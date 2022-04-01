Наступление мира на Украине — страшный сон для англосаксов, поскольку в таком случае их планы рухнут. Евросоюз пытается давить на власти Китая, принуждая отвернуться от России, но тщетно. И в то же время американцы помогают Тайваню изучить тактику военных действий на Украине

Британия жестит

Как рассказали источники британской газеты The Times в правительстве королевства, Лондон занимает по российско-украинским переговорам более жёсткую позицию, чем США, Франция и Германия.

По имеющейся информации, британские власти обеспокоены готовностью Вашингтона, Парижа и Берлина подтолкнуть Киев к тому, чтобы «пойти на значительные уступки Кремлю», а также не разделяют их стремление добиться заключения договорённостей между РФ и Украиной в краткосрочной перспективе, поскольку полагают, что соглашение должно быть подписано только тогда, когда Украина «будет находиться в максимально сильной позиции». Константин Бондаренко: Великобритания за счет Украины хочет вбить клин между США и Россией © РИА Новости, Нина Зотина

Более того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает на усилении санкционного давления на Россию до тех пор, пока «российские войска не покинут Украину, включая Крым». Однако вопрос Крыма обсуждению не подлежит, неоднократно подчёркивал президент РФ Владимир Путин.

Тем временем украинская правительственная делегация в Стамбуле продемонстрировала понимание реальности по Крыму, заявил 1 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В этом плане, получается, Киев демонстрирует более разумный подход, чем Лондон.

Америке меньше всех надо

Какой бы жёсткой ни была позиция Великобритании, выставлять США в роли миротворца вряд ли возможно.

Китайская газета Global Times отмечает, что Вашингтон не просто не содействует продвижению российско-украинских мирных переговоров, а, напротив, старается охладить решимость сторон, выразивших готовность достигнуть примирения.

«Соединённые Штаты меньше, чем кто бы то ни было, заинтересованы в прекращении огня между РФ и Украиной. Белый дом предлагает создать тупиковую ситуацию, чтобы затем помогать Украине из неё выйти», — говорится в статье. Зеленского — в президенты США. Байден терпит поражение из-за Украины, которую сам сформировал © REUTERS, Evelyn Hockstein

Как поясняют авторы, в случае договорённости Москвы и Киева автоматически ослабнет роль и США, и НАТО. А пока, по их словам, украинский конфликт более тесно связал Украину и США, в связи с чем Киев будет ещё сильнее координировать действия с Вашингтоном.

«[Украинский кризис для США —] инструмент, который требуется для нанесения России кровавых ран. Если Киев и Москва достигнут примирения, США не смогут заставить РФ истечь кровью», — заявил профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел, политолог-американист Ли Хайдун.

Украинский урок для Китая

1 апреля в видеоформате проходит саммит ЕС — КНР, центральной темой которого стала Украина. Европейскую сторону представляют глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а китайскую — премьер госсовета Ли Кэцян.

По сведениям источников американской газеты The Washington Post, в ходе мероприятия Брюссель собирался предостеречь Пекин от оказания материальной поддержки России, которая проводит военную спецоперацию на Украине.

«Что касается Украины, Китай придерживается независимой мирной внешней политики и выносит собственные решения, исходя из существа дела», — заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя эту новость. Китай вдохновлён смелостью России и готов к решительным действиям. Нуланд беспокоится © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

При этом китайские власти на фоне украинского кризиса опасаются аналогичной дестабилизации ситуации в Азии по вине США, объявило внешнеполитическое ведомство.

«Мы опасаемся, что США под предлогом своей так называемой Индо-Тихоокеанской стратегии будут стремиться к формированию в Азии противоборствующих блоков и создадут беды для региона», — сказал глава МИД КНР Ван И.

И опасения эти не беспочвенные. Министерство обороны Тайваня создало специальную рабочую группу для изучения тактики военных действий на Украине, мнениями и анализом ситуации по этому вопросу Тайбэй обменивается с коллегами из США и рядом других стран.