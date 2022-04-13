Украинские власти заявили об аресте Виктора Медведчука. В офисе президента Владимира Зеленского предъявили фотографии известного оппозиционного политика — изможденного, со следами побоев и пыток, закованного в наручники и почему-то одетого в форму Вооруженных сил Украины

По словам украинского президента, Медведчука задержали в результате спецоперации Службы безопасности Украины, при попытке пересечь государственную границу. Однако такая версия сразу же встретила общее недоверие. Слишком многое говорит о том, что его захватили еще в конце февраля, после чего в течение сорока восьми дней удерживали в секретной тюрьме или обыкновенном подвале.

А сейчас, когда украинские морпехи массово сдаются в плен в окруженном российской армией Мариуполе, Владимир Зеленский решил отчитаться об аресте главного врага украинских националистов. Чтобы перебить этой новостью неутешительные новости с восточного фронта. Ведь родственники окруженных «азовцев» и сторонники Петра Порошенко активно обвиняют украинские власти в «зраде», и Зеленский должен представить украинскому обществу какую-то «перемогу». Заложник украинской власти. Виктор Медведчук: от главы Администрации президента до застенков СБУ

Украинское руководство приняло решение использовать для этого арестованного «про запас» Виктора Медведчука, выставив его жизнь на торги. Уже через несколько часов после публикации фотографий с закованным в наручники политиком Зеленский предложил поменять его на захваченных в плен военнослужащих ВСУ.

«Если Медведчук выбрал для себя военную форму, то он подпадает под правила военного времени. Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших мальчиков и наших девочек, которые сейчас находятся в русском плену», — сказал в своем заявлении украинский президент.

Бывший министр внутренних дел Украины и создатель националистического полка «Азов» Арсен Аваков конкретизировал это предложение.

Он требует обменять Медведчука на мариупольцев: «на всех гражданских и военных». Как пишет в своем блоге Аваков, ценой свободы «кащея» должен стать коридор для выхода окруженных в котле «азовцев», счет которых по-прежнему идет на тысячи человек. А в Киеве ходят слухи, что Украина предлагает передать задержанного политика Москве в обмен на неустановленных иностранцев, якобы запертых на территории осажденной россиянами «Азовстали».

Однако спустя сутки после ареста Виктор Медведчука российские власти пока что не подтверждают идею такого гипотетического обмена.

«Никаких закулисных отношений с Россией у Медведчука никогда не было. По поводу обмена, о котором с жаром таким заговорили деятели в Киеве: он не гражданин России и не имеет отношения к военной операции, он иностранный политический деятель. Мы не знаем, хочет ли он участия России в разрешении этой ситуации.

Мы, несомненно, будем следить за судьбой Виктора Медведчука, к чему, кстати, призываем и европейских политиков, которые так пекутся о свободе слова, говорят о невозможности преследования человека по политическим мотивам. Это та самая ситуация, и здесь уместно ожидать, что они будут останавливать представителей киевского режима от преследования человека за его политические взгляды», — сказал об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Действительно, специфика ситуации заключается в том, что Медведчук является гражданином Украины. Предложение обменять его на украинских военнопленных является в этом смысле нонсенсом, однако Киев давно поставил такую практику на поток. Медведчук предложил Украине стать мостом между РФ и Западом © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Начиная с 2014 года украинские власти незаконно похищали своих сограждан, превращая их в заложники для последующих торгов с россиянами. Националисты цинично называли этих людей «обменным фондом». Несмотря на то что принудительные обмены украинцев на украинцев являются с точки зрения украинского законодательства тяжким преступлением, за которое должны нести ответственности ответственные за это руководители.

Виктор Медведчук был одним из тех, кто спасал захваченных спецслужбой людей, которыми торговали, как рабами на невольничьем рынке. А теперь Киев вознамерился выставить на торги его самого.

Однако в данном случае речь идет не о рядовом украинце. Медведчук является депутатом украинского парламента, лидером политической оппозиции, он входил в руководство крупнейшей оппозиционной партии Украины «Оппозиционная платформа — "За жизнь"», которая недавно попала под незаконный запрет. Его похищение и вероятные пытки после ареста должны вызвать немедленную реакцию со стороны Организации Объединенных Наций и международных правозащитных организаций.

Президент Зеленский, который предъявил фотографии избитого и закованного политика, персонально отвечает после этого за его судьбу, здоровье и жизнь. Судя по состоянию Виктора Медведчука, она находится сейчас под большой угрозой. Тем более что украинские националисты многократно угрожали осуществить над ним физическую расправу. Захарова рассказала о «британской схеме» с Медведчуком © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Однако требования разменять политика на «всех мариупольцев», на сотни или тысячи пленных выглядят пропагандистской спекуляцией и не имеют под собой реалистических перспектив.

Если уж Киев пытается представить его солдатом, нарядив депутата в военную форму, тогда его можно было предложить поменять на другого солдата, в формате один на один, как это было принято в случае подобных обменов, происходивших в последние годы при содействии самого Медведчука. Во всяком случае, такое предложение могли бы рассмотреть хотя бы гипотетически, из соображений гуманитарного плана.

Но если Зеленский будет удерживать депутата дальше, пытаясь торговать им на переговорах с Россией, это не улучшит его международную репутацию. Европа увидит, что политические репрессии на Украине вышли на новый уровень, а скандальная тема «обменного фонда» наконец-то окажется на первых полосах западной прессы, приоткрывая правду о методах, которые давно используют в Киеве.