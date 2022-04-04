Украинские власти обрушились с обвинениями в адрес Международного комитета Красного Креста, который намерен открыть в Ростове-на-Дону пункт помощи эвакуированным жителям Донбасса

Вице-премьер Украины Ирина Верещук обвинила главу организации Петера Маурера в принятии «очень сомнительного решения» — потому что Красный Крест якобы помогает «принудительной эвакуации украинцев в Россию».

Международный комитет Красного Креста был основан еще в далеком 1864 году, после ужасов войны между французами, итальянцами и австрийцами, которые шокировали впечатлительное европейское общество. Было принято решение создать специализированную структуру для помощи пострадавшим, которая является на сегодня старейшей гуманитарной организацией в мире.

Эта организация спасала жизни в ходе мировых войн, а сейчас ее сотрудники выручают беженцев в самых опасных регионах планеты — в Афганистане, Ираке, Йемене, Конго, Сирии, Центральноафриканской республике, в Эфиопии и Южном Судане. Причем они никогда не занимают в этих конфликтах какую-то определенную политическую позицию, потому что это принципиально противоречит уставу МККК.

Работе Красного Креста и Красного Полумесяца обычно не мешают даже радикальные исламисты, потому что их родные и близкие тоже получают от него поддержку и помощь. Но украинское руководство считает, что авторитетная гуманитарная организация со штаб-квартирой в Женеве не может помогать беженцам из Волновахи и Мариуполя. Потому что любая деятельность на территории РФ является для них предательством Украины. El Mundo: украинские нацисты говорят по-русски

Руководство МККК отвергло претензии Киева и будет продолжать свою работу в Ростове. «Мы увеличиваем масштабы своей деятельности, чтобы иметь возможность удовлетворять потребности там, где они возникают», — говорится в заявлении этой международной структуры. Однако информационная атака против Международного комитета Красного Креста удивила даже политических сторонников украинской власти. Ведь ее агрессивные требования никак не соотносятся с демократическими и правыми ценностями, о которых так любит поговорить Владимир Зеленский.

Международные СМИ насаждают в Европейском союзе и США настоящий культ украинского президента, который ввел в обиход моду на брутальный милитари-дресс-код, выступает перед всеми парламентами и обращается ко всем странам, требуя от них оружия или денег. Но на Западе хватает адекватных политиков, осознающих, чем в итоге обернется для них безоговорочная поддержка своего заматеревшего восточноевропейского сателлита, который привык считать себя центром Вселенной и позволяет себе класть на стол ноги в нечищеных сапогах.

Хорошо заметно, что хвост все чаще начинает вертеть собакой. Киевские националисты не только диктуют европейцам моду на футболки цвета хаки. Они постепенно навязывают им свои взгляды, абсолютно бесчеловечные и разрушительные для современного общества. Причем попытки противиться этому возрастающему влиянию чреваты для западных политиков огульными обвинениями в сотрудничестве с Москвой, потому что критиковать любые действия Украины считается в этом «свободном» обществе совершенно недопустимым. Так что недовольные и напуганные Киевом, как правило, предпочитают помалкивать.

Однако, идя на поводу у украинской власти, Запад создает себе множество проблем, которые имеют тенденцию развиваться. Экономические санкции против России уже сейчас нанесли тяжелый удар по Евросоюзу и США. Президент США Джозеф Байден заявил на днях о том, что критическое повышение цен на топливо напрямую обусловлено ситуацией на Украине. Еще раньше этот факт признали французские власти, которым приходится отвечать на неудобные вопросы своих сограждан. Ну а в Германии политики на полном серьезе призывают людей меньше мыться под душем, чтобы поддержать антисанитарией борьбу за украинскую демократию.

«Честно говоря, я чувствую некоторую усталость от санкций в некоторых европейских странах», — признался министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире польского телеканала TVN. А ведь в Киеве убеждены, что Европа и США должны жертвовать своим благосостоянием ради итоговой победы над цивилизационным противником. Сколько бы в итоге ни продлилась эта война.

Но есть риски похуже экономических, и это начинают признавать на уровне западного политического истеблишмента. Издание «Вашингтон Пост» опубликовало большую статью Риты Кац, исполнительного директора организации SITE Intelligence Group и аналитика по вопросам международного терроризма. По ее мнению, события на Украине приведут к невиданному подъему нацистского движения, которое активизируется во всем мире. И, прежде всего, в западных странах по обе стороны Атлантического океана.

«С тех пор, как 25 февраля «Азов» открыто пригласил иностранных боевиков в свои ряды, официальный чат организации в Telegram забит сообщениями от желающих вступить в неё — из США, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Нидерландов, Швеции, Польши и других западных стран. Неонацистские чат-группы и каналы на разных языках поддержали призывы «Азова», — рассказывает «Вашингтон Пост».

Как утверждает автор статьи, она не замечала такой интенсивной вербовочной активности среди сторонников какого-либо движения с тех пор, как «Исламское государство»* (террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации) провозгласило свой так называемый халифат в 2014 году и вербовало боевиков во всех странах мира.

«Сотрудники SITE Intelligence Group, организации, занимающейся мониторингом экстремистов по всему миру, заметили всплеск онлайн-активности среди белых националистов и неонацистов в связи с войной на Украине. Среди нескольких сот человек, за последние недели заявивших о своем намерении присоединиться к «Азову», есть несколько известных неонацистов. Например, «MD», американский участник вербовочной чат-группы «Азова», неоднократно пытался уговорить соотечественников присоединиться к батальону в Украине.

Многие крайне правые западные экстремисты выступают против России, которую они отождествляют с бывшим Советским Союзом и поэтому считают коммунистической. Однако эта мобилизация в поддержку Украины вызвана не только общим врагом: агитирующие за неё видят в российско-украинском конфликте серьёзную возможность для пропаганды белого национализма через войну.

Для них Украина — полигон для фашистского государственного строительства, созревший для вооружённого захвата власти ультраправыми, о котором в своих странах они только мечтают.

У самых больших экстремистов среди этих неонацистов имеется ещё более зловещий план. Они рассматривают Украину как шанс для продвижения «акселерационистских» программ ускорения коллапса всей цивилизации, чтобы затем построить на её развалинах фашистские этнически чистые государства», — откровенно рассказывает Рита Кац. И украинские блогеры уже обвинили ее за это в распространении «кремлевского нарратива». The Washington Post: «Неонацисты используют войну на Украине в своих целях» © соцсети «Азов*» (*Нацбатальон «Азов», входящий в состав ВСУ, запрещен в РФ)

Поддерживая и вооружая Киев, «западные демократии» еще не до конца осознают, к чему это приведет. Хотя опыт поддержки афганских моджахедов, которые были выпестованы США для борьбы против СССР, — что обернулось потом созданием Аль-Каиды* и ИГИЛ* (*организации, запрещенные в РФ) — говорит о том, какой высокой может оказаться цена этой безумной политики.