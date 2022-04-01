Умер Андрей Бабицкий. Наш автор, друг, известнейший журналист. Умер в разгар российской войсковой операции по денацификации и демилитаризации Украины. Мы ждали его мнение об этом. Но так и не дождались. И теперь, видимо, не узнаем об этом никогда. Но память о нем живет. Потому что он с нами. О том, каким был Андрей, вспоминает историк Васильев

Лето 2014 г. Мы с Игорем Димитриевым стоим в пробке на узкой улочке недалеко от совмина Крыма. Телефонный звонок:

«Здравствуйте! Меня зовут Андрей Бабицкий и мне сказали, что вы можете компетентно прокомментировать ситуацию в Одессе…»

Я делаю круглые глаза. Это имя я знаю с юношеских лет из репортажей НТВ: Чечня, любимый журналист боевиков, мутная история с обменом и вот это вот всё… Но по вопросам, по интонации я начинаю понимать, что это абсолютно наш человек. Я даже перепроверил, тот ли это Бабицкий…

Лето 2015. Я иду по пустынной улице Постышева мимо сталинской громады Минугля. В Донецке, в общем, и так не много народу и еще меньше машин, а в жару город совсем замирает. Навстречу быстрым шагом, в задумчивости уперев взгляд в раскаленный асфальт идет невысокий темноволосый человек.

«Здравствуйте, а я вас знаю. Вы Андрей Бабицкий. Вы у меня год назад интервью брали, меня Александр Васильев зовут».

Конечно, он не вспомнил. Сколько их было, тех интервью, даже за один этот год, но из вежливости сказал, что припоминает.

С тех пор мы подружились.

Я помню его душевный день рождения в конце внезапно холодного сентября того же 2015-го. Вскоре я уехал в Москву. Это сейчас все привыкли к колонкам Бабицкого в разных государственных и патриотических СМИ. Но если не верите, можете проверить — первые из них появились во мнениях на «Взгляде». Его гонорары, весьма скромные, я держал у себя и передавал в Донецк с оказией. Ему так было удобнее. Ведь туда, в Донецк, просто так не «кинешь на карту».

Как-то он истратил сумму за несколько месяцев на общий ужин в «Одессе-маме» где-то между Киевским вокзалом и гостиницей Украина. Но куда чаще, чем в ресторанах, мы с ним ужинали в одной копеечной кафешке с кулинарией напротив автостанции у Крытого рынка, завсегдатаями которой является не самая притязательная донецкая публика.

Помню его квартиру в мрачной панельной хрущёвке, в которую он перебрался из Праги. Изнутри она была уставлена авторскими предметами интерьера и всяким недорогим антиквариатом, который он усердно собирал по Донецку. Помню столетней давности настольные часы с музыкой и надписью: «Одесса» на циферблате. Андрей всегда заводил их, когда я приходил в гости.

Мы садились на тесной кухоньке, я пил чай, он пропускал рюмку. И говорили. О войне. Этой и прочих, которые ему доводилось повидать (он бесконечно и абсолютно искренне каялся за слова о «выпуклой войне»). Говорили об Одессе и Праге, Севастополе и Москве. О Достоевском и Ольшанском. О его причудливой родословной и его собственных лихих 90-х, в которые он был звездой либеральной журналистики. И вот тут есть один принципиально важный момент.

Всю жизнь Андрей Бабицкий искал правду.

Этот поиск привел от «Свободы» в кавычках и «благословенной Богемии» к подлинной свободе, которую он обрел в неприкаянном Донбассе. Грандиозностью выбора, который сделал этот маленький, тщедушный, мучимый болячками человек, меня всегда потрясала.

В какой-то момент ему даже надоело об этом со мной говорить, потому что он считал этот путь естественным для каждого честного человека. И тогда мы начинали снова говорить с ним о войне, исламе, 90-х, алкоголе, Холмогорове, Одессе, Троцком. И всегда о вере. О Боге. О России.