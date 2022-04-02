Не желающие воевать украинцы пытаются любым путём покинуть территорию страны, а правоохранительные органы развернули настоящую охоту на тех, кто переправляет уклонистов через западные границы Украины

В регионе массово и незаконно конфискуют имущество

В Ивано-Франковской области будут изымать необработанные земельные участки, их отдадут на нужды военных. Об этом 30 марта сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. «Все сельскохозяйственные земли должны быть обработаны. Будем составлять акты. Кто не обработал, будем изымать участки для нужд военных», — заявил градоначальник.

По его словам, в ближайшее время в садово-огородные общества запустят 14 маршрутов общественного транспорта. «Очень важно максимально обрабатывать каждый клочок земли. Будем сажать поля. Ведь понимаем, что нам необходим запас продуктов», — отметил мэр. Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

Однако если изъятие земли пока только анонсировано, и то лишь в одной области Западной Украины, то массовая и незаконная конфискация различного имущества идёт в регионе с начала специальной военной операции России. Естественно, первым делом власти взялись за то, которое принадлежит «агрессорам».

Так, 29 марта в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) сообщили, что обнаружили в Мукачево 29 вагонов-цистерн российской компании. Судя по фото к новости, это подвижной состав компании «Газпромтранс». Речь идет о 29 вагонах-цистернах для транспортировки сжиженного газа общей стоимостью 1 млн. 160 тыс. долларов (более 35 млн грн). «Указанная информация направлена в Фонд государственного имущества Украины и «Укрзализныцю». По инициативе БЭБ, продолжается процедура национализации этого имущества», — уточнили в Бюро.

Кроме этого, в Ивано-Франковске сотрудники БЭБ обнаружили два железнодорожных вагона РЖД, по которым в адрес одного из предприятий также доставлялись ТМЦ из РФ. Вагоны находятся на одной из станций Львовской железной дороги в отстойнике. После подтверждения владельца будет инициироваться вопрос их принудительного изъятия, сообщили в ведомстве. А в Волынской области БЭБ совместно с Волынской таможней задержала 7 российских и белорусских грузовиков, из которых 3 уже конфискованы и переданы украинским военным.

А 30 марта уже ГБР отчиталось о том, что готовится передать Вооружённым силам Украины (ВСУ) 27 грузовиков, принадлежащих российским и белорусским компаниям. Гружёные непродовольственными товарами фуры были задержаны в Черновицкой области, сами товары отправлены европейским получателям, а транспортные средства изъяты и «национализированы». Ныне грузовики находятся в зоне таможенного контроля Черновицкой таможни, их готовят к передаче ВСУ.

Однако российского и белорусского имущества в регионе не так уж и много, поэтому страсть к конфискациям давно перешла на уровень личного имущества граждан Украины. Практически во всех областях Западной Украины приняты решения о том, что автомобили, за рулём которых были нетрезвые водители, изымаются и передаются ВСУ. Так, в Черновицкой области за последние недели передано военным 90 изъятых таким образом легковых автомобилей, а в Хмельницкой — 87. В Тернопольской области к передаче ВСУ подготовлено 150 легковушек. Во всех описанных случаях никаких судебных решений о конфискации имущества не было.

Поймай уклониста, если сможешь

Поскольку по указу президента Владимира Зеленского ныне с Украины запрещён выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с целью их дальнейшей мобилизации, нежелающие воевать пытаются любым путём покинуть территорию страны. В свою очередь, правоохранительные органы развернули настоящую охоту на тех, кто переправляет уклонистов через западные границы Украины.

Так, на Львовщине разоблачили схему, по которой мужчин призывного возраста переправляли через государственную границу. Как сообщила пресс-служба СБУ, схему придумал и организовал 24-летний житель Львовской области. К противоправной деятельности он пытался привлечь и медиков — чтобы те изготовляли медицинские документы, благодаря которым мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могли бы выехать из Украины. Организатор схемы был задержан при получении 2 тысяч долларов за изготовление двух пакетов документов. Западная Украина за минувшую неделю: Госпитали от Израиля и США, борьба с русским духом и битва за горсовет в Мукачево © коллаж Украина.Ру

На данный момент ему уже сообщили о подозрении по ч.3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Уроженцу Львовской области грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

В Хмельницком сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали военных, которые незаконно переправляли мужчин призывного возраста за границу. За свои услуги они требовали от 2 тысяч долларов. Преступную схему организовал военнослужащий одной из воинских частей Хмельницкого, который привлёк к делу двух подчиненных. Они переправляли в Польшу мужчин призывного возраста под видом сопровождающих гуманитарных грузов для нужд военной части.

Задокументировано несколько фактов получения денег от заказчиков. Один из военных был задержан «на горячем» во время получения части платы в размере 600 долларов. Во время обыска в кабинете организатора схемы было найдено 140 тысяч гривен. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Взяточничество), ч. 5 ст. 426-1 (Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий) УК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении военным подозрения. Задержанным грозит до 5 лет тюремного заключения. Водителям расширили права, бирки для детей, тайны ЕС, газ в рублях, Западная Украина забирает бронежилеты. Хроника событий на Украине на 17:00 23 марта © REUTERS, Mykola Tymchenko

А в Черновицкой области улов правоохранителей оказался жирнее. Как сообщил Офис Генерального прокурора, «житель Черновицкого района наладил преступную схему незаконной переправки через границу. За свои услуги он получил 52 тысячи долларов от шести граждан Украины — мужчин в возрасте от 22 до 53 лет». Задержанный обеспечил перевозку мужчин к границе в направлении Румынии, но выехать с Украины им не удалось. «Мужчины были обнаружены пограничниками в поселке Ежовцы Черновицкой области. Сейчас устанавливаются другие причастные к организации преступления лица», — сказано в сообщении прокуроров. Производство расследуется по статье «незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Многие уклонисты пытаются пересечь границу без дополнительной помощи, рассчитывая на силу денежных знаков. Так, 33-летний киевлянин во время прохождения пограничного контроля на КПП «Солотвино» в Закарпатской области предложил инспектору 3 тысячи долларов за право выехать в Румынию. Видимо, такая мелкая сумма не удовлетворила пограничника, и мужчину передали в руки полиции.

При этом на Закарпатье может появиться легальная возможность избежать мобилизации — правда, не для всех. Как сообщил 31 марта на встрече с представителями IT-сферы губернатор Закарпатья Виктор Микита, в области может быть создан IT-кластер, причём власти обещают освободить от военной службы всех айтишников, которые туда переедут.

Губернатор пообещал, что им предоставят локации для работы — офисные площади и коворкинги, качественный интернет, а также помощь и сопровождение деятельности в налоговой сфере. Для этого IT-бизнес должен зарегистрироваться в Минэкономики как предприятие, намеревающееся переместить свою деятельность и мощности в Закарпатскую область. После этого Закарпатская областная военная администрация совместно с Минэкономики сформирует предложение по бронированию IТ-специалистов от призыва на военную службу во время мобилизации и военного положения.

Депутат-ресторатор любит поесть на шару

Глава Закарпатской областной организации президентской партии «Слуга народа», депутат Верховной Рады Николай Тищенко на уходящей неделе стал «героем» социальных сетей, и не только в подведомственной области.

Хотя ныне Тищенко находится в Киеве, однако в первые недели специальной военной операции России он, несмотря на запрет руководства Верховной Рады Украины, сбежал в относительно спокойную Закарпатскую область, где его часто видели в ресторанах. По данным СМИ, в Закарпатье Тищенко отсиживался в оздоровительно-рекреационном комплексе «Косино», где стоимость номеров составляет около 10 тысяч гривен в сутки. При этом, заплатив за проживание, в ресторанах Тищенко несколько раз позорился требованиями кормить его бесплатно — как «беженца». Западная Украина за минувшую неделю: Языковая дискриминация переселенцев и военные объекты региона под прицелом © коллаж Украина.Ру

После этого политик стал появляться в ресторанах в чёрной кепке, и сидел в ней за столом — возможно, чтобы его не узнали. Но когда на днях Тищенко опубликовал своё фото в зале Верховной Рады — в камуфляже и кепке цвета хаки — это вызвало непонимание и возмущение закарпатцев. «Освободил Ужгород — освободит и Мукачево!», «Ему ещё Чоп освобождать», — иронизировали они в социальных сетях.

При этом направляясь в Ужгород через Львов, Тищенко «забыл» рассчитаться в одном из дорогих ресторанов города, и быстро оттуда ушел. О скандальном случае 31 марта сообщил директор гостиницы Panorama Lviv Hotel Андрей Вильчинский. По словам владельца отеля, неприятная ситуация произошла еще в начале месяца. С тех пор с депутатом пытались связаться через социальные сети, писали его представителям, но и почти месяц спустя никто не отреагировал и не рассчитался за обед.

«Коллеги, рестораторы и отельеры имели неприятность с одним гостем ресторана, который сытно поел и быстро ушел, но "забыл" рассчитаться. Это знаменитый "Ревизор" и депутат Верховной Рады (которым, кстати, спикер запретил покидать Киев, ведь война) — Николай Тищенко. Украина должна знать своего "героя", а вы, коллеги, будьте бдительны и берите с него предоплату!", — написал Андрей Вильчинский на своей странице в одной из социальных сетей. Свои слова бизнесмен подкрепил видеозаписями с камер наблюдения, на которых мужчина, похожий на Николая Тищенко спешно покидает ресторан 4 марта 2022 в 14:45.

При этом Тищенко сам является ресторатором, владельцем сети ресторанов «Наша карта». Самый скандальный из них — «Велюр» в Киеве, который продолжал работу во время коронавирусных карантинных запретов.