Народные депутаты предложили новый гимн Украины. Германия предоставит Украине боевые машины пехоты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал удар украинских вертолётов по Белгороду. В Одессе спекулируют пивом, изъяли российскую сталь и планируют убийство политика

Инициаторами изменения гимна стали парламентарии от «Слуги народа» Иван Юнаков и Георгий Мазурашу. Они зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, который изымает из гимна слова «Ще не вмерла України і слава, і воля» («Ещё не умерли Украины и слава, и воля». — Ред.), и меняют их на слова «Процвітає Україна, її слава й воля» (Процветает Украина, её слава и воля». — Ред.). Украинские диверсанты в РФ, австралийские броневики, Британия покрывает пытки, любовь командира теробороны Одессы, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 14:00 1 апреля © commons.wikimedia.org,

Переделываются не только первые строчки гимна, а и весь гимн на более мажорный, оптимистичный лад.

Такая инициатива пока не нашла поддержку в широких слоях общества. С учётом происходящего в стране это выглядит как форменное издевательство над украинцами.

Германия даёт бронетехнику

К накачке армии Украины бронетехникой вслед за Великобританией и Австралией подключились Германия и Чехия.

В пятницу, 1 апреля, издание Welt am Sonntag сообщило, что министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт одобрила поставку 58 боевых машин пехоты БМП-1, предназначавшихся для армии ГДР.

В 90-е годы их передали шведской армии. Швеция решила модернизировать советские БМП, для чего по её заказу с 1996 по 2001 год эти машины модернизировали в Чехии. На них установили связь НАТО, убрали ПТУР. Сами БМП-1 получили название Pbv-501.

Несмотря на такую модернизацию, шведов машины не удовлетворили. В 2008 году все «шведско-ГДРовские» БМП-1 были проданы Чехии. Через 11 лет — в 2019 году — правительство Чехии хотело поставить эти машины Украине, но не получило на это согласие правительства Ангелы Меркель.

Правительство Олафа Шольца поставки чехов украинцам одобрили, сообщило издание Welt am Sonntag. Кадыров обратился к «Азову», Закарпатье задумалось о будущем, националисты режут головы, потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 1 апреля © Пресс-служба главы Чеченской Республики / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанк

Цинизм Кулебы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал удар украинских вертолётов по Белгороду.

«Я не могу ни подтвердить, ни отвергнуть утверждение, что Украина была причастна к этому лишь потому, что я не владею всей военной информацией», — заявил Кулеба.

В Минобороны в комментарии изданию «Сегодня» обвинили во всём Россию.

«Мы подозреваем, что взрыв нефтебазы в российском Белгороде произошел из-за безалаберности оккупантов либо же с целью скрыть чью-то коррупцию», — заявил представитель Минобороны Украины.

Позже спикер Минобороны Александр Мотузяник заявил, что сегодня Украина противостоит российским военным на своей территории.

«И это совсем не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты и за все катастрофы и все события, которые происходят на территории РФ. Мы не впервые видим такие обвинения. Потому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать», — заявил Мотузяник.

Между тем бывший советник министра обороны, журналист Юрий Бутусов сразу после ударов похвалил украинские ВВС. Удар по Белгороду, Зеленский лишил СБУ двух генералов, Британия меняет пушки на войну, коридор из Мариуполя. Хроника событий на Украине на утро 1 апреля © РИА Новости,

«Слёзы на глазах от настоящего героизма наших пилотов! Сегодня в 05:50 утра два украинских боевых вертолёта Ми-24, вылетевших из Украины в российский Белгород на сверхмалых высотах, незаметно для российской противовоздушной обороны, ударом неуправляемыми ракетами уничтожили стратегически важную нефтебазу, расположенную в самом Белгороде», — заявил Бутусов.

Он заявил, что украинские вертолёты успешно вернулись после выполненного задания на базу.

Кроме того, Бутусов сообщил, что два дня назад ВСУ якобы уничтожили склад боеприпасов под Белгородом — очевидно, речь шла о пожаре на складе боеприпасов, произошедшем несколько дней назад.

Пиво и сталь в Одессе

С 1 апреля в Одессе и области должны были отменить сухой закон. И одесские спекулянты к этому подготовились. Один из популярных Telegram-каналов в городе опубликовал сообщение от подписчиков по поводу того, что творится в городе.

«Был сегодня в обед в АТБ (дискаунтер, аналог российских «Пятёрочки», «Магнита», «Дикси». — Ред.). Это полный **. Барыги скупают всё пиво, на полки не успевают даже выкладывать. Вывозят по 3-4 тележки. А через некоторое время видел в магазинчике 2 литра «Львовского» (одна из дешёвых марок пива. — Ред.) по 95 грн. (около 270 руб. — Ред.)», — сообщил один из подписчиков. Украина наращивает давление на мир, прорыв «Азова» на вертолётах, Мариуполь готовят к новой жизни. Итоги 31 марта на Украине © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Другой подписчик жаловался.

«Админ, в METRO не могут продать алкоголь, типа, ждут официального документа разрешительного из Киева, которого нет. Люди понабирали полные телеги, а на кассе всё оставили и вышли. Там кассы оккупированы полными оставленными телегами с алкашкой», — отмечал одессит.

А ещё один житель города жаловался на произвол украинской полиции.

«По магазинам города менты поганые продолжают выявлять факты продажи некрепких спиртных напитков, мотивируя это тем, что у них нет официального распоряжения, которое с 1 апреля разрешает торговлю», — рассказывал одессит.

Но изымает не только одесская полиция и не только пиво.

Как сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины, ГБР выявило и инициировало национализацию имущества российских коммерсантов, которое транзитом следовало через Украину. Стоимость изъятых металлических заготовок и изделий составляет более 93 млн грн. (около 264 млн руб. — Ред.).

«Работники ГБР во время проведения оперативных мероприятий, обнаружили и изъяли на территории морского торгового порта в Одесской области имущество российских коммерсантов, следовавшее через Украину. Стоимость металлических заготовок и изделий составляет более 93 млн грн», — сообщила пресс-служба бюро. Украинская разведка пригрозила семьям белорусских военных, признание Арестовича, возмущение заробитчан, администрация Мариуполя. Хроника событий на Украине на 17:00 31 марта © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Госбюрро расследований обратилось к руководителю военно-гражданской администрации Одесской области с инициативой принудительно изъять продукцию и передать ее на нужды Вооружённых сил Украины.

«Благодаря усилиям ГБР на нужды армии уже передано имущество агрессора на миллионы долларов, в том числе топливо, железнодорожные вагоны с продукцией, грузовики, строительные материалы и другая продукция, которые могут использоваться нашей армией в борьбе с российскими военными», — отчитались в ведомстве.

Как отмечают некоторые источники, изъятием российских товаров в Одессе ограничиваться не будут.

Подготовка к убийству

Как сообщил на своём стриме медиаэксперт Анатолий Шарий, в Одессе, по его информации, готовится убийство одного из политиков.

«Короче, в Одессе есть одна информация о том, что с подачи… короче, мэр знает об этом, решили убить кого-то плюс-минус значимого при задержании. Предполагается, чтобы это было не сильно громко, но при этом чтобы показать. И скорее всего, это будет кто-то из ОПЗЖ районного уровня, типа такого», — рассказал Шарий.

По его словам, руководство города в курсе такого плана.

«эсбэушники, скорее всего, убьют человека. Они захотели убить, сейчас найдут кого. Найдут какого-то п***** (негодяя. — Ред.) отмороженного из своих же эсбэушников, который людей ножом режет. И убьют [политика] при задержании. Мэр об этом знает, и потом, когда он будет размахивать немного другим флагом, нужно это помнить. А я думаю, что он один из первых будет размахивать», — отметил Шарий.

Обстановка в городе, как и во всей Украине, остаётся напряжённой.