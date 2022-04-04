Агрессивная политика Запада подталкивает Россию к сближению с Китаем. В совокупности с развитием национальной экономики и военного дела Москва сможет выстроить правильные отношения с соседом и внеблоковым партнёром и вместе противостоять нынешним и будущим выпадам Запада

В 1972 году стареющий Мао Цзэдун напутствовал кадровых партийных работников: «Глубоко окапывайтесь, запасайтесь зерном и не стремитесь к господству». Именно это напутствие и лежит в основе современной китайской государственности, социализма с китайской спецификой.

Своим наставлением Мао, хорошо знающий мировую историю и прошлое своей страны, а также имеющий практический опыт партизанской войны и построения государства, хотел предостеречь будущий Китай от повторения ошибок западных цивилизаций: следует опасаться несоответствия между поставленными целями и имеющимися ресурсами, именно это несоответствие приводило и приводит империи к краху.

Все мифы о китайской угрозе исходят из аналитических и разведывательных центров Запада и, как правило, разбившись о фактологию, сходят на нет. Чтобы, приобретя новые «неоспоримые доказательства угрозы», опять всплыть в публикациях СМИ. Но если судить по заявлениям и действиям китайского руководства, — современный Китай трудно обвинить в отходе от наставлений основателя народной республики. Юрий Тавровский: Отношения между Россией и Китаем больше, чем отношения военных союзников © РИА Новости, Нина Зотина

Китайское руководство со всей серьёзностью относится к теоретическому наследию Мао, извлекает уроки из истории и современности, и, как показывают события последних тридцати лет, старается не повторять советских ошибок и не проявляет интереса к подражанию имперскому пути развития западных цивилизаций.

Можно лишь говорить о том, что Китай целенаправленно ведёт политику усиления экономического влияния и политического авторитета в Азии и построения образа миротворца и созидателя в мире. Таким образом, считают китайские политики, на пути построения социализма с китайской спецификой страна не истратит своей мощи.

Время всегда на стороне того, кто правильно рассчитывает свои силы. А страна, у которой есть время, всегда будет уверенно смотреть в будущее.

Китай и Украина: до 24 февраля 2022 года…

С момента установления дипломатических отношений с Украиной в 1992 году Китай активно и планомерно развивал экономические отношения с одной из богатейших республик бывшего Советского Союза. Крашенинникова объяснила, может ли Китай противостоять давлению США © Открытые источники

В 2011 году было заявлено о китайско-украинском стратегическом партнёрстве, что послужило толчком к развитию двустороннего сотрудничества.

В течение последующих трёх лет, в 2011-13 годах, объём торговли между Китаем и Украиной превысил 10 миллиардов долларов США, что было в 45 раз больше по сравнению с 1992 годом. Особое внимание уделялось развитию инвестиционного сотрудничества, подписывались и выполнялись контракты в сельском хозяйстве, энергетике и инфраструктуре.

Украина была одной из первых стран, поддержавших инициативу «Один пояс — один путь»: был подписан двусторонний протокол об участии Украины в китайском проекте, и были определены основные направления двустороннего сотрудничества.

Визит президента Виктора Януковича в Пекин в декабре 2013 года широко освещался в китайской прессе. Аналитики сулили большое будущее китайско-украинским отношениям. Но после свержения Януковича Китай воздержался при голосовании по американскому проекту резолюции о референдуме в Крыму в марте 2014 года, и все последующие годы последовательно призывал к мирному решению всех вопросов между Украиной и РФ, постоянно напоминая о своём традиционном невмешательстве в дела других государств, продолжал выстраивать отношения и сотрудничать по экономическим вопросам с новым киевским режимом.

Может показаться парадоксальным то, что, не вмешиваясь в дела других государств, социалистический Китай начиная с 2014 года успешно сотрудничал с Украиной, чьей официальной идеологией стал антикоммунизм и полное подчинение западным указаниям.

Как говорится, из песни слов не выкинешь: восемь лет Китай избегал вмешательства в политическую ситуацию на Украине и развивал экономические связи. Китайские предприниматели, туристы и студенты успешно осваивали украинские предприятия, исторические достопримечательности и увеселительные заведения и, что не менее парадоксально, изучали русский язык в украинских вузах.

В конфликте же китайских инвесторов завода «Мотор Сич» с украинским режимом Пекин оставался предельно хладнокровным, лишь предупредив официальный Киев о возможных последствиях. Царев объяснил, как Китай накажет Украину, если она не вернет деньги за «Мотор Сич» © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Представительство АО "Мотор Сич" в г. Москве

Сдержанность в оценках и невмешательство в дела других государств окупились сторицей: 2020 год стал рекордным годом для торговли между Китаем и Украиной, стоимость сделок превысила 15,4 млрд. долларов США. С января по июль 2021 года экспорт Китая на Украину составил 5,53 млрд. долларов США, увеличившись на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а украинский экспорт в Китай составил 5,416 млрд. долларов США, или 63,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

При всей явной положительной тенденции развития китайско-украинских экономических отношений и постоянном балансировании в политических вопросах, вряд ли стоит говорить о том, что стремительное развитие событий на Украине после 24 февраля 2022 года застало китайское руководство врасплох.

Учитывая политический опыт китайской дипломатии, можно с уверенностью говорить о том, что все эти годы китайское правительство следовало ценным указаниям Мао, оставленным китайскому народу в 1972 году, постоянно корректируя их, исходя из реалий момента.

В конце 2013 года, во время визита Виктора Януковича в Пекин, был подписан ряд соглашений по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами. События 2014 года аннулировали предыдущие планы, но китайское руководство смогло выстроить отношения с новыми правителями Украины, полностью попавшей в сферу влияния США.



Ко второй половине 2021 года, вслед за мировыми СМИ, в китайском медийном пространстве начали мелькать скупые сообщения о вероятности вооружённого столкновения между РФ и украинским режимом. А 24 февраля 2022 года, в день начала спецоперации РФ на Украине, Китай в очередной раз заявил о своей приверженности миру во всём мире и, подкорректировав основополагающий принцип национальной политики, начал встраиваться в новые реалии. Китайская газета: США несут ответственность за украинский кризис © РИА Новости, СС0, Pixabay

…и после

Нужно отметить, что Китай не отрицает исторической важности решения президента РФ от 24 февраля 2022 года. В отличие от западных стран, китайское общество с пониманием отнеслось к посылу российского руководства: ввод войск на Украину был неизбежен, это в интересах национальной безопасности Российской Федерации.

В начале марта Китай не поддержал санкции против РФ и, напомнив, что не потерпит чьего-либо диктата и давления, заявил о продолжении сотрудничества с Российской Федерацией по всем вопросам, представляющим обоюдный интерес.

В отношении Украины китайское руководство заверило мировое сообщество в том, что и далее будет продолжать играть конструктивную роль в содействии деэскалации ситуации в стране и готово приложить усилия для преодоления гуманитарного кризиса.

Несмотря на заявления украинских политиков о том, что Украине нужны не китайские одеяла, а оружие, Китай увеличил гуманитарную помощь Украине, объявив 21 марта, что предоставит дополнительную материальную помощь на сумму 10 миллионов юаней.

В начале марта Китаем уже была предоставлена материальная помощь в размере 5 миллионов юаней.

Действия китайского правительства по ситуации на Украине, а именно заявления представителей МИДа страны в ответ на антироссийскую и антикитайскую риторику Запада, отказ от санкций и осуждение подобных мер в отношении независимых государств, продолжение экономического сотрудничества, есть не что иное, как политическая поддержка РФ.

Таким образом, Китай делает определённые шаги, чтобы спецоперация на Украине завершилась в скорейшее время. Русско-китайский ответ США. Тавровский о стратегии ядерной борьбы © Украина.ру

В отличие от Запада затяжной военный конфликт на Украине Китаю не нужен. Прагматичный Китай заинтересован в своей национальной стабильности, в развитии экономики и политической стабильности как у себя в стране, так и в соседних регионах, включая Российскую Федерацию.

После 24 февраля мир стал другим, в Китае это хорошо понимают. Недавние визиты министра иностранных дел Китая в Афганистан и Индию свидетельствуют о том, что Китай ищет стабильности, а не эскалации.

После 24 февраля изменились условия по выстраиванию отношений с РФ и той Украиной, которая будет строиться заново по окончании спецоперации РФ по освобождению Донбасса, денацификации и демилитаризации страны. Будущая внеблоковая, миролюбивая и независимая от западных указаний Украина выгодна Китаю.

После объявления специальной военной операции общественное мнение в России находилось в ожидании прояснения китайской позиции в конфликте на Украине. Но, если вдуматься, у Китая не было выбора, чью сторону принимать: в надежде сохранения статус-кво пойти на соглашательство с Западом без каких-либо гарантий своей будущей безопасности либо осудить политику Запада и продолжить выстраивать добрососедские отношения с Россией.

Дивиденды от добрососедства со стабильной Россией вряд ли могут исчисляться в миллиардах долларов товарооборота, торговля с Западом приносит куда больше экономической прибыли Китаю. Но добрососедство с Россией — это не только будущие контракты на восстановление разрушенной Украины, главное — это стабильность на северных границах и обеспечение тыла, поддержка политических инициатив, невмешательство во внутренние дела.

Ничего этого ни одно государство Запада Китаю гарантировать не может и не желает. А та Украина, которая существовала до 24 февраля, также вряд ли могла гарантировать неразрывную дружбу и сотрудничество стране, имеющей коренные противоречия с США.

В Китае это всё время хорошо понимали, но в силу особенностей своей внешней и внутренней политики предпочитали первыми не раскачивать лодку. Крашенинникова: торгуя с Россией, Китай не упустит своей выгоды © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Россия и Китай: что дальше?

Одним из важнейших событий конца марта 2022 года была встреча министров иностранных дел РФ и Китая в южнокитайском городе Туньси. По окончании встречи министры высоко оценили итоги переговоров.

Из двусторонних заявлений следовало, что КНР и РФ продолжат выстраивать отношения на основе добрососедства и стратегического партнёрства, независимо от того, что происходит на Украине. События последнего месяца показали, что сотрудничество между двумя странами отвечает интересам двух народов и стабильности во всём мире. Конфликт на Украине лишь усилил понимание важности сотрудничества между РФ и КНР.

Китайско-российское сотрудничество не подразумевает под собой вступление в какие-либо союзы, как уже говорилось выше, это противоречит основам китайской внешней политики.

В этой связи примечателен один из блогерских комментариев к фотографии со встречи министров Сергея Лаврова и Ван И, локоть к локтю, как и положено в условиях пандемии, позирующих перед представителями мировых СМИ.

«Как пишут в популярных китайских романах, посвящённых боевым искусствам, — один удар локтем сильнее десяти ударов кулаком. Это посыл наших министров Западу», — написал китайский блогер.