Информационная война против России и кампания дискриминации русских и русскоязычных приобретает все более зловещие черты. Факты никого не интересуют, важны лишь «правильные» их интерпретации. Все это приводит к тому, что русским и русскоязычным в разных странах приходится сталкиваться с беспрецедентными угрозами и ограничениями

Об этом говорили участники круглого стола, посвященного проблемам преследований россиян и соотечественников за рубежом, заседание которого состоялось в пресс-центре МИА «Россия сегодня» в среду, 5 апреля.

В ходе заседания был презентован мониторинговый обзор Московского бюро по правам человека о нарушениях прав россиян и соотечественников за рубежом в период событий на Украине в марте-апреле 2022 года. Представил его член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Он отметил, что собранные материалы отправляются в МИД России и в международные организации.

Ситуация тревожная. Антироссийская пропаганда в зарубежных СМИ и агрессивная риторика политических кругов, беспрецедентные санкционные меры в отношении России спровоцировали эскалацию русофобских настроений, которые вылились в массовые нарушения прав соотечественников, открытую дискриминацию. Спектр явлений — на бытовом уровне, по национальному, культурному и языковому признакам — крайне широк, передает РИА Новости. Просто о сложном. Как и почему на Украине появилась русофобия?

В частности, против РФ и всех россиян развязана широкомасштабная информационная война. Примером грязных приемов, применяемых в этой войне, может служить раскручиваемая украинскими и западными СМИ и политиками история об убийствах мирных жителей якобы российскими военными в городе Буча под Киевом.

При этом, как отметил Александр Брод, Великобритания почему-то отказала России в праве проводить специальное совещание по этому вопросу на площадке СБ ООН. Хотя со стороны РФ были уже представлены соответствующие опровержения.

«Мы пока не видим никаких убедительных подтверждений тому, что произошедшее — это дело российских военных… Очень много фактов в сторону того, что это отчасти была постановка, а отчасти — дело рук украинских военных, которые там появились 31 марта», — сказал Брод.

Но западные СМИ уже пишут о «бучанской резне», голословно обвиняя во всем Россию. И Буча — лишь один из примеров. Следствием такой беспрецедентной информационной войны является рост ксенофобии в отношении русских, русскоязычных, это массовое нарушение прав соотечественников за рубежом, при этом дискриминация русских в зарубежных странах имеет тенденцию к росту, подчеркнул правозащитник. Он добавил, что речь идет о запретах, оскорблениях, преследованиях, давлении на детей, различных ограничениях и даже о прямых нападениях.

Некоторые европейские политики и чиновники высказываются против такой практики, призывают своих сограждан опомниться и прекратить дискриминацию. Но, тем не менее, правоохранительные органы зарубежных стран на подобные факты реагируют слабо, что порождает синдром безнаказанности, отметил Брод. По его словам, в обзоре также говорится о запретах российской культуры, преследованиях мастеров культуры и спортсменов.

В ряде стран наблюдаются акты вандализма в отношении памятников героям Великой Отечественной войны. А в Польше снос таких памятников практически узаконен, один из мемориалов показательно был уничтожен в прямом эфире, рассказал Брод.

Из-за роста ксенофобии российские дети с онкологией получают отказы в лечении за рубежом, фиксируются случаи не только оскорблений и угроз, но и прямых нападений на русскоязычных и русских детей в зарубежных школах (спикер привел конкретные факты).

В некоторых странах проходят митинги протеста против русофобской политики. МИД РФ открыло горячие линии, куда поступает информация о фактах дискриминации, ситуация постоянно мониторится, сообщил Брод. Он добавил, что некоторые украинские политики и журналисты сейчас открыто призывают уничтожать русских и даже призывают убивать русских детей.

Беспрецедентный характер развернутой в западном обществе кампании русофобии отметил принимающий участие в мониторинге заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов. По его словам, сравнить её можно разве что с исламофобией, имевшей место в США после теракта 11 сентября или с юдофобией в фашистской Германии. Китаевед рассказал, есть ли русофобия в Китае и что китайцы думают о жизни в Сибири © REUTERS, Aly Song

Нынешняя русофобская кампания — это, прежде всего, политика западного сообщества, в других частях мира отношение к России и к русским не изменилось. Но на Западе кампания «идет пока по нарастающей», и это кампания многоуровневая, рассказал Шаповалов.

Он пояснил: в кампании участвуют высшие политики и государственные деятели западных стран — США, Британии, Германии, Франции (там эта кампания усилилась в связи с выборами), Польши. Политики задают тренды, а травит — гражданское общество. На бытовом уровне в кампании принимают участие рядовые граждане (хотя и минимальное количество, но ведь — «и нацизм поддерживало не большинство»). Наконец, Запад попустительствует украинским националистам, которые совершают нападения на россиян в странах Европы.

Спикер заявил, что мониторинг необходимо продолжать, фиксируя и собирая все факты преследований и нарушения прав россиян.

Заместитель председателя научного совета ВЦИОМ, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Иосиф Дискин подчеркнул, что исход борьбы с русофобией будет на многие десятилетия определять цивилизационное развитие всего мира.

По его словам, провокация в Буче имела абсолютно спланированный характер: заранее на Западе говорили, что сейчас заключать соглашение (Киеву. — Ред.) с РФ нельзя, надо сначала добиться военных успехов со стороны Украины. А если ВСУ не может добиться военных успехов, то нужен стратегический идеологический удар. Таким ударом вполне можно считать историю о «резне» в Буче.

Хотя верят в это не все. Дискин сообщил, что Пентагон, как ни странно, в этом случае пока взял паузу: ждут данных. По словам эксперта, его источники в США пояснили: это означает, что пока у них на руках только фото АНБ, фото осуществления имитации, фотографии того, как раскладывают тела (и делают это не военные).

Когда мы говорим о русофобии, необходимо видеть источники происходящего, продолжил эксперт. Он пояснил: мы имеем дело с огромным глобальным проектом, когда агрессивная прогрессистская секта, которая придумала новую расовую теорию, которая продвигает ценности ЛГБТ и так далее, стремится стать глобальной религией, доминирующей в мировом массовом сознании. По словам Дискина, в свое время он был знаком с теми, кто создавал новую теорию, — это бывшие троцкисты, сменившие лозунги (с мировой революции на глобальную прогрессивную революцию). Кровавая Буча. Кто продавил продолжение войны в Украине накачкой ее оружием? © Twitter, U.S. Embassy Kyiv

Почему именно русские под ударом? Потому что Россия и ее национальный лидер являются главным барьером на пути к идеологическому доминированию этой секты — вот и взламывают эту линию сопротивления, подчеркнул эксперт. По его словам, нужно объяснять суть происходящего западному обществу: если дадите убрать Россию, у вас не будет точки опоры для противостояния совершенно изуверским методам этой прогрессистской секты, в случае ее победы — пострадает каждая семья.

Что касается ситуации на Украине, то в ходе дискуссии отмечалось, что пострадавшие часто не имеют возможности защитить свои права. Так, в ЕСПЧ не собирается рассматривать жалобы от жителей Донбасса (таких жалоб подано более семи тысяч, ни одна не рассмотрена, указывали участники заседания).

Вице-президент Международного союза (Содружества) адвокатов по международным связям Сергей Бородин сообщил, что, несмотря на то, что русофобия набирает обороты, юристы все же нашли в себе силы помогать нашим соотечественникам за рубежом — в частности, в Германии этим занимаются русскоязычные адвокаты. И в некоторых случаях напор русофобии удается сдерживать, опираясь на закон.

Но в целом ситуация угрожающая. Участники круглого стола отмечали, что происходящее в некоторых странах (например, в Латвии) очень напоминает то, что происходило в нацистской Германии. Так, проводится политика «ассимиляции» детей, запрещают праздновать 9 мая у памятников героям Великой Отечественной — то есть, русских заставляют отказаться от этих символов, лишают любой символической опоры в их самосознании, рассказал президент Института европейских исследований Александр Гапоненко (Латвия).

При этом, по его словам, правовые институты в странах Прибалтики и в Европе не действуют, но действует лишь политический заказ — приговоры выносят за антифашистскую позицию. Так, ряд русских журналистов в Прибалтике преследуют за сотрудничество с российскими СМИ, их обвиняют в «оправдании агрессора». Свобода слова на Западе превратилась в свободу «нужного слова»

Директор Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович (Сербия) согласилась с тем, что русофобия сейчас «идет по нарастающей». После распада СССР Запад ведет политику якобы защиты прав человека, одним из проявлений этой политики были бомбардировки Югославии. В итоге — более 200 тысяч изгнанных сербов, которые до сих пор не вернулись домой, подчеркнула Трифкович, добавив, что по сей день никто не ответил за преступления, совершенные в Югославии, Сирии, Ливии, Ираке.

Она добавила, что с 2014 года идет война на Украине. И тут никто не наказан за сожжение людей в Одессе, за другие преступления. Ситуация изменилась с началом спецоперации РФ. Но медийная война против России — точно такая же, какая велась при предыдущих кризисах, даже терминология та же. И провокация в Буче похожа на провокацию в Сербии, ставшей поводом для бомбардировок. Не случайно Британия выступила против заседания СБ ООН по этому вопросу, считает эксперт.

По ее словам, Россия разоблачила провокацию, но проблема в цензуре в западных СМИ и в позиции западных политиков. Международные институты не работают, нужно построить новые.

Политолог и публицист Валерий Двойников (Бельгия) рассказал, что в определенных кругах на Западе в ходу тезис: «Россия не должна существовать». Россию упрекают в том, что у нее тираническая власть, говорят, что национальные ценности России противоречат ценностям западным. Наконец, обвиняют во вмешательстве в дела Запада. В общем, Россия неправа по определению.

На самом деле Европу не устраивает российская власть и ее система, отметил эксперт. Он добавил, что стратегия Запада заключается в том, чтобы снести российскую власть, разделить территорию и ресурсы страны. Ситуация на Украине облегчает решение этой задачи. Вот чем занят сейчас коллективный Запад, этим и объясняется рост ксенофобии по отношению к русским.