысленными.



«После решения аграрного вопроса в столыпинском духе никакой иной революции в России быть не может», — писал Ленин.

«Столыпин заплатил жизнью за то, что он указал путь для эволюции», — писал Шульгин, депутат Госдумы.

«Укрепить низы»

«Главная наша задача — укрепить низы. В них вся сила России. Их более 100 миллионов», — говорил Столыпин. Свою задачу видел в «улучшении быта крестьян». Крестьяне получили при нём паспорта и возможность выбора обучения для своих детей.

Но самое главное — они становились собственниками земли.

Основное новшество Столыпина — кредит от государства с рассрочкой на 50 лет. Это позволяло крестьянам выкупать землю у помещиков. А на земли в Поволжье и на Дальнем Востоке переселенцы даже получали ссуду от государства.

Решительные реформы Столыпина положили начало экономической революции в России. Их результат был невероятным. Только экспорт зерна увеличился на четверть.

Рост промышленности составил 8,8 процента и вышел на первое место в мире.

Если бы Столыпин был министром ещё хотя бы несколько лет, Россию действительно было бы не узнать.

«Наш друг»

У Столыпина было множество врагов. Революционеры, которым он не давал заниматься террором и демагогией. Члены правительства и депутаты Думы, которые завидовали его славе и влиянию и вынуждены были терпеть его деловой, жёсткий стиль управления.

И ещё один очень могущественный враг — Григорий Распутин, целитель и прозорливец, «друг семьи» Николая Второго.

В те годы Распутин ещё не имел такого влияния на императорскую семью, но эта связь уже компрометировала царицу и всю царскую семью.

Столыпин, прямой по характеру человек, неоднократно пытался убедить Николая Второго что-то сделать с этой ситуацией.

Дочь Столыпина Мария пишет в воспоминаниях, что расспрашивала отца об этом.

«Услышав имя Распутина, мой отец болезненно сморщился и сказал с глубокой печалью в голосе:

— Ничего сделать нельзя. Я каждый раз предостерегаю государя. И вот что он мне недавно ответил: "Я с вами согласен, Пётр Аркадьевич. Но пусть лучше будет десять Распутиных, чем одна истерика императрицы"».

Императрица, по словам Столыпина, имела намерения «все самые лучшие, но она больна, серьезно больна».

В итоге именно Столыпин, навлекая на себя гнев императрицы, смог справиться с Распутиным. Учитывая влияние, которое старец имел на царскую семью, это был не менее мужественный поступок, чем роспуск Государственной Думы.

При встрече Распутин стал гипнотизировать премьер-министра, говорить что-то бессвязное и угрожающее.

«Он бегал по мне своими белесоватыми глазами, как-то необычно водил руками… В этом человеке большая сила гипноза. Преодолев себя, я прикрикнул на него».

«Старец», конечно, обладал, как сказали бы сегодня, «паранормальными способностями». Но воля Петра Аркадьевича была огромной.

Он потребовал от Распутина «немедленно, безотлагательно и при том добровольно» покинуть Петербург, что тот покорно и сделал, отправившись в паломничество в Иерусалим. И до гибели Столыпина Распутин, которого императрица называла «наш друг», в Петербурге не появлялся.

Сила, воля и стратегические способности Столыпина были таковы, что многие считали: если бы он был жив, не допустил бы вступления России в войну в 1914 году.

Человек, который реформировал Думу, изменил крестьянский уклад и справился с Распутиным.



Всю жизнь Столыпин боролся со «смутой» и считал, что лучшее условие для возникновения смуты — это война. Так это и получилось.

«Пока я у власти, я сделаю всё, что в силах человеческих, чтобы не допустить Россию до войны…»

Но к сожалению, лучшего в России премьера не стало в 1911 году.

Гороскоп

В гороскопе Столыпина — сплошные квадраты. Резкие, жёсткие аспекты.

Уран в квадрате к Юпитеру и Сатурну. Упрямство, отсутствие гибкости, желание доказать свою правоту. Это сложный в общении человек. Особенно тяжело приходится его подчинённым.

Ему на роду написано бороться с чем-то консервативным, со старыми, отжившими социальными нормами и системами. И упорно, радикально менять порядок государственного устройства.

Основное же качество характера Петра Аркадьевича описывает квадрат Марс — Плутон в его карте.

Безудержно храбрый человек, будет добиваться своих целей во что бы то ни стало. Он добивается победы над обстоятельствами и над врагами. При этом добивается он лучшей жизни не для себя, а для других. Это борец за лучшую жизнь для целых классов людей.

Каким и был Петр Столыпин. Напрасно Ленин называл его самым большим контрреволюционером. Это был великий революционер, только без потрясений и жертв среди населения.

Кстати, это аспект борьбы (Марс) против большого мистика (Плутон). При всей неоднозначности фигуры Распутина он обладал безусловными магическими качествами.

К сожалению, Марс квадрат Плутон очень часто привлекает к человеку опасные для жизни ситуации.

Таких ситуаций в жизни Столыпина было немало. В юности он участвовал в дуэли, и у него осталась повреждена кисть руки. Дуэль происходила с человеком, который до этого на дуэли же убил старшего брата Петра Аркадьевича, Михаила.

Впоследствии Петр женился на невесте Михаила, Ольге, и этот брак был чрезвычайно удачным. Но начало их знакомства было чрезвычайно драматичным.

Благодаря везению и личной храбрости Столыпин благополучно пережил 10 покушений на жизнь (тот же Марс квадрат Плутон, который даёт огромную смелость, выдержку и привлекает опасность).

Гибель Столыпина была трагичной случайностью. Террорист не собирался убивать именно его. Он думал убить «кого-нибудь значительного», чтобы самому почувствовать себя значительным.

Да и то, что он решился на этот поступок, тоже было случайностью.

Бессмысленная жизнь

«Ничего, кроме бесконечного ряда котлет, которые мне предстоит скушать», — так писал Дмитрий Богров о целях своей будущей жизни. И добавлял: «И то, если моя практика позволит».

«Нет никакого интереса к жизни. Тоскливо, скучно, одиноко».

Это он писал в письме из Ниццы, где решил отдохнуть и немного поучиться. И заодно растратил все свои деньги, играя в казино Монте-Карло. Сумма проигрыша была серьёзной — 4000 франков. Но это не так уж волновало Богрова, ведь он был сыном человека с огромным состоянием.

Любитель театров, женского общества, разных развлечений, сам он был, по свидетельству знавших его, «нудным», с натурой «коммивояжёра».

Но при этом он желал быть человеком значительным, от которого зависят судьбы других людей. В 19 лет Богров стал членом группы анархистов и почти сразу предложил свои услуги охранному отделению.

Так он стал провокатором, агентом охранки. Без каких-либо угрызений совести сдавал своих товарищей в руки полиции. Все они были арестованы. Видимо, он получал невероятное удовольствие от тайной и злой власти над своими товарищами, о чем никто из них не догадывался. В то время как он втайне от них повелевал их судьбами.

«Нам нужна великая Россия». Самое громкое убийство в Киеве © Public domain

Отец Дмитрия был присяжным поверенным в Киеве, очень состоятельным человеком. Его состояние оценивалось в полмиллиона рублей. Проживал Дмитрий в доме отца, на Бибиковском бульваре, 4 (сегодня это бульвар Шевченко).

Учился рядом, в первой гимназии на Бибиковском бульваре, 14. В этой знаменитой гимназии учились Анатолий Луначарский, Константин Паустовский, Михаил Булгаков, Владимир Вернадский. А в последние десятилетия 20 века в этом здании — «жёлтом корпусе» Киевского университета — располагался факультет журналистики. Мало кто из студентов того времени знал, что ходит по тем же лестницам, что и знаменитые выпускники первой гимназии.

Богров мог бы наслаждаться жизнью, строить блестящую карьеру. Он закончил университет, начал собственную юридическую практику.

Но он выбрал путь сначала осведомителя полиции, а потом убийцы.

Ему нужно было стать «особенным», привлечь к себе внимание. Не когда-нибудь потом, а прямо сейчас. Неутолимый червь гордыни мучил его.

Его товарищи-анархисты после покушения и разоблачения Богрова сначала не верили, что он работал на охранку. Писали, что он боролся с режимом, что был «пламенным революционером».

Но вся действительно нудная жизнь «мальчика из богатой семьи», его письма, его показания, воспоминания говорят о другом — он просто хотел сделать что-то «экстравагантное», привлечь внимание, упиваться славой.

«Серый. Нудный. Нудно делавший нудное дело», — таким был Богров по воспоминаниям знакомых. Его нудная жизнь закончилась через десять дней после убийства Столыпина. Он был повешен после очень быстрого, моментального военного суда. Это обстоятельство вместе с немалой изобретательностью его плана породили массу слухов и домыслов.

Долгое время считалось, что им руководил кто-то из окружения Столыпина. Например, военный министр Сухомлинов, которого Столыпин готов был уже обвинить в казнокрадстве. Или другой заместитель Столыпина, который тоже попался на воровстве.

Или же Богров был немецким шпионом? Германия, готовясь к войне, хотела таким образом ослабить Россию.

Или, возможно, к этому причастен сам Государь, который решил убрать надоевшего премьера. Это самая экзотическая версия. Как будто царь не мог просто подписать указ «благодарю за службу» и попрощаться со Столыпиным без особых проблем.

Как же Богрову удалось проникнуть в зал киевского театра, где находились все высокопоставленные сановники империи, где в ложе находился сам император с дочерьми? Подозревали заговор на самом верху.

Реальность оказалась до невозможности банальной. Секретный агент Аленский (псевдоним Богрова) предупредил, что на Столыпина анархисты готовят покушение. Поэтому ему специально заготовили место в 18 ряду, снабдили оружием. Ведь только Аленский, по его словам, знал заговорщиков в лицо.

Богров-Аленский в качестве агента охранки должен был закрыть премьера собой, если бы увидел опасность. Поэтому никто не препятствовал ему, когда он встал и пошел к Столыпину, держа браунинг в руке, спрятанным под программку спектакля «Сказка о царе Салтане».

Первым выстрелом он ранил Столыпина в кисть руки. Вторым попал ему в грудь.

Петр Аркадьевич увидел рану, всё понял, сел в кресло, и успел перекрестить другой, не раненой рукой вставшего в ложе Николая Второго.

Рана его считалась не смертельной, но оказалось, что это не так. Через четыре дня Столыпин скончался.

Его завещание начиналось фразой: «Похороните меня там, где меня убьют». Он был уверен, что его обязательно убьют. Да и это было в общем, очевидно.

Петр Аркадьевич Столыпин похоронен в Киеве, в Печерской лавре. Через год после его гибели на Крещатике был поставлен ему памятник, который после революции снесли.

На памятнике, в числе самых известных изречений Петра Аркадьевича, было ещё одно, самое короткое — «Не запугаете!».