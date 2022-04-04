Конфликт на Украине перешел в плоскость конфликта России с США и Западом, при этом украинские вооруженные силы можно считать армией НАТО, которую снабжают всем, кроме авиации и тяжёлого оружия

Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 4 апреля.

Россия-Украина: переговоры идут, но идёт и спецоперация

Издание «Ведомости» со ссылкой на источники подробно рассказало о переговорном процессе между Россией и Украиной, который состоит из четырех основных направлений (внеблоковый статус, размер армии, политическое устройство и вопрос территорий).

Источник издания, близкий к переговорному процессу, считает, что достижение договоренностей ни по одному из этих направлений невозможно без смены власти в Киеве, притом что Россия такие цели официально не заявляла.

Положение на фронтах позволяет России ужесточить требования к Украине, считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Однако на выполнение требований, которые выставлены Зеленскому и его окружению, Киев точно не пойдет под давлением США и Великобритании, потому что они заинтересованы в затягивании конфликта: они готовы и дальше накачивать Украину оружием и воевать до последнего украинца.

Рожин напомнил, что у Украины была возможность заключить новый «Минск», выполнить первоначальные требования. Борис Рожин: Заключение любых договоров с Украиной выгодно США, но опасно для России © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Андрей Блинский

Операция будет продолжаться дальше, уверен эксперт, просто будут некие периоды затишья, как в Сирии.

«Любая пауза означает перенос проблемы на попозже, когда их перевооружат, увеличат армию и боевые действия возобновятся в более худшей для нас ситуации», — сказал Рожин.

Война с англосаксами, передел мирового порядка с Турцией и Китаем

Все дипломатические заявления — это дымовая завеса над происходящим, уверен обозреватель РИА Новости Петр Акопов. Конфликт на Украине перешел в плоскость конфликта России с США и Западом: «В рамках этого конфликта Россия пытается вернуть себе Украину, и я не вижу пока намеков, что Россия может отказаться от этой фактической, а не буквальной цели».

Никакого соглашения, фиксирующего гарантии безопасности для Украины со стороны США или Турции, быть не может, уверен Акопов: Россия будет вести дела к демонтажу Украины как государства, занятые территории Юго-Востока не будут оставлены, они будут расширяться. А переговоры будут идти столько же, сколько проходит военная операция. Петр Акопов: Путин не скажет прямо, что хочет ликвидировать Украину, но он точно это сделает © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Петр Толстой

«Переговоры — это просто оформление нашей игры с Украиной как с представителем Запада. Переговоров с англосаксами у нас нет, потому что они пытаются зафиксировать хотя бы кусок Украины в своих руках. Поэтому все это время будут звучать самые разные заявления и у нас, и у них.

Мы воюем с англосаксами, а с Турцией и Китаем у нас идет понятная игра по переделу мирового порядка. В рамках этой игры мы даем той же Турции возможность показывать себя как силу, отдельную и от России, и от Запада. Для турок это очень важно», — пояснил политолог.

Украина как подразделение НАТО

Сейчас главная задача России — додавить группировку на Донбассе, после чего будем решать следующие задачи, говорит военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин. И уже сейчас понятно, что мы задачу по Донбассу выполним.

«Еще нужно взять Мариуполь, а после Мариуполя мы закатаем весь укрепрайон от Марьянки до Славянска», — пояснил эксперт.

При этом, заявил Шурыгин, информационный поток, который получает Украина от своих покровителей, точнее, от своего командования, позволяет считать украинский театр военных действий и Украину как таковую подразделением или, точнее, армией НАТО, которую снабжают всем, кроме авиации и какого-то очень сложного оружия. Владислав Шурыгин: Запад позволяет Украине заглядывать в российские военные карты, но Киеву это не помогает © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Влад Шурыгин

«На информационной игле она сидит полностью, ее 24 часа в сутки в режиме реального времени информируют всем, что удается узнать западным разведкам, западным спецслужбам, западным наблюдателям. И это, конечно, дает Украине очень большую помощь, потому что Запад позволяет ей как бы заглядывать в наши карты.

Но это ей не помогает, так как до сих пор Украина не смогла нанести ни одного удара, ни одного контрнаступления, ни наступления», — сказал эксперт.

«Нельзя недооценивать «Азов» и прочих противников»

Что касается хода спецоперации РФ на Украине, необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию, потому что в некоторых расчетах мы ошиблись очень сильно, считает политолог, публицист Армен Гаспарян. На уровне российского государства, уверен Гаспарян, не ожидали такого уровня проникновения нацистской идеологии внутрь населения Украины.

Второй момент — необходимо вернуться на исходные позиции с точки зрения оценки противника, отметил политолог. Армен Гаспарян: мы ошиблись в уровне проникновения нацистской идеологии в украинское общество © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Азов» в Мариуполе показал, что это очень серьёзная, фанатичная сила, что они готовы умирать за свою идею. Да, она у них нацистская, они с этой точки зрения ничем не отличаются от первых четырех классических дивизий СС, где градус фанатизма был поднят на недосягаемую высоту.

Я не понимаю, почему «Азов», это очень похоже, — и почему у нас в медиапространстве идет глумление, как будто бы это хор женской бани. Ребята, они восемь лет только и делали, что готовились к войне. Восемь! Это очень серьезный противник!» — заявил эксперт.

Ни в коем случае, подчеркнул Гаспарян, нельзя недооценивать неприятеля — отнестись нужно максимально серьезно.