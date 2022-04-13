После краха биполярной системы мира США остались единственной сверхдержавой и долгое время диктовали всем свои правила игры, но удержаться на этой позиции не смогли - появление новых центров силы ослабило положение Вашингтона. И последние события на Украине это наглядно продемонстрировали

На протяжении всей российской военной спецоперации власти Украины обращаются к Западу, и прежде всего к американцам, с требованием не жалеть ни денег, ни оружия, ни товаров первой необходимости. Каждый день СМИ полны сообщениями о том, что Киеву выделили ту или иную помощь, но президент Владимир Зеленский всё равно жалуется, что этого мало и приходит всё слишком поздно, особенно оружие. А тем временем российская армия продолжает ликвидировать арсенал ВСУ, в том числе поставленный из-за границы.

Закрывать небо над Украиной западные политики и руководство НАТО категорически отказываются, опасаясь, что сами станут участниками войны с РФ. Ситуация меняется. Мир перестаёт верить в невинность Украины и отказывает Зеленскому в помощи © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Почему США не могут сейчас помочь украинским властям, объяснила политолог Сэмане Экван в колонке для иранской газеты Kayhan. По её словам, заявления американских чиновников о нежелании открытой конфронтации с Россией — это всего лишь попытка скрыть реальное положение вещей, а на самом деле Штаты не справились со взятой на себя после завершения холодной войны ролью доминирующей силы в однополярном мире, что привело к ослаблению позиций Вашингтона в международных делах.

«Самый важный пример из этой области — это последовательные и неоднократные просьбы президента Украины Владимира Зеленского к американцам, НАТО и Европейскому союзу о том, чтобы они что-то сделали для защиты его страны от России, однако они все неоднократно доказали свою неспособность это сделать», — заявила Экван.

Хорватское издание Geopolitika прямо перечисляет ошибки, совершённые США после распада СССР, за которые расплачивается весь мир и из-за которых Вашингтон проиграет в стратегической борьбе:

1. В постсоветскую эпоху США не наладили отношения с Россией.

«Вашингтон, вероятно, навсегда упустил шанс для того, чтобы ввести Россию в западные политические и экономические структуры, а также организации по безопасности», — говорится в статье.

2. США превратили Китай из региональной державы в промышленного и военного гиганта мирового масштаба. И теперь американцы не знают, что с этим делать.

3. США оставили доминирующие позиции на Ближнем Востоке: вместо «контролируемого хаоса» после начала «арабской весны» они открыли ящик Пандоры. Реальной проблемой для Америки стал не исламский терроризм, а усиление в регионе других держав, прежде всего России и Китая.

4. Неолиберальная политика США позволила европейским странам постепенно вырваться из рамок американских интересов и проявлять самостоятельность, выстраивая отношения с Россией, Китаем и Ираном.

Оказалось, что США не на кого положиться



Процесс децентрализации мировой политической системы продолжается с начала века идёт своим чередом, но украинский кризис наглядно продемонстрировал слабость Соединённых Штатов.

Следовать в фарватере американцев отказываются их традиционные союзники по всему миру. Наследные принцы Саудовской Аравии и ОАЭ даже отвечать на звонок президента США Джо Байдена не стали, а он хотел обсудить вопрос глобального масштаба, на который реальное влияние имеют ближневосточные монархии — нарастить объёмы добычи нефти для снижения котировок. Более того, Эмираты на голосовании в Совете Безопасности ООН по внесённой американской делегацией резолюции, осуждающей Россию за проведение спецоперации на Украине, предпочли воздержаться, вместо того чтобы поддержать партнёра.

Не спешит осуждать действия Москвы высшее политическое руководство Израиля, поскольку это создаст трудности для сдерживания иранского присутствия в Сирии, хотя отдаёт себе отчёт в том, что может разозлить своего самого важного союзника — США.

Отказалась присоединяться к инициированной Вашингтоном санкционной волне Турция: солидарность стран — это, конечно, выглядит красиво, но замерзать будут соотечественники президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и разгребать последствия придётся именно ему. А пример США и ЕС, где людям советуют прикрутить отопление в домах и меньше пользоваться транспортом на фоне роста стоимости энергоресурсов, не привлекает совсем. Настало время мести американцам. Как Ближний Восток отреагировал на спецоперацию РФ на Украине © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Отрицательный ответ на просьбу о поставках оружия Украина, за которую так ратуют США, получила от Японии и Южной Кореи, традиционно придерживающихся атлантистских взглядов.

Американцы выпрашивают поддержку

Военная спецоперация РФ не просто проводит демилитаризацию и денацификацию Украины, по её итогам изменится миропорядок в целом.

Новая система ещё в процессе формирования, но США уже оказались в непривычной для себя роли — им приходится обращаться к отдельным странам за помощью. Причём даже к тем, в отношении которых сами же ввели жёсткие санкции, например, в Венесуэлу прибыла американская делегация для обсуждения возможности поставок нефти.

Теперь взор Вашингтона устремлён на традиционных союзников России в стремлении перетянуть их в свою орбиту. Самым ярким примером стала Индия, которую Белый дом попытался убедить следовать своему курсу по украинскому вопросу. 11 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин провели в Вашингтоне встречу со своими индийскими коллегами Субраманьямом Джайшанкаром и Раджнатхом Сингхом, а Джо Байден пообщался с премьер-министром Нарендрой Моди по видеосвязи.

Накануне мероприятия пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что нежелание Индии поддержать позицию США на этом направлении усиливает напряжённость в двусторонних отношениях.

На пресс-конференции Блинкена спросили, что США могут сделать, чтобы стать ключевым партнёром Индии и добиться от неё осуждения спецоперации РФ. Глава внешнеполитического ведомства в ответ сказал, что Вашингтон может и хочет быть предпочтительным партнёром для Нью-Дели практически во всех сферах: в торговле, технологиях, образовании и безопасности — и выразил готовность заменить Россию по многим направлениям.

«Конечно же, существует длительная история взаимоотношений между Индией и Россией, в том числе в том, что касается военной техники. Эти отношения укоренились многие годы назад. Теперь мы можем и готовы быть такого рода партнёром», — заявил Блинкен.

Закупка российского вооружения Индией приводит Вашингтон в ярость, но отказываться, в частности, от ЗРК С-400 «Триумф» она не собирается. Москва развернулась на Восток. Как будут сотрудничать Россия и Индия © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Завоевать политическую лояльность Вашингтон хочет также обещанным военным сотрудничеством, совместными проектами в космосе и киберпространстве, наращиванием торгового оборота и содействием в диверсификации поставок энергоресурсов.

Выслушав все предложения американских визави, своё слово на пресс-конференции сказал глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар: «Мы следим за происходящим, как и любая другая страна. Мы делаем собственные выводы и оценки. И поверьте мне, у нас имеется понимание того, что отвечает нашим интересам. <…> США знают, что Индия и Россия — естественные союзники, и что наши отношения очень стабильны. Индия также будет очень осторожна, чтобы основные национальные интересы США не пострадали из-за наших отношений с какой-либо другой страной в мире».

Когда американская журналистка с телеканала Al Jazeera практически вынуждала представителей Индии осудить спецоперацию РФ на Украине, дипломат заявил: «Я предпочитаю поступать по-своему и формулировать по-своему».

На этом корреспонденты не остановились и спрашивали, откажется ли страна от наращивания импорта нефти из России, тогда Джайшанкар ответил, что энергоресурсы необходимы для энергетической безопасности Индии, добавив, что объём, закупаемый Нью-Дели за месяц, меньше, чем у Европы за полдня.

Что касается планов Индии по диверсификации оборонных закупок после начала спецоперации на Украине, министр обороны страны Раджнатх Сингх неоднозначно сказал: «Ждите и смотрите».

Санкционная дубинка бьёт мимо

Если не работают «печеньки», США применяют кнут в виде санкций. Однако далеко не всегда они срабатывают так, как хотелось бы Белому дому.

«Блицкриг, на который рассчитывали наши недоброжелатели, не состоялся, — заявил президент РФ Владимир Путин. — Да, в некоторых отраслях будет непросто. Мы справимся с этими сложностями. Экономика России достаточно стабильно работает и эффективно. Курс доллара вернулся к параметрам до начала операции, хотя в среднесрочной и долгосрочной перспективе риски могут нарастать».

Рассчитывали западные политики, что санкции вызовут экономические трудности, а затем и народные протесты против властей. Однако этого не произошло. Американский журналист Брэдли Бланкеншип в колонке для китайского издания Global Times отмечает, что, вступив в экономическую борьбу с Россией, Запад переоценил свои возможности.

«Выступая 26 марта в Варшаве, Джо Байден сказал, что из-за западных санкций «рубль превратился в мусор». Это утверждение было явным преувеличением, и действительность его опровергла: с момента начала российской специальной военной операции на Украине рубль почти полностью восстановил утраченные позиции», — говорится в статье. «Тотальная война»: Эксперт рассказал о том, что сейчас происходит с курсом рубля © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Бланкеншип обращает внимание на то, что российские энергоресурсы оказались незаменимыми для мировой экономики, а их рынок сбыта не ограничивается только союзниками США. Для Москвы по-прежнему открыты рынки тех регионов, которые не хотят и не могут разорвать с ней взаимовыгодные экономические связи.

«Так работает глобализация. И да, она действительно работает. Безусловно, где-то циркулируют истории о финансовом волшебстве российского Центробанка, но важной причиной стабилизации рубля стало то, что деглобализация оказалась невозможной. Это неотъемлемая и постоянная черта мировой экономики», — подытоживает автор.

Британское издание The Economist решило оценить настроения стран относительно ситуации на Украине и разделило их на три группы: пророссийские, нейтральные и прозападные. Получилось, что позицию Москвы поддерживают 28 государств (Китай, Сирия, Пакистан, Эфиопия, Эритрея и др.), на долю которых приходится около 1/3 мирового населения; дистанцироваться от этой истории предпочли 32 государства (Индия, Бразилия, Бангладеш и др.), где также проживает около 1/3 населения; а солидарность с США выразило 131 государство с 36% мирового населения.

На основании этого исследования The Economist констатирует, что далеко не всё мировое сообщество считает Россию изгоем.

Новые центры силы

Объясняя причину, по которой ОАЭ не оказывают Вашингтону поддержку в ситуации с Украиной, политолог Абдулхалек Абдулла сказал, что США уже не единственная сверхдержава в мире, это и побуждает Эмираты и другие страны диверсифицировать список партнёров. Эксперт объяснил, что будет, если Турция, Бразилия, Индия и Китай введут санкции против РФ из-за Украины © REUTERS, Dado Ruvic

Тем, кто хочет быть в тренде в будущем, нужно налаживать отношения с наиболее перспективными акторами международных отношений уже сегодня. По оценке аналитиков консалтинговой сети PwC, к 2050 году в топ-5 мировых экономик будут входить США, Китай, Индия, Индонезия и Бразилия (6-ю строчку отводят России). Любопытно, но, помимо самих Штатов, оставшиеся четыре государства действия Москвы не осуждают и санкции против неё не вводят.

«Однополярный мир не способен существовать. Любая система будет более устойчивой, если она будет опираться не на одну точку опоры. Чем больше опор, тем устойчивее система. Что было бы плохого, если бы США, ЕС, Россия, Китай, возможно, Индия, если бы наша вся мировая система и наша планета держались на этих четырёх точках опоры? Она не была бы устойчивее, чем опираясь на саморазрушительную одну опору в виде США? Я думаю, этим всё сказано», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 12 апреля на пресс-конференции с российским лидером на космодроме «Восточный» в Амурской области.