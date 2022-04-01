Крыму угрожают дрейфующие в Чёрном море украинские мины

Сорванные с минрепов мины, которые украинские военные установили вдоль побережья Одессы, представляют реальную угрозу для судоходства в Крыму. Пострадать могут как суда, проходящие в северо-западной части Чёрного моря, так и корабли, курсирующие в непосредственной близости от полуострова. В любой момент течение может прибить мину к берегу

Турция обнаружила мины в Черном море у границы с Болгарией © Public Domain

По информации ФСБ, в районе Одессы, Очакова и Черноморска украинские военные установили 420 таких якорных мин. Как минимум десять из них уже сорвало и болтает в открытом море.

— Отцепившаяся от троса мина (это происходит при непогоде или технических неполадках) всплывает, как рыболовный поплавок. И её начинает нести течением. Куда подует ветер, туда она и поплывет. В этом угроза для любого корабля, который ходит в том регионе, — поясняет военный эксперт, капитан первого ранга в запасе ЧФ РФ Сергей Горбачев.

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— Могу сказать точно, что мины Украина не производила. Это всё советские запасы. Когда делили Черноморский флот, в Измаиле, Одессе были мобилизационные склады неприкосновенного запаса, в том числе с самым разным флотским имуществом. Среди прочего там были и мины. И эти мины, которые пролежали уже 20-30, а то и 50 лет, сейчас и используют, — говорит Горбачев.

Заминировав значительную часть Чёрного моря, Украина, как отмечает военный эксперт, нарушила сразу несколько действующих международных договорённостей. Во-первых, осуществила минирование акватории в мирное время без объявления войны, подвергая угрозе суда практически всех государств, посылающих туда сухогрузы. Во-вторых, установила в море старые боеприпасы, которые не могут сдетонировать и самоуничтожиться при отрыве от якоря.

— По существующим международным договорённостям, на современных минах такого порядка, если их оторвёт от минрепа и они всплывают, должен стоять прибор для самоуничтожения, чтобы эту мину не болтало по морю и она не наскочила на какой-то объект. Эта мина должна самоподрываться. Но так как это мина старого образца, на ней такого прибора самоуничтожения нет. Кроме того, я уверен, что эти мины Украина выставляла не со специализированных кораблей и судов, то есть с буксиров. В результате мины выставлялись бестолково, карта минных полей не велась. Из-за того что действия были непрофессиональными, мины и поотрывало, и они болтаются на поверхности воды, — отмечает Горбачев.

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— Я думаю, что наши тральщики будут этим заниматься. У них [Румынии и Болгарии] сил подобного рода немного. Такие силы есть у нас на Черноморском флоте и у Турции, которая может их завести из Мраморного и Средиземного морей в акваторию Чёрного моря и тоже этим заниматься, — отметил Горбачев.

Напомним, ранее ООН высказала обеспокоенность в связи с дрейфующими минами в акватории Чёрного моря. А глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что «бездумное применение отдельных вооружений украинской армией» создаёт реальную угрозу гражданскому судоходству.