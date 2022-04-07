Выступить перед греческими политиками президент Украины Владимир Зеленский решил вместе с бойцами батальона «Азов», но эффект получился обратным. Бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер привёл доказательства вины Украины в провокациях в Буче, а президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл глаза Киеву на «безвозмездную помощь» Запада

Зеленский «взорвал» Грецию

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает серию выступлений перед парламентами разных стран. 7 апреля по графику была Греция.

Депутаты от Компартии Греции и правой партии «Эллиники лиси» («Греческое решение») бойкотировали выступление украинского лидера, от фракции левой партии «МЕРА25» был только Йоргос Логиадис. «Женщины просили на коленях». Для кого ВСУ хуже «Азова» © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Компартия объяснила своё решение: «(Осуждение действий России на Украине и солидарность с народом Украины — ред.) не имеют никакого отношения к какой-либо поддержке президента Владимира Зеленского, а это заседание имеет как раз такие характеристики, так как Зеленский — часть проблемы, глава реакционного правительства, примкнувшего к лагерю США — НАТО — ЕС, который также несёт ответственность за войну и страдания народа Украины. Зеленский несёт ответственность за нарушение прав трудящихся и народа, за поддержку и сотрудничество с фашистскими штурмовыми батальонами, такими как батальон «Азов», который органично влился в украинскую армию, полицию и все государственные структуры».

Послушать украинского президента пришли премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, который и пригласил Зеленского, президент страны Катерина Сакелларопулу, министры, посол Украины в Греции Сергей Шутенко, члены правящей партии «Новая демократия», а также оппозиционных партий СИРИЗА — Прогрессивный альянс и «Движение перемен».

Председатель парламента Константинос Тасулас сказал, что Греция с первого момента была на стороне Украины и отправила ей военную и гуманитарную помощь. В отличие от депутатов «Новой демократии», представители других политических сил не стали приветствовать Зеленского.

После рассказа о ситуации на Украине глава государства призвал Афины оказать всю возможную помощь и предложил посмотреть видеозапись с обращением бойцов батальона «Азов» греческого происхождения.

Первый из них, представившийся Леонтой Михаилом, сказал, что родился в Мариуполе, его дедушка «воевал с нацистами во время Второй мировой войны, а сам он воюет с русскими нацистами». Отметив, что в городе очень много греков, призвал соотечественников помочь.

Второй — Анастасиос, выступавший в маске, заявил: «Вы можете помочь, можете говорить об этом, можете направить гуманитарную помощь в Мариуполь».

После окончания речи Зеленского Ципрас не встал. Увиденное возмутило и остальных. Мифы и надежды украинской непобедимости. Неонацисты верят в чудеса © AFP, Genya SAVILOV

Секретарь партии СИРИЗА — Прогрессивный альянс Ольга Геровасили заявила: «Мы с уважением и солидарностью выслушали сегодня демократически избранного президента Украины Зеленского, который сопротивляется вторжению России на Украине, и мы заявляем о нашей солидарности. Однако недопустимо, чтобы сегодня перед греческим парламентом вместе с президентом Зеленским выступал и член батальона «Азов». В ближайшее время у нас будет встреча председателей (парламентских фракций. — ред.), и будут запрошены объяснения у спикера парламента Константиноса Тасуласа о том, был ли он проинформирован и дал ли он согласие на это. Потому что я думаю, что это большая ошибка».

По информации газеты «Авги», Тасулас знал о существовании двух видеозаписей, но не было уточнено, что речь идёт также о выступлениях членов батальона «Азов».

«Позор в парламенте: речи Зеленского и нацистам батальона «Азов» сегодня аплодировали партии оси НАТО, потому что этого требуют натовские инструкции и обязательства», — говорится в комментарии пресс-службы ЦК Компартии Греции.

Правда всё равно пробьётся наружу

Бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер на вебинаре, посвящённом событиям на Украине, опроверг утверждение Киева и западных стран о том, что к убийству мирных жителей города Буча Киевской области причастны российские военнослужащие.

По его словам, украинские каратели стреляли в людей на улицах, стучались в дверь к тем, кто сотрудничал с российскими военными, и убивали их. Кровавая Буча. Кто продавил продолжение войны в Украине накачкой ее оружием? © Twitter, U.S. Embassy Kyiv

«У нас есть видеозапись, где украинская полиция, а именно группа «Азов», гордо заявляет, что направляется на сафари. Название украинского специального полицейского подразделения, которое вошло в Бучу, было «Сафари». И они проводили сафари, чтобы зачистить пророссийских коллаборационистов. «Чистка» означает убить. Не схватить, а убить. И они делают это. А затем они ходят и снимают трупы, и говорят, что это сделали русские», — рассказал американский военный аналитик.

Риттер отмечает, что тела, запечатлённые на видеозаписи, не выглядят как пролежавшие несколько дней с того момента, как российские войска покинули Бучу, — это только что убитые люди. Кроме того, есть свидетельство мексиканского журналиста, который попал в город в тот же день, когда украинцы объявили об инциденте, снимал погибших и видел свежую кровь.

«Эти люди были убиты 1 апреля украинской Национальной полицией, а затем президент США выходит и говорит, что это военное преступление, совершённое русскими, и Владимир Путин должен быть привлечён к ответу в Гааге. Это война пропаганды. <…> Люди были убиты. Не русскими, а украинцами. Но это не тезис, который продвигают тут (в США — ред.). Здесь утверждают противоположное», — заявил военный эксперт.

Не говорят западные СМИ и о том, что Россия уверенно побеждает в спецоперации на Украине, а об этом свидетельствуют все показатели.

Лукашенко отрезвил власти Украины и указал правильный путь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал украинских чиновников искать счастье у себя.

«Если ещё хоть немного разума осталось у руководства Украины, они должны понимать, что после войны начнётся период возрождения, восстановления. И если они думают, что просто так, бескорыстно, придут западные государства и Украину восстановят, — ничего подобного!» — заявил он на заседании Совета безопасности республики. Белоруссия провела спецоперацию на Украине. Лукашенко раскрыл детали © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Белорусский лидер предупредил, что если они и будут строить и восстанавливать какой-то завод на Украине, это будет завод не украинского народа, а той страны, которая занимается восстановлением.

«Таким образом, жесточайшая опасность в том, что на Украине вообще ничего не останется украинского. Даже олигархического. Всё это будет подмято олигархами США и крупных стран Европейского союза», — добавил Лукашенко.

Он настаивает на своей позиции, что три славянских народа — Россия, Белоруссия, Украина — должны, наконец-то осознав происходящее в мире, сесть за стол и договориться на равных.