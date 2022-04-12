Астрология и политика. Кто будет следующим президентом Америки? «Битва старцев»

В 2024 году президенту Джо Байдену исполнится 82 года. Если он доживёт до этого времени и будет участвовать в выборах, это будет беспрецедентный случай. Он уже поставил рекорд — в 2020-м

Что будет: Трамп, Байден, коронавирус, мальчик Ананд? Астрологический прогноз Джо Байден стал президентом, ему было 78 лет, и он стал самым пожилым президентом Америки.

Согласно второй статье Конституции США, будущий президент не может быть моложе 35 лет. Но, кажется, пора сделать ограничение по возрасту и с другой стороны, по старости.

Физическое состояние дедушки Байдена давно вызывает вопросы. Не намного моложе другие возможные кандидаты.

77 лет в 2024 году будет Хиллари Клинтон, которой по-прежнему очень хочется стать первой женщиной — президентом США.

Да, время бежит. Даже Монике Левински будет в 2024 50 лет.

78 лет будет в 2024 году Дональду Трампу.

Про «битву старцев» шутят уже сейчас. Но не факт, что именно эти пожилые претенденты будут выдвинуты двумя правящими партиями США.

Кто, кроме «старцев»

От выборов-2024 ждут и других неожиданностей.

Возможно, за пост президента будет бороться Камала Харрис (сейчас занимает должность вице-президента) или Эрик Адамс (сегодняшний мэр Нью-Йорка). Оба они — чернокожие, и тогда в истории США появится второй чернокожий президент, после Обамы. Или, наконец, первый президент — женщина.

Камала уже первая женщина — вице-президент, а в 2021 году она на один день получила полномочия президента США (пока Джозеф Байден был под наркозом).

Такой многофункциональный Байден. Почему он оказался четвертым с края © REUTERS, Evelyn Hockstein Александрия Окасио-Кортес, чья политическая карьера началась недавно, но эта бойкая девушка уже сейчас — явный возможный претендент на место президента.

Тогда это, вероятно, будет ещё и самый молодой президент за всю историю США. И первый президент-латиноамериканка. В октябре 2024-го ей как раз исполнится 35 лет. В ноябре 2024-го — выборы.

А возможно, удача на выборах улыбнётся Питеру Буттиджичу. И тогда Америка получит первого президента — открытого гомосексуалиста.

Далеко, конечно, шагнула в толерантности страна с момента высадки первых пилигримов, отцов-основателей на берег Америки.

Отцами-основателями были суровые, крайне консервативные и крайне религиозные люди. Они покинули Британию и отправились за океан, в первую очередь, из-за религиозных убеждений.

Они были пуританами — протестантами, которые не поддержали англиканскую церковь.

С тех пор в США практически все президенты были протестантами. Билл Клинтон — баптист. Отец и сын Буши — методисты. Были евангелисты, пресвитериане. Дональд Трамп принадлежит к пресвитерианской церкви. Хотя предпочитает себя позиционировать как «покровитель всех христиан».

Был квакер (президент Ричард Никсон). Один из претендентов был мормоном (Митт Ромни). Барак Обама заявлял, что он по вере — протестант, но не принадлежит ни к одной церкви.

Больше 90 процентов жителей США и сейчас заявляют, что они верят в Бога, 84 процента — принадлежат к какой-то формальной религии. Это один из самых высоких показателей в мире.

Президент-католик и мартовские иды

Но президенты-католики всё ещё большая редкость в США. До Джозефа Байдена таким был один.

Первым президентом — католиком по вероисповеданию был Джон Кеннеди. Убит до конца срока.

Вторым мог бы стать его брат Роберт Кеннеди, если бы не был убит в самом начале предвыборной кампании.

Вторым (после Джона Кеннеди) президентом-католиком стал Джозеф Байден. Были зловещие предсказания и по этому поводу. Мол, не досидит. Пока что они не сбылись. Но есть немаленькая вероятность того, что Джозеф Байден не сможет исполнять обязанности президента по состоянию здоровья. И произойдет это уже в 2022 году.

Вся Америка в 2022 году — это иллюстрация к истории про мартовские иды (день в середине марта). На этот день предсказатель напророчил римскому диктатору Гаю Юлию Цезарю огромную опасность.

Когда Цезарь шёл в сенат на свое последнее заседание, он встретил жреца и сказал ему с усмешкой:

— Мартовские иды пришли, а я, как видишь, жив.

— Пришли, но ещё не прошли — ответил жрец.

Через несколько минут Цезарь будет убит заговорщиками.

Эта зловещая тень мартовских ид нависла над всей Америкой.

Мартовские иды пришли, и ещё долго не пройдут.

Байден может покинуть свой пост уже этой осенью не по состоянию здоровья, а после выборов в Конгресс. На выборах в Конгресс, по всем опросам, побеждают республиканцы, которые ожидаемо запустят процесс импичмента президента.

Однако «сонный Джо» уже доказал, что великий и могучий админресурс в руках демократов может уничтожить любые демократические процедуры.

Например, голосование по почте может резко изменить результаты выборов в Конгресс, так же, как изменило результаты выборов президента в 2020 году.

Поэтому впереди — много сюрпризов. Но и время не играет на руку «старцам».

Новые религии. Новая Латинская Америка

Эксперт объяснил, почему Байден упорно призывает свергнуть Путина © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Папа Римский теперь заявляет, что «гомосексуалисты имеют право на семью» и «католики должны извиниться перед геями». Папа теперь «в тренде» и сигналы подаёт соответствующие.

Люди делятся сегодня, если можно так сказать, по другим способам верить.

Есть те, кто верит в «климатическую» религию.

Есть те, кто верит в движение БЛМ.

Есть те, кого больше всего волнуют права трансгендеров, гомосексуалистов и лесбиянок. И представителей ещё 36 «полов» — по крайней мере, столько предлагает на выбор «Тиндер». Тонкие, еле уловимые различия между бигендерами, демигендерами, квирами и флюидами — причина жарких дискуссий.

Но, конечно, главный вызов — экономическое неравенство.

За чертой бедности в США живёт треть населения — 32 процента. Около миллиона бездомных только школьников. Точное число всех бездомных подсчитать затруднительно.

В 2020 году по специальным карточкам, которые заменили продовольственные талоны, питалось 44 миллиона человек в США, рекордное число. Это последствия пандемии коронавируса, которая усугубила положение тысяч семей.

Самые бедные группы — афро- и латиноамериканцы, которые живут намного беднее и хуже «белого большинства». Впрочем, белое большинство скоро станет меньшинством. По последней переписи, только 57,8 процентов населения США — белые.

Напротив, количество латиноамериканцев быстро растет. В 2020 году это — 18,7 процента. Афроамериканцев — 12,4 процента.

Через 15-20 лет США станут страной с преобладанием не белого населения, и это без учёта нелегальной иммиграции. А с её учётом США уже сейчас латиноамериканская страна.

Латиноамериканцы — самая быстрорастущая группа населения за счёт рождаемости. За последние 10 лет 51 процент родившихся в США — это латиноамериканцы.

По самым скромным прогнозам, уже к 2042 году латиноамериканское население в стране будет превосходить по численности англосаксонское. (Для сравнения — в 1950 году латиноамериканцев в США был 1 процент).

И вот тут становится понятно, как взошла, даже, можно сказать, взлетела звезда Александрии Окасио-Кортес. В 2018 году она сенсационно победила на выборах в Конгресс, став самым молодым членом Конгресса США за всю его историю. «Сэнди» имеет оглушительную и совершенно невыполнимую программу реформ.

Всем, особенно бедным и цветным, надо дать пенсии, отпуска, бесплатную медицину, бесплатную учебу в вузах и школах. Дома и работу, конечно. Ещё надо бороться с климатическими изменениями и за права всех трансгендеров.

Добиться этого, по мнению Александрии, очень просто — надо обложить налогом богатых. Правда, на все реформы «кортесианства», как уже сейчас называют политический курс Александрии, понадобится 50-100 триллионов долларов. Но это её не смущает.

Конечно, такая фигура, как привлекательная латиноамериканка, которая борется за права бедных, просто должна была появиться на электоральном поле.

Александрия и ее платья

Александрия — пуэрториканка, она родилась в семье среднего достатка. Высшее образование получила, но потом её семья обеднела, и Александрия вынуждена была работать официанткой и барменом.

Теперь она борется за социальную справедливость для неимущих. Красивая, живая, молодая, дерзкая, решительная девушка-политик.

На фоне пожилых «мумий её молодость — это уже огромный аргумент. Но даже если бы она выглядела как Нэнси Пелоси (82 года, спикер палаты представителей Конгресса), за неё все равно голосовали бы жители кварталов, населенных латинос.

Александрия появилась на политической сцене как раз вовремя. Она не просто выступает за права бедных, а участвует в самом популярном сегодня тренде — «ограбь миллиардера».

Обложите налогом богатых!

Однажды Рональда Рейгана, бывшего актёра кино, спросили:

— Как актёр может быть президентом?

Рональд ответил:

— А как президент может не быть актёром?

Конечно, то что делает самый молодой член Конгресса Александрия Окасия-Кортес, — это во многом спектакль.

В сентябре прошлого года на благотворительном бале в музее «Метрополитен» Александрия появилась в платье с надписью "Tax the rich" — «Обложите налогом богатых».

Этот призыв, который так мил сердцам миллионов жителей США, оказался напечатан на платье, которое само по себе стоило несколько тысяч долларов.

А комиссия Конгресса по этике начала расследование, каким именно образом симпатичная конгрессвумен получила в подарок билет на благотворительный бал, который стоит 35 000 долларов.

Да и вообще подозрительно выглядит сам неожиданный взлёт Александрии, которая так хорошо отвечает чаяниям простых избирателей.

Сегодня даже миллиардеры в США понимают, что гнев народа надо выпускать.

Пока что собираются "tax the richest". А потом миллиарды, собранные в виде налогов, полностью вернут миллиардерам назад под видом заказов на оборону и других расходов государства.

Это старый трюк. И так уже готовится сделать Байден. «Пришел тот день, когда богатейший 1 процент населения должен начать выплачивать справедливую долю», — торжественно провозгласил недавно президент США.

Как пишет американская пресса, самые богатые люди мира платят мизерную часть в виде налогов. Джефф Безос, Илон Маск, Джордж Сорос, Уоррен Баффет и другие 25 самых богатых американцев платили в год по 3,4 процента налогов. В то время как в среднем по стране ставка налога составила больше 13 процентов.

Пресса не зря начала «разоблачение». Это сейчас популярная повестка дня. Уже и Папа Римский, и Генсек ООН — все предлагают повысить налоги на сверхбогатых.

Особенно очевидно это стало после пандемии, когда миллионы в Европе и США разорились. А 600 сверхбогатых семей Америки, наоборот, стали за это время намного богаче.

Уже и сами миллиардеры говорят об этом. «Капитализм… должен быть реформирован», — пишет Рэй Далио (состояние — 17 миллиардов долларов).

Так что Окасия ничем не рискует, появляясь в своем платье на балу сверхбогатых. Она легко входит таким образом в «приличное общество» с имитацией классовой и политической борьбы.

На этой волне Александрия вполне может стать и мэром, и губернатором, и даже президентом страны. И даже, может быть, кого-нибудь немножко «раскулачит» в рекламных целях.

Но это не так важно. Немного реформировать капитализм, как предлагают богатейшие, уже не получится.

Уже поздно что-то реформировать. Другой вопрос на повестке дня. Никого не спасёт уже больше налогов с Илона Маска и Джеффа Безоса (хоть это и было бы очень приятно).

Мировая колониальная система, которая 200 лет строилась коллективным Западом и поддерживается США — выживет ли она? От этого зависит благополучие и страны, и её президента. И возможность что-то «реформировать».

Не так важно, кто именно выиграет выборы президента.

Даже если этим президентом станет Александрия в своих вызывающих платьях.

Колониальная эпоха уходит.

Происходит разрушение всей мировой финансовой архитектуры.

Мировая колониальная система, позволявшая США управлять «цивилизованными странами» и бомбить «нецивилизованные», исчезает. Пришло время грандиозных реформ.

Но произойдет это не завтра. А когда?

Возможно, прав Дональд Трамп, который сегодня заявляет — с прицелом на выборы-2024: «Через три года нашей страны не останется».

Американская революция 2.0. Плутон в Водолее

Как это выглядит с точки зрения астрологии?

Американские астрологи предсказывали огромные потрясения самим США уже начиная с февраля 2022, в том числе по гороскопу государства. Плутон вернулся в ту точку, в которой он был в гороскопе основания страны, 4 июля 1776 года.

Так как эта планета движется чрезвычайно медленно, возвращение происходит впервые. Ожидаются большие потрясения. Это будет, можно сказать, «перезапуск» истории страны.

Американские астрологи прогнозировали возможную гражданскую войну в США, битву между бедными и богатыми, серьезные проблемы с долларом и финансовой системой.

Интересно, что Плутон вернулся в точку основания 20 февраля 2022 года. Этот момент торжественно называли в публикациях в США началом «Американской революции 2.0».

Через два дня Россия признала ДНР и ЛНР, а ещё через два дня началась СВО. Совпадение?

Было ли это событие связано с тем, что началось переформатирование мира? Это совпадение, за которым надо наблюдать.

Но основное астрологическое событие общемирового масштаба — переход Плутона в знак Водолея — произойдет 23 марта 2023 года. Запомним эту дату.

23.03.2023.

Кардинальные перемены в самих США и во всем мире «запланированы» именно на период 2023—2025.

Начнётся переформатирование политических, финансовых и военных систем (за всё это отвечает Плутон).

Собственно, начинается этот процесс уже сейчас. Тренды такого масштаба проявляются за годы до того, как происходит само событие.

Юпитер и Сатурн

Но не только о Плутоне речь. Мы живём в годы, в которые совпало окончание нескольких мировых циклов.

С 2020 года началась «великая мутациям — встреча Сатурна и Юпитера в знаке Воздуха, в Водолее. И с этого момента две планеты будут встречаться только в знаках Воздуха. Весь мир переходит в другую стихию.

Эпоха капитализма, которую символизировали встречи (мутации) Юпитера и Сатурна в стихии Земли, закончилась.

Что несёт нам новая эпоха Воздуха? Справедливость и равноправие.

Запрос на социальную справедливость, который сформировался внутри США («пусть миллиардеры делятся»), давно формируется в мировом масштабе. Требуется принципиально новый мировой порядок.

Социальная справедливость, права и возможности не только для стран «золотого миллиарда», но для всего мира.

Сегодня мы живём, по сути, в кастовом обществе. Человек сталкивается с чудовищной социальной несправедливостью внутри любой страны. Но и в мире уже давно есть разделение на страны — «высшие» и «низшие».

Мы вступаем в другой мир. Мир несправедливости должен исчезнуть. Плутон — планета огромных трансформаций — вступает в Водолей, знак братства и равенства всех людей.

Всемирная деспотия поменяется на всемирную республику.

Но пока что, на несколько ближайших лет, впереди потрясения и тектонические сдвиги. Эпоха огромных перемен. Меняется вся структура влияния и управления миром.

Мы увидим возникновение не только новых союзов между государствами, но и возникновение новых государств.

Мировые организации, такие как ООН или Совет Европы, могут полностью прекратить существование.

США, скорее всего, как государство устоит. Но гражданская война возможна. Переформатирование государства возможно. Вплоть до возникновения нескольких конфедераций на территории сегодня единого государства.

Но пока что, ближайший год, Америка будет продолжать играть или пытаться продолжать играть привычную роль мирового гегемона. Хотя все больше будет понятно, что это имитация прежней мощи. Социальный хаос и в самих США, и в странах, которые находятся под их управлением, будет увеличиваться.

С усмешкой президент — кто бы им ни был — как бы говорит:

— Ну что? Мартовские иды пришли, а я, как видишь, жив.

Остаётся буквально несколько минут. В масштабе мировой истории — год-два.