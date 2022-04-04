На юниорском чемпионате мира в США член тренерского штаба сборной Франции по биатлону Симон Фуркад разорвал французский флаг, составил из фрагментов российский триколор и приклеил его на вакс-кабину. Также он высказывался против отстранения российских спортсменов от международных соревнований

Французский биатлонист Симон Фуркад никогда не был замечен в интересе к политическим темам. Его знали как знаменитого спортсмена, чемпиона мира 2009 года, который является сейчас тренером национальной сборной Франции по биатлону, и воспитал множество прекрасных спортсменов — включая своего младшего брата Мартена Фуркада: пятикратного олимпийского чемпиона, тринадцатикратного чемпиона мира, который считается самым титулованным олимпийцем в истории французского спорта.

Однако, волею судьбы, братья Фуркады оказались сейчас в центре громкого скандала, связанного с темой украинского кризиса. Это случилось осле того, как Симон Фуркад выступил против санкций в отношении российских биатлонистов, которые последовали вскоре после начала боевых действий на Украине, когда Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона, запрещая международные выступления российских и белорусских спортсменов.

«Они нарушили гуманитарные обязательства федераций-членов в соответствии с конституцией IBU», — сообщили по этому поводу западные спортивные бюрократы.

При этом они даже не посчитали нужным объяснять, в чем заключаются нарушения, огульно приписанные белорусам и россиянам. Потому что на самом деле руководители Международного союза биатлонистов сами нарушили ее основополагающие принципы, втягивая спорт в политику и применяя принцип коллективной ответственности по отношению к спортсменам с российскими и белорусскими паспортами. Валиева продолжит выступления на Олимпиаде © скрин видео YouTube

Этот произвол понравился далеко не всем западным спортсменам, а некоторые из них не стали молчать. Среди них был и француз Симон Фуркад. Когда организаторы юниорского чемпионата мира по биатлону убрали со стадиона национальную символику российской сборной, тренер французов демонстративно приклеил к тренировочной кабинке молодых россиян самодельный российский флаг, выражая этим свою человеческую и спортивную солидарность. Причем Фуркад разрезал для этого флаг сборной Франции, который имеет похожие цвета.

«Исключение спортсменов — это большая-большая ошибка. Считаю, что подобное решение не может кому-то помочь или что-то изменить. В международных спортивных федерациях думают, что таким образом оказывают давление на российское правительство.

Я увидел, как плачут спортсмены. Это же еще подростки! Они всего несколько месяцев назад стали взрослыми. И им говорят, что вы не можете выступать, из-за того, в чем вы не виновны.

Я был в шоке от этого решения. Я был в шоке от того, что они не могли дождаться окончания соревнований. Это были просто дети, которые ничего не сделали и хотели просто соревноваться. Ко мне подошел немецкий тренер и сказал то же самое, о чем я думал. Это значит, что я не единственный, кто так считал. Многие так думали. Но многие из них просто закрыли свои рты, чтобы не поднимать много шума.

Я считаю, что лучшим решением в этой ситуации было показать свою поддержку российским спортсменам, показать, что они не несут ответственность за то, что произошло. Возможно, ко мне могли бы применить санкции. Но это не было политическим актом. Это просто человеческий акт. Я не говорю, что принял чью-то сторону в этом конфликте России и Украины. Я на стороне дружбы и спорта», — рассказал он об этом в интервью «Матч ТВ».

По словам Симона Фуркада, его поступок не вызвал неодобрения со стороны остальных спортсменов, потому что преследования россиян являлись инициативой вышестоящих чиновников и явно противоречили олимпийским принципам, которые лежат в основе современной спортивной этики.

Как утверждает французский тренер, исключение белорусов и россиян понизит качественный уровень международных соревнований по биатлону. Очевидно, что с его мнением согласны многие известные биатлонисты. Они не испытывают от этих позорных санкций никакой радости и предпочитают политическим репрессиям честную спортивную конкуренцию на лыжных трассах планеты.

Однако социальные сети обрушили на спортсмена настоящие волны ненависти. Причем за его слова досталось и Мартену Фуркаду, самому выдающемуся французскому спортсмену начала двадцать первого века. Потому что, по словам старшего брата Симона, «он также не поддерживает решения, которые касаются отстранения российских спортсменов от международных стартов».

А ведь Фуркад-младший является членом международного Оргкомитета по проведению летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, и его позиция полностью противоречит мнению спортивного истеблишмента Франции и Европы.

Фуркадов начали травить, посылая им оскорбления и угрозы — причем в этой кампании особенно выделялись украинские интернет-пользователи. Однако это не сломало принципиального Симона. Больше того, он опубликовал специальное заявление, обвиняя спортивных чиновников в лицемерии и применении двойных стандартов. По словам Симона, от этого произвола страдают не только белорусы и россияне, но и сам мировой спорт, превратившийся в инструмент беззастенчивого политического давления.

«Со вчерашнего дня мои соцсети кипят. После интервью российским СМИ, где я сказал, что, по моему мнению, отстранять российских спортсменов от международных соревнований совершенно контрпродуктивно, я получил сотни сообщений с ненавистью.

Довольно легко заметить, что международные спортивные федерации отстраняют российских спортсменов, но в то же время отдают соревнования странам, которые не уважают мир и права человека.

Где вы были, когда надо было выступать против Олимпиады в Пекине, так как китайские власти угнетают уйгуров? Где вы были, когда чемпионат мира по футболу отдали Катару, который не соблюдает права человека? Где вы были во время Гран-при Формулы-1 в Джидде, когда власти Саудовской Аравии атаковали Йемен и несколько дней назад казнили 81 человека?

Так что, возможно, пришло время сказать: хватит поддерживать диктатуры, отдавая им такие соревнования, и ждать от спортсменов решений и позиций, которые они не могут принять!» — написал Фуркад в своем блоге. Рекорды России, страх и дерзость украинцев: чем запомнится Олимпиада в Пекине-2022 © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Французских биатлонистов уже назвали агентурой Москвы, однако Симон Фуркад является образцом спортивной принципиальности. В 2008 году он яростно критиковал российских спортсменов, которых обвинили в употреблении допинга.

Это произошло накануне этапа Кубка мира по биатлону, который разыгрывался в Ханты-Мансийске. По словам француза, коллеги уговаривали его не ехать в Россию, высказывая опасения за его безопасность. Однако представители принимающей стороны относились к нему подчеркнуто доброжелательно. И это произвело на Симона впечатление.

Фуркад не занимает в конфликте какую-то сторону и высказывает сочувствие своим знакомым украинским биатлонистам. Однако он против шовинизма и националистической ненависти, справедливо считая, что им не должно быть места в современных спортивных соревнованиях. И решительно осуждает немотивированные преследования спортсменов из России и Белоруссии.

«У нас достаточно популярно квебекское национальное блюдо, которое называется poutine. Это картошка фри со специальным соусом. Когда обострился конфликт на Украине, некоторые рестораны, у которых имелось в меню это блюдо, были атакованы и подверглись оскорблениям. Люди настолько глупы, что считают, что во всем виновато слово», — печально шутит знаменитый французский спортсмен, который отстаивает сегодня честь современного спорта.