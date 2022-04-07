Зеленский «взорвал» Грецию 

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает серию выступлений перед парламентами разных стран. 7 апреля по графику была Греция.

Депутаты от Компартии Греции и правой партии «Эллиники лиси» («Греческое решение») бойкотировали выступление украинского лидера, от фракции левой партии «МЕРА25» был только Йоргос Логиадис.

«Женщины просили на коленях». Для кого ВСУ хуже «Азова»
«Женщины просили на коленях». Для кого ВСУ хуже «Азова»
© РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Компартия объяснила своё решение: «(Осуждение действий России на Украине и солидарность с народом Украины — ред.) не имеют никакого отношения к какой-либо поддержке президента Владимира Зеленского, а это заседание имеет как раз такие характеристики, так как Зеленский — часть проблемы, глава реакционного правительства, примкнувшего к лагерю США — НАТО — ЕС, который также несёт ответственность за войну и страдания народа Украины. Зеленский несёт ответственность за нарушение прав трудящихся и народа, за поддержку и сотрудничество с фашистскими штурмовыми батальонами, такими как батальон «Азов», который органично влился в украинскую армию, полицию и все государственные структуры».

Послушать украинского президента пришли премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, который и пригласил Зеленского, президент страны Катерина Сакелларопулу, министры, посол Украины в Греции Сергей Шутенко, члены правящей партии «Новая демократия», а также оппозиционных партий СИРИЗА — Прогрессивный альянс и «Движение перемен».

Председатель парламента Константинос Тасулас сказал, что Греция с первого момента была на стороне Украины и отправила ей военную и гуманитарную помощь. В отличие от депутатов «Новой демократии», представители других политических сил не стали приветствовать Зеленского.

После рассказа о ситуации на Украине глава государства призвал Афины оказать всю возможную помощь и предложил посмотреть видеозапись с обращением бойцов батальона «Азов» греческого происхождения.

Первый из них, представившийся Леонтой Михаилом, сказал, что родился в Мариуполе, его дедушка «воевал с нацистами во время Второй мировой войны, а сам он воюет с русскими нацистами». Отметив, что в городе очень много греков, призвал соотечественников помочь.

Второй — Анастасиос, выступавший в маске, заявил: «Вы можете помочь, можете говорить об этом, можете направить гуманитарную помощь в Мариуполь».

После окончания речи Зеленского Ципрас не встал. Увиденное возмутило и остальных.

Мифы и надежды украинской непобедимости. Неонацисты верят в чудеса
Мифы и надежды украинской непобедимости. Неонацисты верят в чудеса
© AFP, Genya SAVILOV

Секретарь партии СИРИЗА — Прогрессивный альянс Ольга Геровасили заявила: «Мы с уважением и солидарностью выслушали сегодня демократически избранного президента Украины Зеленского, который сопротивляется вторжению России на Украине, и мы заявляем о нашей солидарности. Однако недопустимо, чтобы сегодня перед греческим парламентом вместе с президентом Зеленским выступал и член батальона «Азов». В ближайшее время у нас будет встреча председателей (парламентских фракций. — ред.), и будут запрошены объяснения у спикера парламента Константиноса Тасуласа о том, был ли он проинформирован и дал ли он согласие на это. Потому что я думаю, что это большая ошибка».

По информации газеты «Авги», Тасулас знал о существовании двух видеозаписей, но не было уточнено, что речь идёт также о выступлениях членов батальона «Азов».

«Позор в парламенте: речи Зеленского и нацистам батальона «Азов» сегодня аплодировали партии оси НАТО, потому что этого требуют натовские инструкции и обязательства», — говорится в комментарии пресс-службы ЦК Компартии Греции.

Правда всё равно пробьётся наружу

Бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер на вебинаре, посвящённом событиям на Украине, опроверг утверждение Киева и западных стран о том, что к убийству мирных жителей города Буча Киевской области причастны российские военнослужащие.

По его словам, украинские каратели стреляли в людей на улицах, стучались в дверь к тем, кто сотрудничал с российскими военными, и убивали их.

Кровавая Буча. Кто продавил продолжение войны в Украине накачкой ее оружием?
Кровавая Буча. Кто продавил продолжение войны в Украине накачкой ее оружием?
© Twitter, U.S. Embassy Kyiv

«У нас есть видеозапись, где украинская полиция, а именно группа «Азов», гордо заявляет, что направляется на сафари. Название украинского специального полицейского подразделения, которое вошло в Бучу, было «Сафари». И они проводили сафари, чтобы зачистить пророссийских коллаборационистов. «Чистка» означает убить. Не схватить, а убить. И они делают это. А затем они ходят и снимают трупы, и говорят, что это сделали русские», — рассказал американский военный аналитик.

Риттер отмечает, что тела, запечатлённые на видеозаписи, не выглядят как пролежавшие несколько дней с того момента, как российские войска покинули Бучу, — это только что убитые люди. Кроме того, есть свидетельство мексиканского журналиста, который попал в город в тот же день, когда украинцы объявили об инциденте, снимал погибших и видел свежую кровь.

«Эти люди были убиты 1 апреля украинской Национальной полицией, а затем президент США выходит и говорит, что это военное преступление, совершённое русскими, и Владимир Путин должен быть привлечён к ответу в Гааге. Это война пропаганды. <…> Люди были убиты. Не русскими, а украинцами. Но это не тезис, который продвигают тут (в США — ред.). Здесь утверждают противоположное», — заявил военный эксперт.

Не говорят западные СМИ и о том, что Россия уверенно побеждает в спецоперации на Украине, а об этом свидетельствуют все показатели.

Лукашенко отрезвил власти Украины и указал правильный путь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал украинских чиновников искать счастье у себя.

«Если ещё хоть немного разума осталось у руководства Украины, они должны понимать, что после войны начнётся период возрождения, восстановления. И если они думают, что просто так, бескорыстно, придут западные государства и Украину восстановят, — ничего подобного!» — заявил он на заседании Совета безопасности республики.

Белоруссия провела спецоперацию на Украине. Лукашенко раскрыл детали
Белоруссия провела спецоперацию на Украине. Лукашенко раскрыл детали
© РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Белорусский лидер предупредил, что если они и будут строить и восстанавливать какой-то завод на Украине, это будет завод не украинского народа, а той страны, которая занимается восстановлением.

«Таким образом, жесточайшая опасность в том, что на Украине вообще ничего не останется украинского. Даже олигархического. Всё это будет подмято олигархами США и крупных стран Европейского союза», — добавил Лукашенко.

Он настаивает на своей позиции, что три славянских народа — Россия, Белоруссия, Украина — должны, наконец-то осознав происходящее в мире, сесть за стол и договориться на равных.