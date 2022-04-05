России нужно готовиться к новым провокациям со стороны Украины, возможно, с человеческими жертвами. При этом нужно сохранять спокойствие, поскольку РФ к этому не причастна

Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 5 апреля.

«Цель — объявить Россию вне закона»

На вторник, 5 апреля, запланировано выступление президента Украины Владимира Зеленского перед Совбезом ООН. Наверняка он будет поднимать тему провокации в Буче, когда украинский режим обвинил российские войска в убийствах мирных граждан.

Многие пользователи Сети усомнились в достоверности этих материалов, обратив внимание на то, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки — то есть их могли убить украинские силовики или территориальная оборона.

Никто по-настоящему не заинтересован в том, чтобы выслушать точку зрения России, и это несет определенные риски, говорит генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов. По его словам, есть цель: объявить Россию вне закона и «изменить отношение к спецоперации, превратив ее в войну прогрессивной общественности с русскими фашистами, которые расстреливают людей».

«Надо с этим бороться. Надо иметь в виду, что раз мы ввязались в эту историю, то никаких поблажек нам не будет. Нам надо готовиться к тому, что такие провокации будут постоянно.

И нам надо думать не только про США и Евросоюз. Есть еще и остальной мир, который не то, чтобы за нас, но он с интересом следит за происходящим на Украине. И то, что мы пытаемся продвинуть свою позицию в Совбезе ООН и не сдаемся — это правильно», — уверен Мамонтов. Владимир Мамонтов: Маневры, которые мы осуществляем на Украине, наносят нам информационный ущерб © Sputnik / Miroslav Rotari

В целом манёвры, которые Россия осуществляет в рамках спецоперации, наносят стране информационный ущерб, отмечает журналист: «та же Буча стала возможна только потому, что мы ушли из-под Киева».

«Но нам надо отыгрывать главную цель: Донецк, Луганск, практически освобожденный Херсон, добивать врага в Мариуполе и решать те задачи, которые мы поставили. Ресурсы у нас есть», — сказал Мамонтов.

«Стоит готовиться к следующим провокациям»

Последствия провокации в Буче уже проявились в виде высылки российских дипломатов рядом европейских стран и понижения уровня дипотношений, говорит член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Но, безусловно, рано или поздно эта провокация сойдет на нет так, прогнозирует эксперт.

«Думаю, нас ждет еще одна провокация. Сейчас появилась информация, что в Рубежном взорвали цистерну с химически активным веществом, и в этом тоже будут обвинять вооруженные силы РФ и Народную милицию республик Донбасса.

Любая провокация, в том числе и те, о чем «предупреждали» наши украинские «доброжелатели», продолжатся для обвинений в наш адрес. Вне зависимости от того, кто на самом деле что-то взорвал», — убеждён Безпалько. Безпалько: видео пыток – отражение украинского нацизма © Яворiвський фотоархiв УПА*, №122

Сейчас стоит готовиться к следующим провокациям, может быть, с человеческими жертвами, где-нибудь в Центральной Украине, добавил эксперт. А относиться к этому нужно спокойно, «потому что мы к этому непричастны».

Антироссийские санкции: что делать?

Готово ли российское общество к долгосрочному санкционному давлению? Профессор кафедры политических наук юридического факультета Саратовского государственного университета Александр Казаков убеждён, что граждане России в большинстве своем готовы терпеть определенные связанные с санкциями издержки. Но для этого им необходимо четко понимать, ради чего приходится идти на подобные «жертвы».

«Если руководством страны будет ясно очерчена перспектива дальнейшего экономического развития и характер взаимоотношений с другими государствами, серьезных проблем с отношением населения к санкционному давлению, скорее всего, не будет», — прогнозирует Казаков.

Если же политика властей, продолжает политолог, будет непоследовательной и противоречивой «(попытки достижения «компромиссов» с Украиной на переговорах в Стамбуле — очень показательный в этом смысле пример), это может вызвать непредсказуемую реакцию». Александр Казаков: Руководство России должно очертить перспективы развития страны © ruspolitology.ru

Согласен с коллегой профессор кафедры политологии и политического управления Кубанского государственного университета Виктор Юрченко. По его словам, готовность у большинства общества есть, но уровень или градус готовности будет зависеть от принимаемых руководством страны антисанкционных мер.

«Во-первых, в области экономики и социальной сферы, во-вторых, в области международных отношений — это поиск союзников и степень их конкретной поддержки», — заявил Юрченко.

Выборы в Венгрии и Сербии: Орбан и Вучич победили

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о своей победе на парламентских выборах. Альянс Орбана Фидес — Христианско-демократическая народная партия (ХДНП) набирает около 68% голосов, а оппозиция получает 28%.

Политик отметил, что в ходе избирательной кампании ему противостояли «левые дома», «международные левые за границей», брюссельские бюрократы, все финансовые организации империи Сороса, международные СМИ и даже украинский президент.

Кроме того, в ходе прошедших выборов президенту Сербии Александру Вучичу удалось сохранить свой пост.

Венгерский политический консультант Миклош Кевехази объяснил причину успеха Орбана и Вучича.

Первая причина победы Орбана в том, что люди понимают, какую страну он получил 12 лет назад и как она выглядит сейчас. Это небо и земля, считает Кевехази. До Орбана у власти были социалисты, которые на самом деле являются сторонниками либерального глобализма — это птенчики Джорджа Сороса, венгра по происхождению, у которого есть такие «птенцы» по всему миру. Миклош Кевехази: Венгрия выбрала Орбана, потому что не хочет войны с Россией из-за Украины © скриншот видео Россия 1

Вторая причина, продолжил политконсультант — очень крепкий характер венгров, которых трудно сломать. А главная причина — вопрос войны и мира.

«Коктейль из оппозиционных партий ясно дал понять, что если они придут к власти, Венгрия вступит в войну на стороне Украины. В этом случае венгерские молодые люди воевали бы с русскими, а Будапешт поставлял бы Украине и свое оружие, и провозил бы через венгерскую территорию оружие НАТО.

Это было бы катастрофой для венгерского народа и венгерской государственности, потому что в победе России в ходе спецоперации у нас никто не сомневается», — заявил Кевехази.

Он также отметил, что вопреки колоссальному давлению со стороны Брюсселя, и Орбан, и Вучич отстаивают интересы венгерского и сербского народа.

«В общем, произошло то, что должно было произойти. И в Венгрии, и в Сербии одержали победу национально ориентированные силы, которые за здравый смысл и сотрудничество с Россией», — сказал Кевехази.