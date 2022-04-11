Во время внезапного визита в Киев премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его прогулок с президентом Украины Владимиром Зеленским по улицам Киева им обоим «случайные» киевляне как бы «случайно» подарили двух глиняных петушков

Но не подумайте ничего такого плохого из жаргона сексуально девиантных европейцев или наших зеков, у которых слово «петух» имеет очень модное в Европе, но специфическое у нас значение. Глиняный петух с некоторых пор символ того, что Украина стойко «трымаеться» (держится) в отражении «российского вторжения» в виде спецвоенной операции (СВО).

В Бородянке под Киевом такой петушок удержался на прибитом к стене кухонном шкафчике в обрушенной взрывом квартире. Вот петухами и обрадовали Джонсона с Зеленским, чтобы помнили про те страшные петушиные бои, которые разворачиваются в Украине и вокруг нее. Петушиные, но с ядерным подтекстом и такой же перспективой. И для всего мира, и для Украины с Россией. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

А события на Украине показывают, что против России, похоже, начался-таки откровенный четвертый крестовый поход коллективного Запада. Как не раз бывало встарь. С той только разницей, что на этом Западе местами поменялись главные действующие лица с главными помощниками и спонсорами.

Во время первого такого похода Россия в 1812-1815 годах разгромила весь романо-германский мир — нашествие императора Франции Наполеона Бонапарта, на стороне которого или выступили все германские государства того времени, или старались не вмешиваться (как Австрийская империя). Второй поход (Первая мировая война и интервенция в 1914-1921 годах) завершился победой Советской России над всей западной мешаниной: четырнадцатью главными интервентами — западными романо-германскими и англосаксонскими странами и Японией с их союзниками-колониями. Третий поход в 1939-1945 годах (Вторая мировая война) закончился тем, что СССР под орех разделал уже весь германо-романский мир — гитлеровскую Германию с союзниками, на которых работала вся Европа.

В двух случаях, как видим, англосаксонский мир как бы либо поддерживал Россию, либо страшно наживался на войне. Однако по итогам двух мировых войны в англосаксонском мире сменился лидер — практически ушла в небытие Британская империя, а на ее место вышли США, несказанно обогатившиеся на законных и незаконных, открытых и тайных военных поставках воюющим сторонам.

И вот теперь, рискуя, как всегда, получить по сопатке, солирует уже англосаксонский мир во главе с США, которым подмахивают первую скрипку англосаксы (Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия). Вот только последняя информация: Австралия отправила на Украину 20 бронетранспортеров «Bushmaster» стоимостью 38 млн долл. Великобритания в ближайшее время предоставит Киеву 120 единиц бронетехники и противокорабельные комплексы, зенитные ракеты Starstreak, 800 противотанковых управляемых ракет и высокоточные барражирующие снаряды. А Сенат США единогласно принял закон, возрождающий «ленд-лиз» времен Второй мировой войны, который позволит передавать оружие Украине в неограниченных количествах. Вдобавок к тому, что США, по их же данным, уже фактически подарили и надавали оружия Украине почти на 14 млрд долл. (в последние месяцы — почти 2 млрд долл.) А вот последняя вишенка на торте — Пентагон — передаст Киеву дополнительную партию «Джавелинов» еще на сумму 100 млн долл. «Азов», море и моряки, Европа выбирает войну. Итоги 10 апреля на Украине © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Насчет «безвозмездной помощи» англосаксы привирают, конечно, ибо многое выделят за деньги, в кредит. Но сейчас к англосаксам подтягивается вся остальная романо-германская Европа с примкнувшими к ней западно- и южнославянскими странами Восточной Европы и Балкан (без Сербии). То есть НАТО и Евросоюз, уже, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, превращенный в экономотдел Альянса, теперь сообща и скоординировано выступают на стороне англосаксов.

После того, как глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, посетив Киев, заявил, что конфликт на Украине однозначно должен завершиться «на поле боя», а ЕС поставит Украине деньги на все необходимое ей оружие («Мы создали подразделение, в которое вошли также украинские офицеры и сотрудники внешнеполитической службы, чтобы соотнести спрос с возможностями предложения. Нужно либо советское, либо простое в обращении оружие… Оружие имеет решающее значение. Санкции важны, но санкции не определят исход битвы в Донбассе»), Захарова в своем Telegram-канале написала: «Вот вам и "экономическая организация". Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений с НАТО».

И это чистая правда: глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что ЕС по предложению того же Борреля выделит 500 млн евро на помощь украинской армии. Значит, по словам Мишеля, финансирование уже предоставленного военного оборудования Украине вырастет до 1,5 млрд евро. Не говоря уже о той огромной помощи, которую выделяют Украине Германия, Франция и прочие члены ЕС по своим отдельным программам. Новое оружие из Великобритании, в Германии заявили о пределе, киевлян предупредили о взрывах, посевная и не только в Херсоне, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 14:00 9 апреля © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам визита в Киев и Бучу призвала ЕС быть готовыми к нестандартным шагам по вступлению Украины в ЕС. Если Украина захочет. А она уже захотела: 28 февраля ее президент Зеленский подал заявку на вступление в ЕС. И фон дер Ляйен констатировала: «Для Украины самое важное — самой решить, что она хочет делать в будущем, как хотят строить свою страну. Она хочет вступить в Евросоюз». И передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. «Украина принадлежит к европейской семье… И сегодня мы находимся здесь, чтобы дать вам первый позитивный ответ», — обосновала она свой шаг. По словам Урсулы, опросник является «базой для дискуссий в предстоящие месяцы, здесь начинается ваш путь в Европейский союз».

В итоге коллективный Запад сегодня помогает Украине деньгами, оружием, разведданными, инструкторами, советниками, тренингом военных, дипломатической поддержкой на всех международных площадках — НАТО, ЕС и ООН заканчивая.

Но Киеву традиционно мало, он хочет больше. Советник главы офиса президента (ОПУ) Михаил Подоляк написал: «37 миллиардов евро получила России от европейских стран за энергоносители в течение первых 40 дней войны в Украине. Таков, к сожалению, объем участия европейских партнеров в софинансировании войны. Мало того, что у Украины объективно не было такого объема вооружений, как у страны-агрессора, да еще и каждый день россияне получают прямые объемные платежи от европейцев для финансирования дополнительных поставок ракет и снарядов на поля боя. Такая позиция партнеров наряду с недоработанными санкциями (нет реального отключения от SWIFT ключевых российских банков, нет прямого и косвенного эмбарго на энергоносители) стимулирует россиян к расширению военных действий… Зачем Европа продолжает финансировать россиян?». Кто в Украине принимает решения. Создатель фейков и мастер манипуляций Михаил Подоляк © коллаж Украина.Ру

И ЕС одобрил пятый пакет санкций против России, ее граждан, предприятий и банков. Всего в список попали 217 физлиц и 18 организаций. Фигурантам списка запрещены поездки в ЕС, а все их активы замораживаются на территории Союза. Расширены санкции против «ВТБ», «Совкомбанка», «Новикомбанка» и банка «Открытие». А ранее сообщалось, что новые ограничительные меры предусматривают запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.

Сейчас идет 47-й день СВО: практически дозачищен Мариуполь, но ожесточаются военные действия в Донбассе, потому что ВСУ и войска России с ополченцами ЛДНР соответственно собираются атаковать и контратаковать друг друга. Потому что стороны верят исключительно в свою победу, что и делает иллюзорными надежды на переговоры в Стамбуле и на их благоприятный итог. Несмотря на все надежды и радужные прогнозы.

Но по-любому в этом противостоянии, которое может спокойно перерасти в Третью мировую войну, по-прежнему остается неопределенными и нерешенными две проблемы. Первая — это цена войны. В ней и то, сколько будет затрачено средств на боевые действия, и то, кто и за какие деньги будет после войны восстанавливать или хотя бы приводить, как говорится, в божеский и пригодный для жизни людей вид Украину, которая рискует в этой войне быть уничтоженной дотла.

Запад, скорее всего, понимая, что проиграет России этот бой за Украину, хочет не только максимально истощить «врага», но и потом навесить на Москву разрушенную страну. Чтобы Россия ее восстанавливала и платила деньги уже на восстановление. Как сейчас платит, скажем мягко, за военные потери. И свои, и украинские. Это, если хотите, и есть тайный «план Б» по истощению России хитрым коллективным Западом, который Украиной ведет войну с Россией и которому ни для чего другого Украина не нужна.

Вторая проблема в том, что Россия не может проиграть войну за Украину, которая нужна ей вся. Потому что любой кусок Украины, который останется под контролем Запада, вновь будут накачиваться оружием и затачиваться против России.

У России один выбор: или сейчас все доделать с Украиной до конца и превратить ее в безопасного для себя демилитаризированного и денацифицированного соседа, или все начинать сначала потом, через какое-то время, когда из Украины опять накачают новую «анти-Россию». Украина, приговорённая к преступлению. Они готовы жертвовать миллионами ради торжества национальной идеи © Telegram-канал «ШТАБ ТерО ДНР»

Раскол Украины на две или больше частей ничего не решит, а только отсрочит решение проблемы. Равно как и не надо, скорее всего, надеяться на какие-то договоры и гарантии безопасности России или Украины, выданные под западные гарантии. И дело не только в том, что Украина, подталкиваемая Западом и науськиваемая его обещаниями помочь, все время демонстрирует недоговороспособность и стремление похоронить любую договоренность, превратив любой «Стамбул-1» в «Минск-2». Недорешенные геополитические противостояния постоянно возрождаются на том месте, где остановились прежний раз, поверив в полумеры.

И романо-германский, и англосаксонский миры, давно воюя с Россией, и на этот раз уже почувствовали вкус российской крови в Украине и не остановятся. И в России не могут этого не понимать, хотя многие и делают вид, что не понимают. И надеются на то, что и на Западе все боятся Третьей мировой, которая может стать ядерной и может уничтожить всех.