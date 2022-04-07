По новым данным журнала Forbes, бывший президент и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко выбыл из списка украинских миллиардеров. Если в феврале он владел $1,6 млрд, то к концу марта у него осталось $0,7 млрд

Олигархи на фронте. Как Ахметов, Коломойский и другие миллиардеры ведут себя во время спецоперации РФ Порошенко вернулся к тому, с чего начинал президентство в 2014 году ($0,8 млрд). За годы у власти он смог почти вдвое увеличить свое состояние.

Однако уже при Зеленском против Порошенко были возбуждены 19 уголовных дел. Ни одно из них не было доведено до конца. Более того, в начале этого года суд арестовал кое-что из имущества экс-президента по подозрению в госизмене за торговлю углем с ЛДНР в 2015 году. Арест не запрещает Порошенко пользоваться активами, но запрещает проводить с ними любые операции, например, продавать или дарить.

Правда, к данным о состоянии экс-президента нужно относиться с определенным сомнением. Последние годы он активно переписывал свое имущество, СМИ и активы на родственников и приближенных, чтобы выйти из-под действия закона об олигархах. Львиной долей его бизнеса теперь владеет его сын Алексей. Тем не менее его телеканалы это не спасло. 4 апреля Госконцерн радиовещания и телевидения выключил находящиеся под контролем Петра Порошенко «Прямой» и «5 канал» из цифрового эфира. Также из цифрового вещания убрали телеканал «Эспрессо», принадлежащий соратнику Порошенко Николаю Княжицкому.

И произошло это несмотря на недавние заявления Порошенко о договоренностях с Зеленским «начать отношения с чистого листа». «Меня пригласил Зеленский, мы дважды виделись, мы договорились начать с чистого листа. Я полностью приветствую такой подход, потому что Украина сейчас должна продемонстрировать миру единство», — говорил Порошенко в начале марта.

Сердце его империи — корпорация Roshen, которая входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире, с 2019 года, — переписана на сына Алексея.

Зеленский добивает Порошенко, Украина получает танки из Чехии и дроны из США. Хроника событий на Украине на 11:00 5 апреля © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Петро Порошенко

С 2017 года не работает Липецкая фабрика в РФ, которая ранее также входила в состав Roshen.

Крупных СМИ у Петра Порошенко официально тоже уже нет. Еще в ноябре 2021 года Порошенко заявил, что продал акции Прямого и 5 канала «журналистам». Формальным бенефициаром стала экс-член Нацсовета по вопросам ТВ и радио Ульяна Фещук.

За $300 млн в 2018 году Петр Порошенко и Игорь Кононенко продали завод Кузница на Рыбальском бизнесмену Сергею Тигипко. Однако он по-прежнему контролирует несколько автомобильных и автобусных заводов, в частности Луцкий автомобильный завод и корпорацию «Богдан».

Аграрный бизнес тоже формально переписан на сына Алексея. А это компания Укрпроминвест-Агро и связанные с ней юрлица (Агропродинвест, ПК Подолье, ПК Заря Подолья, Винницкий комбинат хлебопродуктов № 2, агрофирма Днипроагролан, АФ Иванковцы). Общий земельный банк агробизнеса — более 120 тысяч га.

В подконтрольных СМИ экс-президент пытается предстать чуть ли не голодранцем, у которого ничего нет за душой, хотя, по сути, живет он и управляет своими активами по доверенности.

Среди активов, которые еще формально остались у Петра Порошенко, следует отметить инвестфонд Прайм Эссетс Капитал. В 2020 году он показал 402 млн грн чистой прибыли.

Через данный инвестфонд, на конец 2021 года он владел 59,98% Междунарождного инвестиционного банка, 49% в страховой компании «Краина» (сейчас бенефициаром в госреестре уже числится Анна Коваленко), а также спорткомплексом «Монитор» (он же «5 элемент»).

Подконтрольные Порошенко телеканалы пожаловались на отключение от вещания © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Сейчас Порошенко курсирует между блокпостами на западной Украине, позируя в бронежилете. По его словам, он передает теробороне пулеметы, бронежилеты. Снабжает он также 206-й батальон теробороны Киева, в который вошли депутаты от его партии. «На сегодняшний день у меня, как и у всех украинцев, нет выходных, нет праздников. Мы сейчас находимся на территории 206 батальона территориальной обороны. За моей спиной стоит то, что изготовлено предприятиями Киева при нашем участии. Это переоборудованные пулеметные бронированные пикапы для быстрого реагирования на блокпостах, для защиты», — рассказывал Порошенко в середине марта.

Последнее время стало заметно, что экс-президент несколько сник. Его попытки пиариться часто пресекают подконтрольные Зеленскому структуры. Критиковать действия Зеленского, который продолжает прибирать к рукам СМИ и госструктуры, Порошенко сейчас не может. Покинуть страну тоже не может, а его бизнес терпит убытки, в результате боевых действий, как и бизнес прочих олигархов. На политическом поприще ему остается только вторить требованиям Зеленского «закрыть небо» или ввести войска НАТО, что делает его неотличимым от «Слуг народа».