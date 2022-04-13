Главная цель спецоперации России — Украина не должна быть орудием Запада в борьбе с Россией и должна быть возвращена в орбиту России

Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 13 апреля.

Что и зачем: каковы цели спецоперации России на Украине

Во вторник, 12 апреля, президент России Владимир Путин во время выступления на космодроме «Восточный» назвал основной целью спецоперации на Украине помощь людям в Донбассе, отметив, что эта цель «понятна» и «благородна».

Глава государства уточнил, что столкновение с антироссийскими силами на Украине было неизбежно. Он подчеркнул, что все цели и задачи кампании будут выполнены.

В этом заявлении Путина нет признаков того, что он отказался от поставленных целей, считает обозреватель РИА Новости Петр Акопов. То, что Путин сделал акцент на Донбассе, понятно, потому что это сейчас важнее всего, поясняет политолог. Кроме того, это тактика психологической игры с Западом — но демилитаризация и денацификация не могут быть пересмотрены.

«Если оставить Украину в том виде, в котором она была до 24 февраля, но без большей части армии и военной промышленности, а также без всего Донбасса, это никоим образом не приблизит нас к поставленной цели. А главная цель проста: Украина не должна быть орудием Запада в борьбе с Россией и Украина должна быть возвращена в орбиту России», — заявил Акопов. Петр Акопов: На Украине идет тяжелая гражданская война, которая может затянуться надолго © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Петр Толстой

Он также напомнил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, сказавшего, что цель спецоперации — изменение мирового порядка.

«Это уже хорошо. Дальше нам нужно отходить от того, чтобы упрощать всю модель до противостояния нацистам. Это вредит.

Да, оно было призвано мобилизовать общество как в Великую Отечественную, но нам нужно объяснять людям, что мы ведем борьбу с перекодированным русским населением, которые считают Россию врагом. И мы воюем с украинским государством, чтобы вернуть это население в состав русского мира», — отметил политолог.

Транзит газа продолжается, но он под угрозой

Транзит российского газа через Украину продолжается снижается, но вполне возможно, что какие-нибудь бандеровские боевики просто взорвут газопровод, считает экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Он оценивает такую вероятность в районе 90%.

По его словам, есть «импульсивный, инициативный элемент», который может в условиях изобилия оружия и взрывчатых средств взять и подорвать газопровод где-нибудь.

«Ничего сейчас никто ремонтировать не сможет, а Россия просто прекратит прокачку», — допускает Колташов.

При этом текущее уменьшение прокачки направлено на то, чтобы вразумить Европейский Союз, особенно Германию, говорит экономист. Чтобы объяснить им: «сейчас вы рассуждаете по поводу нефти из России, хотите прекратить, пресечь поставки нефти, а также обсуждаете вопрос газа, пытаетесь обсуждать. Но вы должны понять, что вы и так находитесь в ситуации на грани дефицита энергоресурсов». Василий Колташов: Все, что порвал Майдан, — все будет восстанавливаться © РИА Новости, Александр Натрускин

«Если вы эту грань перейдете, вы получите дефицит по полной программе, потому что вы разрушаете естественные торговые отношения.

Следствием этой политики является дефицит, который вы получите, соответственно, вы получите взлет цен, обесценивание евро в товарном выражении и катастрофу для европейских потребителей, которое приведет к изменению политического сознания», — сообщил эксперт.

«Мировой продовольственный рынок входит в состояние турбулентности»

Миру угрожает голод из-за событий на Украине. Что касается этой страны, посевная начнется только на тех территориях, где есть российские войска и где с военными будет оперативно решен вопрос о подвозе топлива, удобрений и рынка сбыта, отмечает политэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

По его словам, на подконтрольных Киеву территориях посевная не начнется, потому что с топливом большие проблемы и потому что на эти территории будут перенесены боевые действия. Например, в поле прилетит снаряд, и все сгорит. А если не сгорит, то возникнет вопрос, на чем его убирать и куда девать это продовольствие.

«Порты закрыты, а железной дорогой зерно не повезешь, потому что на Украине вагонов даже в самые тучные годы не хватало. Например, цементники очень долго жаловались, что им вагонов не хватает.

Соответственно, Украину и Россию, которые контролировали 30% рынка продовольствия, можно будет с этого рынка наполовину убрать. Украине будет нечего и нечем вывозить, а Россия минимизирует свои поставки за рубеж, оставив их только в дружественные страны», — рассказал Лизан. Иван Лизан: Россия в ходе спецоперации на Украине отберет у Запада его сырьевую колонию © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Иван Лизан

При этом мы уже видим первых ласточек, считает экономист: пока это делается для стабилизации цен внутри России (запрет на вывоз сахара и растительного масла в страны ЕАЭС), то есть мировой продовольственный рынок входит в состояние турбулентности и там будут большие перестановки.

Что происходит в Мариуполе

О том, что происходит в Мариуполе, рассказал главный редактор газеты «Новороссия» Дмитрий Дезорцев. Главное, что нужно сделать сейчас — накормить людей, отмечает журналист: в Мариуполе очень много реально голодных людей.

«Те, кто живет ближе к окраине, ближе к гуманитарным точкам выдачи — там более-менее все нормально. Люди приходят, получают. Буквально подальше, километр отойти — уже людям тяжело ходить за гуманитаркой. Знаю, что второй пункт открылся в центре города, но их должно быть 10, 20, 30.

Есть места, где люди из подвалов практически не вылезают. Тот же Проспект Мира, где девятиэтажки рядами стоят, там люди в подвалах, и они боятся выходить, потому что наверху — стрельба, бахают. И можно легко очень погибнуть», — рассказал Дезорцев. Дмитрий Дезорцев: Мариуполю сейчас необходимы вода, хлеб, связь, электричество © скриншот видео "Народный Совет"

Нужно везти еду, воду — подвозить поближе, продолжил он: там стоят в городе точки, где-то воду наливают, стоит цистерна, подъезжает, где-то хлеб раздают. Приезжают волонтеры российские, религиозные приезжают, верующие, разные организации, донецкие депутаты.

«Туда реально нужно эшелонами завозить тот же самый хлеб. Рядом под Мариуполем ставить мобильные хлебозаводы, прямо там печь. Рабочих рук — триста тысяч человек — хватит на всех. Нужно просто-напросто делать еду и завозить ее туда, потому что пока с обеспечением там тяжело.

Прямо умирающие от голода не попадалось, но я видел людей, которые плакали. Берет буханку женщина, говорит: "Я тридцать дней не видела хлеба", стоит, не может надышаться хлебом. Человек подошел, попросил воды. У нас баклажка, бутылка пластиковая, я ему говорю: подожди, это техническая вода, не пей. А он говорит: "Мне все равно, я из лужи пил, и не такую выпью", — рассказал журналист, добавив, что сейчас Мариуполю нужны "связь, электричество, вода, хлеб"».