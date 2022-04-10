Среди украинских олигархов третье место в списке Forbes долгое время занимает Константин Жеваго, который сколотил миллиарды на продаже железной руды (компания «Феррэкспо») и финансовых махинациях (банк «Финансы и кредит»)

Олигархи на фронте. Как Ахметов, Коломойский и другие миллиардеры ведут себя во время спецоперации РФ Константин Жеваго занял пост финансового директора ЗАО «Финансы и кредит». Своему взлету он был обязан однокурснику и впоследствии бизнес-партнеру Сергею Черепу, отец которого, Валерий, занимал тогда высокие посты в сфере строительства и транспорта в молодой независимой Украине.

В середине 1990-х «Финансы и кредит» (ФиК) развивается в полноценную финансово-промышленную группу. Произошло это не без содействия бизнесменов и политиков из окружения Юлии Тимошенко.

Группа «Финансы и кредит» тогда скупала за гроши предприятия по всей Украине. Самым удачным приобретением становится Полтавский горно-обогатительный комбинат, расположенный в Комсомольске (ныне — Горишние Плавни). В 1998 году напористый молодой олигарх пытался незаконно захватить предприятие по производству шин в Белой Церкви под названием «Росава», но случилась осечка, а против него было возбуждено уголовное дело. Единственным способом спастись для Жеваго было избрание в Верховную Раду, что давало ему депутатский иммунитет.

В политике и бизнесе Жеваго стал известен как жесткий и суровый человек, которого ничто не останавливает перед увеличением прибыли. Почти все 30 лет независимости Украины он ходит под уголовными делами. Его обвиняли в подкупе судей и захвате предприятий, в доведении до смерти председателя Луганскоблэнерго Михаила Полякова и растрате средств вкладчиков, но ни одно дело не было доведено до конца.

Ахметов опять увеличил доходы. Кто бросит вызов богатейшему человеку Украины

Группа «Финансы и кредит» контролировала как минимум 60 предприятий, разбросанных по всей стране, в том числе фармацевтические предприятия и банки, вагоностроительные заводы и молочные комбинаты.

После Блока Тимошенко олигарх несколько раз менял фракции. В 2012-м прошел в Раду как самовыдвиженец по мажоритарному округу. Затем успешно повторил свою кампанию в 2014 году, хотя за всю политическую деятельность стал рекордсменом по количеству пропущенных заседаний. Депутатский мандат нужен ему лишь ради иммунитета. И только в 2019 году в своем округе он впервые проиграл, уступив кандидату от «Слуги народа» Алексею Мовчану.

После Евромайдана на бизнес Жеваго положил глаз президент Порошенко. В 2015-м банк «Финансы и кредит» признали неплатежеспособным с подачи Валерии Гонтаревой, но делу о преступном завладении средствами вкладчиков на сумму около 5 миллиардов гривен долго не давали ход.

После воссоединения Крыма с Россией произошел конфликт вокруг принадлежавшего Жеваго Керченского завода «Залив». Было принято решение о перерегистрации завода согласно российскому законодательству. Инициативная группа работников завода обвинила владельца завода в незаконном приобретении акций, выводе средств и сокращении рабочих мест.

На Украине же только в 2019 году за него взялись всерьез правоохранительные органы. Генпрокуратура Украины подозревала его в растрате имущества банка «Финансы и кредит». В 2019 г. Государственное бюро расследований (ГБР) объявило Жеваго в розыск. Ему вменяли причастность к растрате 2,5 млрд гривен обанкротившегося банка.

История мошенничества в банке «Финансы и кредит» типична для Украины: связанные с собственником банка фирмы берут у него кредиты, частично этими кредитами гасят предыдущие займы, часть денег выводят в офшоры под видом оплат фиктивных поставок. Также банк манипулировал финансовой отчетностью, чтобы получать стабилизационные кредиты НБУ, а потом эти деньги выводились через карточные счета. Однако «Харьковская правозащитная группа» объявила Жеваго «жертвой политических репрессий». В ноябре 2019 года директор ГБР Роман Труба сообщил, что Жеваго скрывается в одной из стран Европы. Однако уже в 2020 году дело развалилось, а адвокат Жеваго сообщил, что подозрения с его подопечного сняли.

После банкротства банка «Финансы и кредит» Жеваго начал обратно выкупать в 2020 году у государства активы, которые ранее контролировала его финансово-промышленная группа. При этом от аукционов по продаже под любыми предлогами отстранялись потенциальные конкуренты, а активы продавались по относительно низким ценам.

Украинский олигарх Ахметов готовит судебный иск против России © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

По новым оценкам журнала Forbes, у Жеваго сейчас $1,4 млрд. Он 2190-й в общем рейтинге миллиардеров. В прошлом году у него было $2,3 млрд, то есть за год он потерял почти миллиард долларов.

С началом российской операции Константин Жеваго, как и большинство украинских толстосумов, занял ура-патриотическую позицию. Он называет российские власти «военными преступниками» и верит в «процветающую Украину в ЕС и НАТО». По его словам, в РФ его предприятия не работают уже больше 10 лет.

«Сотни миллионов гривен уже направлены в помощь армии, территориальной обороне и населению. В частности, компания АвтоКрАЗ бесплатно передала военным и территориальной обороне автомобилей более чем на 50 млн гривен, Ferrexpo выделила более 50 млн гривен в поддержку гуманитарных нужд ВСУ, уплатила 1 млрд гривен налога на прибыль вперед», — отчитывается миллиардер о своей помощи украинской армии.

В целом же Константин Жеваго — один из бизнесменов 1990-х, выходец из криминальных кругов, все последние 30 лет жестко расправлявшийся с конкурентами, если они были ему по зубам. Политическая деятельность давала ему депутатский иммунитет до определенного времени, а также помогала решать вопросы с властью в связи с многочисленными уголовными делами.